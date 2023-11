Výzva pro provozovatele fotovoltaických elektráren

Za více než 85 % panelů instalovaných v ČR jsou odpovědní provozovatelé FVE. Velká část z nich nemusí mít v současné době zajištěné plnění sběru a recyklace

V ČR bylo doposud instalováno přes 200 000 tun FV panelů. Technická životnost panelu je sice dlouhá a výrobce udává asi 25 let, nicméně v roce 2023 jsme už v polovině životnosti většiny instalovaných FV panelů v ČR. Největší „solární boom“ proběhl v letech 2009 až 2010, kdy bylo instalováno asi 170 000 tun FV panelů. A tak se pomalu blíží doba, kdy tyto panely doslouží a bude třeba zajistit jejich ekologickou recyklaci. A právě tady by měli zpozornět provozovatelé fotovoltaických elektráren, které byly uvedeny do provozu do konce roku 2012. Za sběr a recyklaci takových FV panelů je odpovědný vlastník fotovoltaické elektrárny. V květnu 2023 média informovala, že asi 3 000 provozovatelů FVE zprovozněných do konce roku 2012 si bude muset hledat nového partnera pro sběr a recyklaci FV panelů, jelikož firma REMA PV Systém přišla o licenci, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí.

Společnost ASEKOL Solar nabízí provozovatelům fotovoltaických elektráren uvedených do provozu před 1.1.2013 plnění zákonných povinností týkající se sběru a recyklace vysloužilých solárních panelů. A proč si vybrat pro plnění recyklačních povinností právě ASEKOL Solar?

Nejvyšší počet klientů = nejnižší provozní náklady.

Transparentnost = klienti mají svá „panelová“ konta

Stabilita = 13 let zkušeností s provozováním kolektivního systému.

Vrácení nevyužitých recyklačních příspěvků.

A samozřejmě společnost disponuje licencí MŽP pro sběr a recyklaci solárních panelů.

Dle současné legislativy musí být zajištěna recyklace alespoň 80 % hmotnosti FV panelu. Dále je třeba zajistit, aby odpadní FV panely nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale aby byly odevzdány na místech k tomu určených. V rámci recyklace celých FV elektráren je nejlépe kontaktovat přímo kolektivní systém ASEKOL Solar například prostřednictvím webových stránek https://www.asekol-solar.cz/ .

V rámci oběhového hospodářství či cirkulární ekonomiky je nezbytné recyklovatelné materiály vracet zpět do výroby a šetřit tak primární zdroje surovin. Tím dochází sekundárně i ke snížení emisí skleníkových plynů, které ve velké míře vznikají zejména ve fázi těžby a rafinace primárních materiálů. A kolektivní systém ASEKOL Solar je plně připraven zajistit sběr a ekologickou recyklaci vysloužilých FV panelů.