Hypotéka 2,99 % od Central Group se splátkami stejnými jako nájemné

Úrokové sazby hypoték se nyní na trhu pohybují v průměru v rozmezí 5 - 5,5 % ročně. Dřívější odhady počítaly s rychlejším snižování sazeb, ale přesto se dá předpokládat, že ke konci letošního roku by se mohly sazby přiblížit ke 4 % a ke konci příštího roku ke 3 % ročně. To přinese i podstatné snížení měsíčních splátek hypoték a podle analýz dojde právě při úrokových sazbách okolo 3 % zhruba k vyrovnání výše měsíční splátky hypotéky s nájemným. V té době už ale mohou být byty výrazně dražší, protože málo bytů na trhu a zvyšující se poptávka bude posouvat ceny nahoru.

Ceny bytů porostou pomaleji než nájmy

Poptávka po novém bydlení po velkém propadu v druhé polovině roku 2022 nyní opět výrazně roste. Jen za první letošní čtvrtletí se podle aktuálních statistik v Praze prodalo okolo 1 600 nových bytů, což je téměř 2,5krát více než před rokem. Na trh se díky zlevnění a zlepšení dostupnosti hypoték vrátila část zájemců, kteří v předchozích dvou letech své nákupní rozhodnutí odkládali a čekali na výraznější pokles sazeb. Pozitivní roli pro podporu poptávky sehrálo také lednové snížení DPH na nové byty z 15 na 12 %, což na průměrném pražském bytě ušetřilo kupujícím zhruba čtvrt milionu korun.

Naproti tomu nabídka nových bytů je dlouhodobě výrazně nedostatečná kvůli nefunkčnímu povolování a hrozí, že kvůli přetrvávajícím vysokým cenám stavebních dodávek, drahým komerčním úvěrům, rychle rostoucí poptávce a také transformaci řady projektů na nájemní bydlení bude klesat.

Central Group nabízí program Garantovaná hypotéka 2,99 % ve čtyřech svých největších bytových projektech – Parková čtvrť v Praze 3, Tesla Hloubětín a Harfa Living v Praze 9 a U Hostivařské přehrady v Praze 4. | foto: Central Group

Výrazně sílící poptávka bude narážet na nedostatečnou nabídku a ceny nových bytů se tak letos vrátí k růstu. ČNB ve své Zprávě o finanční stabilitě pro letošní rok počítá s přibližně 5% růstem cen. Nájemné, které za vývojem prodejních cen dlouho výrazně zaostávalo, jen za poslední dva roky vzrostlo o zhruba 30 %. Tempo jeho růstu by mělo sice mírně zpomalit, ale podle odhadů i nadále poroste zhruba o 10 % ročně.

3% sazba = vyrovnání měsíční splátky hypotéky a nájemného

Při klesajících úvěrových nákladech a růstu nájmů se podle analýzy Central Group splátka hypotéky už v příštím roce může vyrovnat výši nájemného.

U průměrného pražského bytu o velikosti 70 metrů čtverečních vycházela na konci letošního prvního čtvrtletí splátka hypotéky o zhruba 12 600 korun dražší než výše nájmu. Do konce roku 2025 by se však situace mohla obrátit ve prospěch hypoték. Měsíční nájemné na konci příštího roku by totiž podle analýzy mělo být kolem 37 500 korun. Splátka u hypotéky na 30 let by při úroku 3 % u stejného bytu byla přibližně 37 000 korun, tedy o zhruba 500 korun méně. Ještě lépe vychází tento rozdíl u garsonek. Splátka hypotéky by mohla na konci roku 2025 vyjít o přibližně 2 000 korun levněji než nájem.

Při sazbě hypoték okolo 3 % se měsíční splátky hypotéky zhruba vyrovnají nájemnému a koupě vlastního bytu tak dává mnohem větší smysl než bydlet v nájmu | foto: Central Group

Výpočet vychází z aktuálních prodejních cen a výše nájemného u novostaveb v Praze (zdroj dat analýzy společností Central Group, Skanska, Trigema; Sreality.cz) a aktuální průměrné úrokové sazby nových hypoték (zdroj dat ČBA Hypomonitor). Je proveden pro typový byt 1+kk o výměře 35 m2 (aktuální cena 5 247 211 Kč). Model počítá s růstem cen nových bytů o 5 % ročně, růstem nájmů o 10 % ročně a postupným poklesem úrokových sazeb (ke konci roku 2024 je počítáno s úrokovou sazbou ve výši 4,0 % ročně, ke konci roku 2025 ve výši 3,0 % ročně). Splátka hypotéky je počítána pro úvěr s LTV 80 a dobou splácení 30 let.

Nový byt od Central Group již za 14 tisíc měsičně

Při přiblížení měsíčních splátek hypoték s nájemným dává mnohem větší smysl pořídit si vlastní byt, než bydlet v nájmu a zhodnocovat investici někomu jinému. Vlastní byt je životní jistota domova a také bezpečná investice s dlouhodobě rostoucí hodnotou. Je lepší mít po letech hypotékou splacený vlastní byt než mít jen krabici plnou účtů za platby nájemného.

Zájemci o nové bydlení ale na pokles sazeb hypoték k úrovni 3 % ročně s koupí vlastního bytu čekat nemusí. Největší český rezidenční stavitel Central Group totiž v rámci svého finančního programu Garantovaná hypotéka 2,99 % nabízí již nyní záruku, že pro klienty s bankami vyjedná sazbu hypotéky maximálně 2,99 % ročně a pokud ne, finanční rozdíl po dobu prvních tří let splácení hypotéky vyrovná ze svého. Například nový byt 1+kk je možné pořídit s měsíční splátkou již od 14 tisíc Kč, 2+kk od 21 tisíc Kč a 3+kk od 29 tisíc Kč.

Ceny bytů na trhu ale začínají opět růst. Kdo zvažuje koupi nového bytu, měl by si ho zarezervovat proto již nyní, kdy se ceny ještě drží dole. Central Group nabízí program Garantovaná hypotéka 2,99 % ve čtyřech svých největších bytových projektech – Parková čtvrť v Praze 3, Tesla Hloubětín a Harfa Living v Praze 9 a U Hostivařské přehrady v Praze 4.

Více na www.central-group.cz