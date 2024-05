Vojtko, Geislerová, vztahy a duševní zdraví na VŠEM

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) v Praze chystá neobvyklou a pro akademickou půdu unikátní událost: Den duševní pohody. Vedení VŠEM se rozhodlo k realizaci této události v důsledku rostoucí prioritizace duševního zdraví studentů. S akcí zaměřenou na stress management, podporu vztahů, na práci s technologiemi, ale i na individuální poradenství nabízí VŠEM komplexní podporu pro své studenty. Experti v oboru, včetně socioložky a psychoterapeutky Markéty Šetinové a autora knih No Future a Future ON! Bohumila Kartouse, oceňují tuto iniciativu jako důležitý krok k podpoře duševního zdraví studentů vysokých škol.

„Vzdělávací instituce nesou velkou zodpovědnost za duševní pohodu svých studentů. Den duševní pohody VŠEM je důkazem našeho závazku poskytnout nejen kvalitní a moderní vzdělání, ale také podporu v osobním rozvoji a péči o zdraví,“ říká prorektor VŠEM, Bohumil Kartous a dodává, že upozorňuje na inovativní přístup k vzdělávání, který VŠEM důrazem na péči o duševní zdraví studentů do akademického prostoru přináší. „Studentovi nebo studentce nebude jeho vzdělání nic platné, pokud se během studia dostane do stavu dlouhodobé duševní nepohody a s tímto handicapem odejde do života. Rádi bychom, aby studenti VŠEM odcházeli nejen s diplomem a znalostmi, ale i v dobrém duševním rozpoložení a chceme se tomuto tématu věnovat dlouhodobě.“

Upozorňuje na skutečnost, že VŠEM se kromě studijních programů a zaměření, která připravují absolventy přímo na práci v daném oboru, věnuje systematické podpoře svých studentů i v nestudijních oblastech.

Program samotné akce, která proběhne 27. 5. 2024, nabídne odborné přednášky, workshopy, ale i podpůrné skupiny, a to třeba i pro studující rodiče, kteří musí zvládnout rodičovské povinnosti, studijní a profesní nároky i osobní život. Další podpůrná skupina pomůže těm, kteří se potřebují vypořádat s prokrastinací a potřebují zapracovat na své produktivitě.

Přednášky zahrnují širokou škálu témat od základů duševní pohody, péči o vztahy až po technologie a jejich vliv na psychiku, studenti budou mít možnost získat ucelený pohled na problematiku duševního zdraví a pohody.

Celý den bude probíhat rovněž individuální poradenství a koučování. Studenti VŠEM mohou využívat odborného poradenství kdykoli v průběhu svého studia a v neomezené míře díky nabídce Rozvojového centra VŠEM.

Akce je přístupná pouze studentům VŠEM, ale veřejnost se může zdarma připojit na podvečerní přednášku Hosté VŠEM s Ester Geislerovou a Janem Vojtkem, Terapie sdílením v diskuzi s prorektorem Bobem Kartousem, která začíná v 17:30 hod.

Den duševní pohody na VŠEM není jen jednodenní akcí, ale součástí robustního systému podpory studentům a zároveň zárukou pro studenty, že jejich vysoká škola jim poskytuje podporu nejen ve studiu, ale i ve všech aspektech jejich života.