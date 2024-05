Jak pracovat s linkou RS485 (Modbus, RTU) nejen u FV elektráren

Historka ze života: Na návrhu jedné velké FV elektrárny pracoval projektant, který o RS485 nikdy neslyšel. Nechal do země položit drahý, ale zcela nevhodný kabel. Na to pak byly postaveny FV panely. Výsledkem bylo, že data se nepřenášela, ale kabel už to nebylo možno vyměnit. Řešením nakonec bylo použití mnoha opakovačů RS485 (jmenují se CQ485). V tomto dokumentu nejsou popsány, ale máme je také na skladě.