Český rekordman Sky Bridge 721 je i v roce 2024 světovou jedničkou

Sky Bridge 721 je i po dvou letech provozu světovou jedničkou.

Až na titulku amerického magazínu TIME

Sky Bridge 721 uchvátil i americký kontinent, když se objevil na titulce světoznámého magazínu TIME. Zařadil se tak mezi 50 míst světa, která stojí za to vidět. A další rekordní zápis zajistil český elitní akrobatický pilot Martin Šonka, který se stal prvním v Česku, kdo podletěl most. Jak sám říká: „Pod mostem jsem létal mnohokrát, v Česku to ale bylo poprvé. Věděl jsem, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit.“ Pod mostem Martin Šonka proletěl úctyhodnou rychlostí 350 kilometrů za hodinu, a navíc cestou předvedl nevšední akrobatickou show.

Sky Bridge 721 propojuje dva horské hřebeny v neuvěřitelné délce 721 metrů.

Sky Bridge 721 je i v roce 2024 světovou jedničkou

V pondělí 13. 5. uběhnou dva roky ode dne, kdy se po mostě prošli první návštěvníci. Ročně visutý most přivítá tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Z dálky téměř neviditelná nitka propojuje dva horské hřebeny v neuvěřitelné délce 721 metrů. Při pohledu z místa je jasné, že jde o výraznou dominantu regionu a skutečný architektonický zázrak. Jeho výstavba trvala dva roky a pro stavitele byla celá realizace nelehkým úkolem.

Na visutý most můžete vyrazit i s těmi nejmenšími dětmi.

Nejistá chůze ve výšce až 95 metrů nad zemí

Ocelový chodník lávky je široký jen něco přes jeden metr. Jeho bytelná konstrukce sice vyvolává důvěru, ale i přesto budete k jeho přechodu potřebovat notnou dávku odvahy. Budete se procházet ve volném prostoru na pomezí mezi nebem a zemí v neuvěřitelné délce 721 metrů a pod svýma nohama se budete moci podívat do hloubky až 95 metrů.

Na most v létě navazuje naučné stezka Most času s nádhernými výhledy.

Tip na nevšední výlet

Vyrazit na něj můžete i s těmi nejmenšími dětmi. Navíc na něj v letní sezoně navazuje naučná stezka Most času, na které objevíte i velmi dobře zachovalý vojenský objekt z doby druhé světové války. K mostu se dostanete pohodlně lanovkou. A nádhernými výhledy vám rozhodně vezme dech. Pokud jste ho do této chvíle nezařadili mezi své výletní cíle, určitě to napravte. Je otevřený celoročně a rozhodně stojí za návštěvu v každém ročním období.

Podrobnosti o návštěvě Sky Bridge 721 hledejte na www.dolnimorava.cz