Přijeďte si zasportovat s celou rodinou do Rodinného areálu na Lipně!

Pro rodiny s dětmi je největší lákadlo dětský ráj plný zábavy – Království lesa. Na jeho návštěvníky čeká přes čtyřicet různých druhů atrakcí, které jsou všechny inspirovaný životem v lese a vyřadí se na nich úplně všichni. Dospělí i děti.

Každý víkend v květnu a červnu se v Království lesa konají oblíbené animační programy vedené profesionálními animátorkami. Budou se hrát hry, soutěžit, tvořit a o zábavu bude postaráno.

Rozhlédněte se po celé Šumavě

Kousek od lesního hřiště najdete unikátní Stezku korunami stromů. Stezka vám umožní prozkoumat krásu šumavské přírody i krajiny a podívat se na něj z nové perspektivy. Projdete se po 675 metrů dlouhé stezce, která vás zavede až do výšky 24 metrů nad zemí. Po cestě si užijete mnohá adrenalinová zastavení a pak se vydáte do výšky 40 metrů nad zemí, do samotné věže této stezky.

Neopakovatelnou atmosféru na ní zažijete též při letních koncertech, kdy řada známých interpretů vystoupí při západu slunce a užijete si hudební vystoupení s pořádným romantickým nádechem.

Otevřeno je zde v květnu každý den od 10:00 do 18:00 a pozor, i na Stezku korunami stromů si můžete zakoupit dokonce celoroční vstupenku za nádherných 780 Kč.

Kolem jezera s vybavením z půjčoven

V Rodinném areálu jsou připraveni na každého, kdo si chce pořádně zasportovat. Vybrat si může třeba z řady cyklostezek, které vedou kolem lipenského jezera. Pokud si doma zapomenete kolo, nebo se vám prostě na auto nevejde, klid. V půjčovně Intersport Rent Element, nebo Intersport Rent Kapitanát naleznete vše, co potřebujete. Na výběr je z různých typů kol včetně těch elektrických, samozřejmě nechybí koloběžky, inline brusle a další příslušenství, bez kterého se neobejdete.

Ten kdo miluje vodu, by si měl vychutnat zážitek z hladiny lipenského jezera. Z elektročlunu, motorového člunu, šlapadel, paddleboardů, veslic a dalších vodních plavidel, které si zde vypůjčíte.

Nejen rodiny s dětmi ocení možnost zapůjčení sjezdových koloběžek nacházejících se vedle Stezky korunami stromů.

Pro milovníky kol jsou u vrcholu Kramolín ještě další dvě velká lákadla. Prvním je Bikepark Lipno. Zábava na klopených zatáčkách, terénních vlnách, lavicích, kamenných polích a dřevěných lávkách. Do bikeparku je dobré mít odpružené terénní kolo. Pokud ho nemáte, nevadí, lze si ho také vypůjčit. Skvělou rodinnou zábavu je také zážitkový Singletrack Lipno. Sjedete si 5 km dlouhou, lesem vedenou cyklotrasu, která je určená přímo pro vás a vaše děti. Užijte si bezpečnou jízdu na kole trochu jinak, bez provozu v klidném prostředí lesa.

Ubytujte se na pláži, nebo v centru dění

Nejlepší kemp na Lipně s pláží, vyžitím pro celou rodinu a vlastní vodní záchrannou službou, to je Camping Lipno Modřín. V červenci a srpnu se konají každý den a užijí si je děti každého věku. Nechybí na nich maskot Rodinného areálu lišák Fox, se kterým nastartujete den ranní rozcvičkou a pokračovat s ním budete v dalších připravených aktivitách, které naplňují každého, kdo dorazí.

Na Lipně se ubytujete také v hotelu Element, který představuje ideální výchozí místo na veškeré aktivity a splní vaše požadavky, ať už se vypravíte na několik dní, celý víkend nebo jenom jednu noc. Hotel nabízí různé možnosti ubytování včetně mezonetového rodinného pokoje s terasou a výhledem na jezero.

Na Lipně je zkrátka a dobře nespočet možností a nezapomenutelných zážitků uprostřed šumavské přírody. Špičková gastronomie, skvělé služby a zábavný program pro celou rodinu jsou nejlepší pozvánkou do Rodinného areálu Lipno.

Více informací najdete na webu lipno.info nebo na Facebooku a Instagramu.