Domov jako ze škatulky - vyzdobte si ho i handmade výrobky

Palivové dřevo pro účinné vytápění

Na zimu je potřeba myslet celý rok. Ne kvůli vánočním svátkům nebo dovolené na horách, ale především kvůli zajištění palivového dřeva na zimu, které zaručí dostatek tepla pro obývané prostory. Při hledání zdroje tepla často sáhneme právě po dřevě, neboť jde o velmi účinnou a cenově dostupnou možnost, jak mít útulné bydlení. Již 10 let vyrábíme a prodáváme palivové dřevo pro Prahu a Středočeský kraj, avšak dodat zboží můžeme i do jiných oblastí. Od nás získáte palivové dřevo z českých stromů, a to buď ve formě štípaných polínek nebo metrových kusů na uskladnění. Na vaši žádost vám dřevo poskládáme do dřevníku.

Kouzlo ruční práce

Máte rádi kvalitní ruční výrobu nebo sami rádi tvoříte? V tom případě honem na stránky Srdcetvor - místo, kde tvoříme srdcem. Náš portál prodeje handmade výrobků srdcetvor.cz poskytuje jedinečné místo pro objevování originálních řemeslných výrobků. Nabízíme široký sortiment autentických produktů od šperků po domácí dekorace, každý s vlastním příběhem a charakterem. Naše platforma podporuje lokální umělce a nabízí zákazníkům možnost přinést do svého domova kousek jedinečného umění. Handmade výrobky jsou v dnešní době skutečným trendem a pokud i vy chcete vlastnit nějaký unikátní kousek s příběhem, pak neváhejte a navštivte platformu Srdcetvor.

Jak efektivně zatočit s domácími škůdci?

Potřebujete rychle likvidovat škůdce? Pak čtěte dál. S domácími škůdci se ve svých domovech, ale i na pracovištích setkal dozajista každý člověk. Nejde jen o mravence, štěnice, šváby a myši, ale i krtky, slimáky, moly, komáry a další nezvané hosty. Válku s nimi je ale bez použití kvalitních přípravků téměř nemožné vyhrát. Obchod Pasti.cz je tu od roku 2007 a nabízí široký výběr účinných pastí, klecí a jedů. Naše kvalitní produkty zahrnují i oblíbená řešení proti kunám. Navíc poskytujeme užitečné tipy pro správné použití našich výrobků. S námi máte škůdce pod kontrolou.

Zachraňte svůj digitální majetek

Uchovávat data na digitálních médiích je rychlé, pohodlné a efektivní. Nicméně i tento moderní způsob má svoji stinnou stránku v podobě ztráty dat. K tomu může dojít ze dvou důvodů - fyzikálních (výpadek napájení, přehřátí, přírodní katastrofy apod.) a softwarových (kolaps operačního systému, virová nákaza, lidský faktor apod.). Záchrana dat je potom zcela zásadní. Společnost DATARECOVERY, s.r.o. je přední českou firmou specializující se na záchranu dat z různých paměťových médií. Díky našemu know-how a unikátním technologiím pomáháme řešit ztrátu dat nejen v České republice, ale i v Evropě a celém světě. Naším hlavním cílem je motto: „CO NEZACHRÁNÍME MY, TO UŽ NIKDO!“

Profesionál ve službách realitního trhu

Najít na trhu realitní kancelář, pro jejíž makléře je práce posláním a vykonávají ji s láskou, může být nesnadný úkol. Je to dynamické a náročné povolání, jež závisí na schopnosti makléře komunikovat s různými typy lidí, vyjednávat a řešit problémy. Jmenuji se Michal Kriška a letos oslavím 25 let působení na realitním trhu. Zaměřuji se zejména na rezidenční nemovitosti, jako jsou byty a rodinné domy. Současně za rok 2018, 2019 jsem získal titul Realiťák roku pro Kraj Vysočina, který vyhlašuje portál reality.idnes.cz. Dovolte mi najít vám domov vašich snů.