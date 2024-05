Rekonstruujete? Vsaďte na bezúdržbové hladké krytiny

Tady už nastupuje myšlenka mít střechu takovou, o kterou nebudete muset léta pečovat a udržovat. Jak docílit dlouhověkosti střechy?

Spolehnout se na záruku

Klíčovým ukazatelem je odolnost střešní krytiny a s tím související dlouhodobá záruka. Ve prospěch výrobce KM Beta hovoří záruka 50 let. U střešní krytiny od KM Beta totiž nedochází vlivem střídavých účinků teploty a vlhkosti k žádným tvarovým změnám. Díky svému složení je vysoce mrazuvzdorná a extrémně odolná. Za dobu své existence prošla krytina desítkami vylepšení, která vedla k maximalizaci užitné hodnoty. A dnes? Stále určuje trend, jak má moderní a funkční střecha vypadat.

Pryč s mechem

Střecha situována převážně na severní stranu, v blízkosti les a potok. To všechno jsou příhodné podmínky pro růst různých řad, mechu a lišejníků. Jednou z možností, jak tyto organismy odstranit, je nechat všechnu práci na chemii. Jeví se to jako snadné řešení. Začněte tedy postřikem povrchu střechy některým z doporučovaných chemických přípravků. Na tuto práci si musíte „objednat“ několik po sobě jdoucích slunečných dní! Počkejte, až organismy zaschnou (zahynou) a můžete se pustit do čištění. Střechu musíte z počátku očistit mechanicky, odstranit jednotlivé hrubé nečistoty, velké shluky mechů a lišejníků. Ideálně za pomoci vysokotlakového čističe s rotační tryskou. Postupujte pečlivě, nezapomeňte na styčné plochy a spáry mezi jednotlivými taškami. Nakonec celou střechu důkladně opláchněte čistou vodou. To vše vyžaduje určitou manuální zručnost, spoustu vašeho času a je to hodně pracné… Navíc se jedná o rizikovou práci ve výškách. Daleko snazší řešení se nabízí v pořízení střešní krytiny s hladkou úpravou, kdy výskytu lišejníků a mechu významně předejdete. A řešení bude trvalé.

TIP: Krytinu s hladkou povrchovou úpravou naleznete u výrobce kompletního stavebního materiálu pro hrubou stavbu KM Beta. Vzhledem k aktuální ceně za čištění střechy a nový nátěr, které se pohybují okolo 400 Kč za metr čtvereční, cena za novou střešní krytinu v hladké povrchové úpravě vyjde mnohem zajímavěji.

A co cena?

Stavebníka mnohdy zajímá především cena. S ohledem na tuto skutečnost KM Beta vyvinula webovou službu s názvem Kalkulačka materiálu. Nabízí dvě možnosti jak zjistit cenu nové střechy, potažmo celé stavby. První možností je Kalkulačka bez projektu, kdy uživatel získá orientační představu o nákladech zadáním základních údajů o své stavbě. Druhou možností je Kalkulačka podle projektu. Zde stačí zaslat projektovou dokumentaci nebo výkaz výměr a cenovou nabídku zpracuje přímo výpočtové oddělení KM Beta. Co k tomu od vás potřebuje? „Platí, že čím úplnější informace od zájemce obdržíme, tím přesnější kalkulaci získá. U rekonstruovaného domu je základem je přesná adresa, rozměry a také fotografie,“ vyjmenovává výpočtářka Ing. Vanda Rajnochová z KM Beta. „Určitě je dobré jít v popisu do detailů, ať můžeme do kalkulace případně zahrnout třeba i odvětrávací tašky, prostupy pro odvětrání kanalizace nebo anténního stožáru,“ dodává Ing. Vanda Rajnochová. „Pokud jde o přesnost, pohybujeme se ve výpočtové toleranci od dvou do čtyř procent proti skutečnosti. Tento plusový rozdíl je ale vlastně v zájmu investora. Jednak může při pokládce dojít k poškození některých tašek, a je tedy praktické mít několik náhradních. Co zbyde, uschovejte jako rezervu,“ uzavírá.