Užijte si květen se stylovým smartphonem a vyhrajte zájezd na EURO

Model V40 SE je aktuálním představitelem cenově dostupné, ale zároveň zajímavě vybavené řady V. Tato řada již řadu let přináší inovativní způsoby, jak nabídnout zájemcům o cenově dostupný telefon moderní technologie bez nutnosti kompromisů a maximálně úsporného designu. Zaujme exkluzivním a prémiovým designem, který je obvykle u telefonů střední třídy spojen s kompromisy ve zpracování. V tomto případě je však samozřejmostí špičková konstrukce a atraktivní design. Pro ty, kteří chtějí vystoupit z davu, je k dispozici zejména fialová varianta Purple Leather, která využívá inovativní materiál Eco Leather.

Takzvaná veganská kůže činí z V40 SE efektní módní doplněk, zároveň má však řadu praktických vlastností. Je příjemná na dotek a usnadňuje používání telefonu. Inovativní povrchová úprava také zvyšuje odolnost vůči zašpinění. Zajímavostí je, že smartphone byl v laboratorních podmínkách podroben intenzivnímu testu vytahování z kapsy kalhot, což často zanechává stopy na krytu. V40 SE však i po tisících otření obstál a barva riflí na něm žádné stopy nenechala. Toto ošetření ocení také nadšení kuchaři, kteří telefon používají jako kuchařku a u plotny se rozvášní. Stříkající omáčka? Žádný problém. Rozlité červené víno? Také žádný problém. Veganskou kůži ocení i každý, komu se potí prsty.

Pokud je pro vás fialové kožené provedení příliš divoké, můžete zvolit elegantnější černou variantu. Ta místo veganské kůže používá běžnější kompozitní plast, což však neznamená, že by telefon byl všední nebo fádní. Díky elegantním rámečkům a třpytivému povrchu vzbudíte zájem i s ním.

V40 SE však není jen o designu. Je vybaven výkonným čipsetem Qualcomm Snapdragon 4 druhé generace, bohatou operační pamětí a kvalitním AMOLED displejem s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz, na který je radost se dívat. Úsporný procesor v kombinaci s vysokou kapacitou baterie (5000 mAh) znamená méně časté nabíjení, které navíc nebude zdlouhavé díky podpoře vysokorychlostního nabíjení FlashCharge. Samozřejmostí je i kvalitní fotografická výbava s předním fotoaparátem a trojitým systémem zadního fotoaparátu, který zahrnuje širokoúhlý objektiv pro efektní skupinové fotografie. Bohaté zkušenosti společnosti vivo s fotografickými systémy se odrážejí i v nabídce softwarové podpory, filtrů, efektů, rozmazání a dalších možností pro maximální kreativitu s každodenními fotografiemi.

Atraktivní nabídka

Smartphone je v současnosti u vybraných obchodních partnerů dostupný ve velmi zajímavém balíčku. Za pořizovací cenu 6999 CZK dostanete kromě samotného telefonu jako dárek také bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku TWS 3e ANC v hodnotě 1499 CZK a nabíjecí adaptér FlashCarge pro maximální využití technologie rychlonabíjení v hodnotě 439 CZK. Radost z koupě tedy bude hned trojnásobná.

A nebo dokonce čtyřnásobná. Nákupem u vybraných obchodních partnerů se totiž zároveň můžete zařadit do soutěže o zájezd na letošní mistrovství Evropy ve fotbale v Německu. Konkrétně můžete vyhrát zájezd na atraktivní zápas Česka s Portugalskem v Lipsku, a to rovnou pro dvě osoby včetně cesty a ubytování. Stačí účtenku po koupi telefonu zaregistrovat na dedikované stránce. Soutěž ale běží jen do 19. května, je tedy nejvyšší čas zapojit se!

Třeba se štěstí usměje právě na vás a uvidíte přímo na stadionu ten nejlepší evropský fotbal.