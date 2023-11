Střední chce volnost a skvělé zázemí

Pokud člověk ani neví, které všechny školy v okolí má, měl by se stavit na některé z mnoha přehlídek středních škol. Když už si zúží výběr, měl by využit dny otevřených dveří, aby si udělal obrázek o prostředí, ve kterém plánuje následující čtyři roky trávit významnou část svého času. Cíl je na dohled! Už jen zbývá udělat to poslední rozhodnutí a omezit výběr na ty školy, kam pošle přihlášku. Výběr ulehčí osobní zkušenost. Ideálními adepty pro sdílení jsou současní studenti nebo čerství absolventi.

Jak to vidí s výběrem střední školy a co by doporučil současným deváťákům jsme se zeptali Lukáše Šafránka – programátora a čerstvého absolventa královéhradecké Kyberny.

Lukáš Šafránek na ocenění nejlepších studentů

Ahoj Lukáši, není to tak dávno, co ses rozhodoval, kam na střední. Když se podíváš zpět, jakou radu bys dal současným deváťákům?

Hlavně nechoďte na gympl.

Cože? Jak to myslíš?

No, ve výsledku nijak špatně. Gymnázia jsou super, aby se člověk naučil učit. Je tam velký tlak na objem učiva. Člověk získá velmi široký přehled, což je pro spoustu profesí velmi důležitý základ. Na druhou stranu, ve výuce není moc prostoru pro praxi.

Vím to velmi dobře, protože jsem na Kybernu nešel normálně ze základní školy, ale právě z nižšího gymnázia. Takže mám možnost porovnat.

Takže gymnázium není tak špatné, jak by z první věty mohlo znít.

Rozhodně není. Na druhou stranu, také není volbou pro všechny.

Když člověk ví, co ho baví a co chce dělat, je lepší, když se své specializaci věnuje již na střední škole.

Takže sis Kybernu zvolil, aby ses mohl věnovat tomu, co tě baví. Je to tak?

Jednoznačně.

Co ti teda Kyberna dala? Případně vzala.

Jakkoliv je schopnost učit se důležitá (a schopnost učit se gympl opravdu vybrousí), praktickou výuky, které se mi dostávalo na Kyberně to nemá šanci nahradit. Obzvlášť ne v našem oboru. Z Kyberny jsem pokračoval na Fakultu informačních technologií na ČVUT a výhoda žáků technických středních škol oproti gymplu je zde opravdu ohromná.

Studium na Kyberne mi dalo zejména hodně volného času a volnosti ve výběru předmětů. Dala mi výtečný základ vědomostí, na kterých mi bylo dovoleno dále pracovat a rozvíjet se. Ať už v podobě každoročních celoškolních projektů, tak i v rámci volitelných předmětů. Sám jsem v posledním roce několik projektů přímo vedl.

Dala mi také výborné příležitosti po škole. Jak je asi obecně známo, profese programátora je velice dobře placená. Po vystudování Kyberny, to platí dvakrát tolik.

Co mi Kyberna vzala? tak to vážně nevím.

Čemu se nyní věnuješ a kde myslíš, že je budoucnost tvého oboru?

Momentálně se zajímám o technologie návrhu integrovaných obvodů (FPGA) a mikroprocesory, zejména esp32, neboli embedded svět. Také momentálně experimetuji s AI. V poslední době hlavně ve způsobu, propojení více specializovaných modelů v jeden velký, víceúčelový. Což také považuji za budoucnost celé této sféry.

Díky moc za rozhovor, Lukáši. Ať se Ti daří!

Vizitka školy

Kyberna (Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové) je menší soukromá střední a vyšší odborná škola se třicetiletou tradicí a rodinným vedením. Tato škola si klade za cíl vychovávat odborníky jak v oblasti programování a počítačových sítí, tak také na poli počítačové grafiky. U studentů očekává nadstandardní zájem o problematiku, nadšení a technické (v případě grafiky – kreativní) přemýšlení. Absolventi této školy jsou posléze úspěšní ve světoznámých firmách jako je Microsoft, Google nebo třeba Dell.

Web: kyberna.cz

Dny otevřených dveří: 25.11., 15.12., 13.1. 2024 a 16.2. 2024

Kontaktní e-mail: silna@kyberna.cz, pr@kyberna.cz