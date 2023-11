Největší síť pro nákladní a užitková vozidla v Evropě je z Česka

Tato společnost se jmenuje HESTI a její historie se začala psát v roce 1991. Během 32 let se ze skupiny HESTI stal největší prodejce nákladních vozů značky MAN v Česku a významný importér návěsů mnoha značek. Prodejní a servisní síť společnosti dnes čítá 11 poboček po celé České republice. Hesti vlastní v Poběžovicích závod pro výrobu nástaveb a montáž návěsů, což je v rámci podobných firem něco naprosto výjimečného. Celá skupina Hesti v současnosti zaměstnává cca 390 lidí a do dnešních dnů prodala přes 40 000 vozidel.

Specialista na návěsy

Firma vznikla v dubnu roku 1991 a od začátku se zaměřila na dovoz ojetých nákladních vozů a návěsů, po nichž byl obrovský hlad. Pro rozvoj byla důležitá spolupráce s německou firmou Fahrzeugbau Aschersleben a francouzskou společností Trailor (ani jedna už neexistuje), jejíž návěsy se dokonce montovaly v Praze v areálu IPS ve Stodůlkách. Později přibyly francouzské návěsy Fruehauf a Benalu a v roce 2002 i značka SAMRO. Klíčovým pro firmu se stal rok 2007, kdy v pražském hotelu Diplomat ohlásila spolupráci s německým výrobcem návěsů Krone, který vyrábí všechny typy klasických návěsů.

HESTI se tím stala oficiálním dovozcem do Česka a návěsy značky KRONE díky tomu patří na našich silnicích k těm nejrozšířenějším. Postupně firma HESTI uzavřela oficiální partnerství i s dalšími značkami (odkaz na návěsy - dodavatelé ) jako STAS (sklápěcí návěsy a návěsy s posuvnými podlahami), D-TEC (návěsy pro námořní kontejnery), Nooteboom Trailers (podvalníky), O.ME.PS Silotrailers (silocisterny), Langendorf (speciální vozidla pro stavebnictví) a Meiller (sklápěcí návěsy pro stavebnictví). Díky tomu se může pochlubit nejširším portfoliem nabízených návěsů, které pokrývá vše od nejběžnějších, cenově dostupných návěsů po vysoce specializované návěsy pro jednotlivá odvětví.

Největší prodejce MAN

Vraťme se ještě na samotný začátek do roku 1993. Tehdy se HESTI rozhodla pro prodej a servis nákladních vozidel značky MAN a jak se časem ukázalo, byla to po všech stránkách správná volba, protože společnost se za tu dobu stala synonymem pro tuto německou značku se lvem ve znaku na našem trhu. Stejně tak se ale HESTI stalo velmi úspěšným prodejcem lehkých užitkových vozů téže značky TGE, které se na trhu objevily v roce 2017. A to nejenom klasických dodávek, ale také automobilů s nástavbami. A také zde těží ze spolupráce se svým výrobním závodem G.T.S. Poběžovice, který pro tento model dělá velmi oblíbenou valníkovou nástavbu s plachtou.

Budování prodejní a servisní sítě

Kromě samotného prodeje si HESTI stále zakládá i na kvalitních servisních službách pro všechny nabízené značky. Servisní síť HESTI budovala od samotného počátku firmy a dřívější servisní partnery postupně odkoupila, aby dokázala zaručit nejvyšší možnou kvalitu služeb a pokrytí napříč všemi kraji. Nyní skupina HESTI vlastní 10 prodejních a servisních center v Praze, Plzni, Chomutově, Liberci, Hradci Králové, v Ústí nad Labem, Táboře a Jičíně, servisní a prodejní místo má ještě v Ostravě (PTN Vestra) a ve Velké Bíteši, resp. v Prosiměřicích (partner NTC s.r.o.). Samotná centrála skupiny HESTI sídlí ve Zbuzanech v těsné blízkosti svého servisního areálu v Praze Stodůlkách.

Společnost má navíc vlastní výrobní závod na návěsy a nástavby, zabývá se i logistikou a přepravou zboží. Dále se společnost HESTI vydala na zelenou, ekologickou cestu v rámci svého udržitelného rozvoje.

Vlastní výroba

Jedním z pilířů skupiny HESTI byla snaha o vybudování vlastní výroby. Původní plán počítal s úpravami a dostrojením prodávaných vozidel. Proto vznikla dceřiná společnost G.T.S. Poběžovice, jejíž výrobní program zahrnuje především typizované plachtové nástavby na vozidla v hmotnostní kategorii 12 až 18 tun. A to nejen na vozidla značky MAN. V Poběžovicích probíhá i montáž plachtových návěsů značky KRONE, které se sem coby stavebnice dovážejí z hlavního výrobního závodu ve Werlte. V menší míře zde staví i speciální návěsy a přívěsy. Po otevření nové haly a administrativních prostor v roce 2022 se k výrobě přidal i servis, který se vedle běžných prací zaměřuje i na kompletní repase podvozků či úpravu nástaveb. Právě vlastním výrobním závodem je skupina HESTI poměrně unikátní nejen u nás, ale i v celé Evropě!

Logistika a doprava

Součástí skupiny HESTI je také společnost JD Trans. Ta původně vznikla pro vnitřní účely přepravy návěsů z výrobních závodů ve Francii a Belgii pomocí dvou tahačů MAN ke koncovým zákazníkům, zároveň zajišťovala i dodávky pro distribuci náhradních dílů. Společnost poskytovala i řidiče pro přepravu nových tahačů z výrobního závodu v Německu do Česka. V roce 2002 došlo k rozšíření aktivit JD Trans do oblasti provozování nákladní dopravy a mezinárodní spedice. Dnes společnost provozuje více než 15 moderních tahačů Euro 6 a výše, a to jak klasické, tak low deckové (určené pro segment automotive), nechybějí ani soupravy s výměnnými nástavbami a velkoobjemové soupravy.

Ekofarma

Zatím poslední činností skupiny HESTI je zemědělská činnost, díky které se vydává na ekologickou cestu v rámci svého udržitelného rozvoje. Své pozemky se snaží zužitkovat jak pro rostlinnou výrobu, tak pro chov skotu. V současnosti se na pastvinách pohybuje více než 60 kusů dobytka masného plemene Charolailass.

HESTI vystavělo své podnikání a dokázalo ho proměnit na úspěch díky čtyřem základním pilířům. Prodeji, servisu + náhradním dílům, výrobě a logistice.

Nicméně to nejsou jen čísla a obchod, ale jsou to především lidé, kteří stojí po vašem boku.

HESTI dbá především na kvalitu a spolehlivost v rámci všech svých služeb a produktů.

Vždy vám nabídne pomocnou ruku a přátelský přístup.