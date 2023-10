Móda, která kombinuje sportovní styl s městskou elegancí

Tento módní trend vám umožňuje volně kombinovat sportovní kousky s elegantnějšími a vytvářet tak vzhled ideální pro každý den, a to jak pro práci, tak pro společenská setkání.

Dále v článku se dozvíte více o vlastnostech a popisu sportovního stylu, o tom, jak vytvořit vzhled v tomto stylu, jaké trendy a značky dominují na trhu, a také o tom, jak aplikovat ležérní oblečení ve stylu casual outfit v praxi.

Pojem ‚athleisure‘: význam a použití v módě

Termín athleisure pochází z kombinace anglických slov „athletic“ (sportovní) a „leisure“ (volný čas) a odkazuje na styl, který kombinuje sportovní pohodlí s městskou elegancí. Význam sportovního stylu je volně kombinovat sportovní styl s elegantním a vytvářet vzhled, který je ideální pro každý den, a to jak pro práci, tak pro společenská setkání.

Počátky atletiky: 80. léta a jejich vliv

Počátky sportovního stylu sahají do 80. let, kdy se sportovní oblečení začalo kombinovat s každodenním vzhledem. Ženy milovaly look, jako by právě opustily tělocvičnu nebo taneční sál. Měli na sobě lycrové body oblečené přes legíny a doplněné povinnými kamaši a froté pásky nebo si oblékli tepláky z nylonu v neonových barvách.

Vliv tehdejších módních kombinací na vývoj sportovního stylu byl významný, protože tehdy ženy začaly experimentovat s různými tkaninami, střihy a barvami, které se staly základem moderních výtvorů v tomto stylu.

Charakteristika sportovního stylu: sportovní elegance a městský komfort

Sportovní elegance a městský komfort jsou klíčovými rysy stylu athleisure. Oblečení v tomto stylu je vyrobeno z pohodlných, prodyšných materiálů, které poskytují pohodlí při nošení po celý den. Příklady oblečení a doplňků typických pro styl athleisure jsou legíny, teplákové soupravy, mikiny, sportovní obuv, stejně jako batohy a tašky přes rameno.

Popis stylu athleisure: prvky, které jej definují

Prvky stylu athleisure zahrnují jak oblečení, tak doplňky. Charakteristické pro tento styl jsou:

elastické, prodyšné materiály, jako je bavlna, polyester nebo elastan,

sportovní detaily, jako jsou zipy, šňůrky nebo stahovací pásky,

volné, pohodlné střihy,

kombinace sportovních prvků s elegantnějšími, jako jsou legíny s bundou nebo tepláky s košilí.

Zkontrolujte si: Co jsou sneakersy? Seznamte se se sportovní obuví!

Stojí za zmínku, že oblečení ve stylu athleisure nemusí být používáno výhradně pro sport, ale lze je nosit denně, do práce nebo během společenských setkání.

Jak vytvořit vzhled ve stylu athleisure?

Vytvoření vzhledu ve stylu athleisure nemusí být obtížné, stačí znát několik klíčových prvků a pravidel pro kombinaci sportovního oblečení s elegantním. V této části článku vám představíme tipy a triky, jak vytvořit vzhled v klimatu athleisure, a příklady módních stylizací.

Vytvoření looku athleisure: oblečení a doplňky klíčové pro styl

Chcete-li vytvořit sportovní styl, stojí za to začít výběrem správného oblečení. Klíčové prvky šatníku, které jsou nezbytné pro vytvoření vzhledu v tomto stylu, jsou:

legíny nebo tepláky,

sportovní mikiny, svetry nebo vesty,

sportovní obuv, jako jsou tenisky,

doplňky, jako jsou batohy, tašky přes rameno nebo čapky.

Je také důležité vybrat správné příslušenství, které doplní celý vzhled. Příklady takových doplňků jsou:

šperky v minimalistickém stylu,

sportovní hodinky,

sluneční brýle,

baseballové čepice (s kšiltem).

Stylizace v duchu athleisure: jak kombinovat sportovní oblečení s elegantními prvky

Vytváření souprav v duchu athleisure zahrnuje dovedné kombinace různých typů oděvů – elegantních a sportovních. Zde je několik tipů, jak na to:

legíny nebo tepláky s elegantním sakem, tenisky, například New Balance 574

sportovní mikina s midi sukní,

sneakersy New Balance 2002 s oblekem nebo šaty,

sportovní top se širokými kalhotami a botami na podpatku,

legíny s dlouhým svetrem a kotníkovými botami,

tepláky s košilí a botami na podpatku.

Nejtěžší je začít a cítit se dobře v těchto nezřetelných spojeních. Pak to bude už jen jednodušší a limitem se stává pouze naše představivost. Styl athleisure dává spoustu příležitostí kombinovat různé prvky šatníku, což vám umožní vytvářet jedinečné a pohodlné stylizace pro každý den.

Nejnovější módní trendy ve stylu athleisure: co teď letí?

Mezi trendy stylu athleisure pro aktuální sezónu lze rozlišit několik klíčových prvků, které definují nejmódnější styl athleisure:

neonové barvy a vzory, které dodávají vzhledu energii a svěžest,

neviditelná loga značky na oblečení, jako reakce na minimalismus,

kombinace různých textur a materiálů, jako je bavlna, teplákový materiál nebo džíny,

nadměrné střihy, které poskytují pohodlí a svobodu pohybu,

kontrastní barvy a skotské káro přinášející individualitu.

Při nakupování stojí za to věnovat pozornost těmto trendům, abyste vytvořili stylizaci v duchu nejmódnějšího athleisure. Rozhodně však stojí za to začít přezkoumáním šatníku a hraním si s vzhledem z pohodlí domova, abyste získali důvěru v jednotlivých kombinacích.

Při výběru oblečení ve stylu athleisure stojí za to věnovat pozornost kvalitě materiálů a funkčnosti produktů nabízených jednotlivými značkami.

Tipy pro milovníky sportovního stylu: jak nosit sportovní oblečení na každý den?

Pokud jste milovníkem nošení sportovního oblečení, stojí za to dodržovat několik tipů, které vám pomohou vytvořit stylový a praktický vzhled:

vyberte si správné oblečení pro konkrétní příležitost – pro obchodní jednání si vyberte elegantní kalhoty a bundu a k nim tenisky a tričko,

věnujte pozornost kvalitě oblečení – každodenní nošení sportovního oblečení vyžaduje, aby bylo vyrobeno z vysoce kvalitních, odolných a pohodlných materiálů,

z vysoce kvalitních, odolných a pohodlných materiálů, experimentujte s různými styly a značkami – neomezujte se pouze na jednu značku nebo styl, ale vyzkoušejte různé kombinace, abyste našli svůj vlastní jedinečný, unikátní styl athleisure,

dobře se o oblečení starejte – sportovní oblečení, zejména vyrobené z jemných materiálů, vyžaduje zvláštní péči, aby se zachoval jeho vzhled a vlastnosti po dlouhou dobu.

Dodržováním těchto tipů si můžete vychutnat pohodlí a módní vzhled stylu athleisure na denní bázi, bez ohledu na příležitost nebo roční období.

Zkontrolujte si: Jak nosit boty New Balance? Jak si jen přejete! Sportovní boty se hodí ke všemu!

Styl athleisure - shrnutí

Styl athleisure je vynikajícím řešením pro ty, kteří oceňují pohodlí, ale zároveň chtějí vypadat módně a elegantně. Díky tomuto článku mohou začátečníci i pokročilí milovníci tohoto stylu získat znalosti o jeho principech, trendech a způsobech vytváření stylingu. Stojí za to experimentovat s různými prvky, značkami a barvami a vytvořit si svůj vlastní jedinečný styl athleisure, který bude dokonale přizpůsoben vašim individuálním potřebám a vkusu.