Jak vybrat správnou mediální agenturu

Na trhu je velké množství mediálních i marketingových a reklamních agentur, které nabízejí reklamní kampaně. Jak se v nich vyznat, jak najít toho správného a kvalitního dodavatele, který dokáže naplánovat tu nejlepší mediální kampaň?Jedná se o významný krok pro jakoukoliv firmu, takže byste se měli ujistit, že pro své podnikání vyberete toho pravého partnera.

To je vskutku nelehká otázka, na kterou neexistuje jedna dokonalá správná odpověď. Nicméně zde najdete několik užitečných tipů, které vám pomohou usnadnit tento obtížný výběr.

Agenturu nevybíráte na týden

Aby vaše reklamní a mediální kampaně dávaly smysl, je třeba vycházet z dlouhodobé marketingové strategie, kterou vám agentura pomůže realizovat. Některé změny a kroky se mohou projevit i v řádu dnů, většinou je však třeba dlouhotrvající práce, abyste sklidili ovoce ve formě žádoucích tržeb a spokojených zákazníků, kteří se k vám budou vracet.

Je to prostě běh na dlouhou trať a mediální agentura s vámi bude po celou dobu. Během této doby projde váš vztah různými peripetiemi a je nezbytné, abyste věděli, že otevřenou komunikací můžete překonat těžké chvíle. Můžete agentuře věřit, když se něco pokazí? Přistane ve vaší poště jen jednou za měsíc faktura, nebo jsou s vámi v pravidelném osobním kontaktu? Když se termíny rychle blíží a něco není v pořádku, můžete počítat s jejich spolehlivostí a důvěryhodností?

Agenturu tedy vybírejte i podle toho, jak s vámi komunikuje již ve fázi námluv, zda neslibuje hory doly, ale spíš dává důraz na pravidelnou a otevřenou komunikaci s vámi. Mediální agentura by měla s vámi pravidelně konzultovat vaše cíle, strategie a trendy na trhu.

Důležité jsou zkušenosti klientů

Než najmete nové zaměstnance, uděláte pohovory a projdete si reference od jejich minulých zaměstnavatelů. Totéž můžete udělat s vaší novou potenciální mediální agenturou. Minulá práce je silným ukazatelem schopností. Kvalitní agentury vám ukáží případové studie či ukázky prací pro své klienty.

Zeptejte se také na testimonialy, tedy vyjádření klientů agentury, kteří vlastními slovy popíšou, jak se s agenturou pracuje na praktické, každodenní úrovni.

Tip pro vás: prezentuje agentura svůj tým, nebo na jejich webu najdete jen anonymní poptávkový formulář a vlastně nevíte, s kým budete potenciální spolupráci řešit? Důvěryhodná agentura se nebojí jít s kůží na trh a představí členy svého týmu, abyste věděli, s kým budete hovořit a komunikovat.

Specializace a sektorová zkušenost

Marketingové agentury se mohou specializovat na různé oblasti marketingu, takže přemýšlejte o tom, čeho chcete dosáhnout. Většina větších agentur dokáže nabídnout full-service, tedy širokou škálu služeb od marketingové strategie přes grafiku po nastavení PPC kampaní.

Můžete však být v situaci, že chcete něco konkrétního, například naplánovat kampaň v televizi či rádiu nebo využít nejnovější technologie pro realizaci online kampaní. Pak se můžete porozhlédnout po specializované agentuře, která má ve svém týmu odborníky právě na tuto oblast.

Některé agentury se specializují na určitá odvětví a obory, například na zdravotnictví, maloobchod či gastro. Pokud je pro vás důležitá oborová zkušenost, může to pro vás být důležitý faktor při výběru marketingového partnera. Nicméně marketing je univerzální obor a jeho zásady a postupy platí napříč odvětvími.

Přínos a transparentnost

Marketing a média jsou neustále se vyvíjející prostředí a každý den se objevuje množství nových marketingových taktik a nástrojů a možností, kam umístit vaši reklamu. Vaše agentura by měla být vždy o krok napřed a dobře se v trendech a novinkách orientovat a využít je ve váš prospěch.

Máte agenturu, která vám jen jednou za měsíc pošle tabulku s nějakými čísly bez dalšího vysvětlení, co čísla znamenají a hlavně bez návrhu, co udělat, aby byly příští měsíc lepší? Pak je něco špatně. Dobrý account manažer, který se o vás stará, neustále přemýšlí, co udělat lépe, čím vám pomoci, abyste dosáhli svých obchodních cílů a dokáže vám to srozumitelně vysvětlit.

Důležitá je také transparentnost podmínek spolupráce. To je jedním ze základů důvěry mezi vámi a agenturou. Například otázka cen za služby a za práci by měla být dobře vyjasněna předem. Není žádným tajemstvím, že některé společnosti vám řeknou, co chcete slyšet, jen aby získaly smlouvu, takže si na to dávejte pozor. Zahájení vztahu na lži pravděpodobně povede jen k řadě dalších potíží. Vaše spolupráce by měla vratké základy.

Zajímejte se také o to, jak agentura funguje uvnitř. Například KEY ADVANTAGE je strategická mediální agentura, která zajišťuje viditelné a úspěšné kampaně díky využití top technologií a znalosti fungování médií. Její silnou stránkou je motivující firemní kultura, kde každý dělá to, co ho baví, a díky tomu tak odvádí tu nejlepší práci, která nakonec přináší radost i klientům. Mezi klienty agentury patří například Nintendo, Ducati, Haribo, Hästens nebo Wienerberger.

Jak tedy vybrat tu správnou mediální agenturu pro vás? Na velikosti nezáleží. Velké týmy v opravdu velkých agenturách nezaručují, že práce bude provedena rychleji nebo ve vyšší kvalitě. Podívejte se na odborné znalosti, kalibr a kulturu společnosti.