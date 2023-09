Češi si prodlužují letní sezonu a častěji cestují i v září

Statistiky navíc ukazují nárůst uzavření cestovního pojištění a také velký vliv digitalizace v této oblasti. Cestovní pojistku Češi často řeší až na poslední chvíli.

Lidé si letos více než kdy jindy užívali zimních cest na hory a jarních eurovíkendů. V období letních dovolených zatím cestují velmi podobně jako loni a navzdory inflaci cestování za letním sluncem nijak neomezili, ba naopak. Takto by se daly shrnout údaje ze statistik portálu Srovnejto.cz. Velký nárůst zájmu o cestování zaznamenal portál hlavně v lednu, únoru a březnu. „Lidé letos v zimě více cestovali, ať už za teplem, nebo na hory. Vyplývá to nejen z údajů o místech, pro které si sjednávali cestovní pojištění, ale také z připojištění, jako jsou třeba zimní sporty. Podle našich statistik tak za období mezi lednem až březnem meziročně vzrostl zájem o cestovní pojištění o více než 50 procent,“ uvádí Martin Daneš, ředitel pojištění Srovnejto.cz.

Znatelně rostl i zájem o jarní cestování. Počet sjednaných cestovních pojištění se letos na jaře zvýšil o 14 %. Téměř z poloviny jde o kratší cesty a prodloužené víkendy. Těm ostatně patří i blížící se měsíce, tedy období od října do prosince, kdy se lidé pojišťují maximálně na 4 dny.

Letošní letní sezona bude zatím podle předběžných dat o něco silnější než ta loňská. Lze tedy usoudit, že i přes nárůst cen lidé cestování takřka neomezili. „Dvě třetiny cestovních pojištění v září jsou na cestu delší než 5 dní. Že se cesty nesou ještě stále v plážovém duchu, potvrzuje jejich účel. Aktivní dovolené tvoří v létě včetně září pouhých 6 procent ze všech sjednaných pojištění. Naprosto převládají běžné turistické cesty do jižních přímořských států Evropy,“ říká Martin Daneš.

I loňské statistiky Srovnejto.cz přinesly jedno překvapení. Velký – meziročně dvojnásobný – nárůst jednodenních cest v prosinci před Vánoci. Lidé se po covidové pauze opět masově vrátili k oblíbeným návštěvám vánočních trhů v evropských městech.

Cestovní pojištění sjednáváme online a na poslední chvíli

A právě kvůli možnosti sjednat si cestovní pojistku online a okamžitě nechává spousta lidí uzavření pojištění až na poslední chvíli. Den před odjezdem si letos v červenci a srpnu cestovní pojištění „přibalilo“ 24 % z nich, v den odjezdu dokonce dalších 42 % cestovatelů. „Mnoho lidí na pojištění jednoduše zapomene a pojistí se zkrátka, až když na dovolené jsou. To, že se pojišťuje řada lidí na letišti nebo na hranicích do Rakouska a Chorvatska je ale ještě ta lepší varianta. Hlavní je, že se pojistí,“ říká Lucia Kubásková, analytička Srovnejto.

O něco dříve před cestou si pojištění uzavřel o poznání menší podíl cestovatelů. Dva dny před cestou si cestovní pojištění vyřídilo 13 % lidí, 7 % pak 3 dny před tím, než vyrazili. Více než týden dopředu si pojištění sjednal jen malý zlomek turistů.

„Pojištění platí okamžitě, takže si ho stále větší část lidí sjednává online i třeba z mobilu. Tato rychlost ale může vést k podcenění prostudování pojistných podmínek a limitů. Samotný rozsah pojištění si ‚naklikáte‘ dle přednastavených online filtrů – ty však vůbec nemusejí odrážet vaše reálné potřeby. I když na poslední chvíli, pročtěte si prosím detaily pojištění. U pojištění opravdu těsně před dovolenou třeba nemáte pojištění storna, i kdyby se vám něco přihodilo až na letišti a vy jste nemohli odjet,“ upozorňuje Daneš ze Srovnejto.cz. A dodává ještě jednu důležitou věc: „Pokud jste na pojištění zapomněli, zraníte se a rychle to doháníte až cestou do tamní nemocnice, myslete na to, že pojišťovna bude zkoumat i čas uzavření pojistky a vaší nehody. Pokud přijde na to, že jste se snažili takto podvádět, nemusí vám uhradit vůbec nic.“

K nepozornosti ohledně rozsahu pojištění svádí i celoroční cestovní pojištění třeba v rámci benefitů k platebním kartám. To se může hodit, není ale dobré tuto pojistku přeceňovat. Často se jedná pouze o pojištění základních rizik s nižšími limity. Před jakoukoli zahraniční cestou se proto vyplatí zkontrolovat podmínky vzhledem k cíli vaší cesty a plánovaným aktivitám.