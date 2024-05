Ryze česká firma s globálním dosahem slaví 30 let úspěšného podnikání

V Hradci Králové se v roce 1993 zrodil sen. Sen o firmě, která si získá důvěru a respekt klientů i partnerů. Sen o TN TRADE.

A po 30 letech fungování můžeme směle prohlásit, že tento sen se stal realitou. TN TRADE z malé lokální firmy vyrostl v renomovanou společnost s globálním dosahem. Poskytuje široké portfolio produktů od předních světových výrobců a služby kolem nich.

„Za těch 30 let jsme se hodně naučili,“ říká s úsměvem Pavel Marek, ředitel TN TRADE. „Naučili jsme se, že nejdůležitější je budovat pevné vztahy s klienty a partnery. Naučili jsme se, že klíčem k úspěchu je spolehlivost, profesionalita a individuální přístup. A naučili jsme se, že i v dnešní uspěchané době se vyplatí dělat věci srdcem, poctivě a s láskou.“

TN TRADE si cení důvěry, kterou si získal u klientů i obchodních partnerů. Společnost si zakládá na tom, že dodává produkty nejen běžným zákazníkům, ale i předním distribučním společnostem, výrobcům, retailům a e-shopům nejen v České republice. V nabídce najdete i tisíce produktů českých značek a výrobců, které podporuje.

„Naše největší síla tkví v tom, že máme velké sklady s více než 500 000 kusy produktů,“ zdůrazňuje Pavel Marek. „To nám umožňuje okamžité dodávky bez zbytečného čekání a také garanci cen. Na rozdíl od některých jiných firem si můžeme dovolit říci, že to, co máme na skladě, skutečně máme na skladě, nikoliv na skladě někoho jiného někde ve světě. Naši klienti si toho nesmírně cení.“

TN TRADE maximálně usnadňuje práci i svým partnerským e-shopům a distribučním kanálům. Nabízí bezplatnou datovou výměnu, která umožňuje e-shopům integrovat do svých systémů desetitisíce produktů včetně popisů, obrázků a dostupnosti bez jakýchkoliv nákladů, velkým společnostem nabízí k dispozici i svého obchodníka, který se v jejich systémech již podle dohodnutých principů o vše postará včetně objednávek a logistiky pro doplnění skladů a vyřízení objednávek.

„Jsme hrdí na to, co jsme za těch 30 let dokázali,“ říká Pavel Marek. „A do budoucna se chceme i nadále rozvíjet a posilovat naši pozici nejen na lokálním trhu. Naším cílem je i nadále poskytovat našim klientům to nejlepší, co můžeme, a budovat s nimi dlouhodobé a prosperující partnerství.“

Můžete navštívit i maloobchodní prodejnu TN TRADE v Hradci Králové na ulici Myslivečkova 846, kde si velkou část nabídky můžete prohlédnout a vyzkoušet.

„Víme, že osobní zkušenost je důležitá, a proto si v našem showroomu můžeme povídat o produktech, reálně je vyzkoušet, či dokonce doladit celé řešení v našem servisu,“ poznamenává Pavel Marek.

V naší prodejně naleznete široký výběr produktů od předních světových výrobců se zaměřením nejen na počítače a elektro, ale i domácnost, sport, hračky a mnoho dalšího jako hobby, auto moto či kancelář. Náš ochotný a zkušený personál vám rád poradí s výběrem produktu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Příběh TN TRADE je příběhem o tradici, důvěře a spolehlivosti. Je to příběh o firmě, která se nebojí jít vlastní cestou a dělat věci jinak. Je to příběh o firmě, která si získala srdce a mysl svých klientů i partnerů. A je to příběh, který bude pokračovat i v dalších letech.

TN TRADE: 30 let s vámi! TN TRADE: To nejlepší řešení!