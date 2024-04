Když stres ochromuje naše zdraví, pomoci může magnézium

Stres je špatný sluha, a ještě horší pán

Někdy jsme ho téměř ani neznali, později zlehčovali a pak považovali za jakýsi motivační prvek k vyššímu výkonu, ale dnes už víme, že stres je vážným problémem pro velkou část vyspělé populace. Na začátku se nám může zdát, že jde jen o lehkou nervozitu a neklid, ale dlouhodobý stres může mít až fatální následky na náš život. Stres totiž negativně působí na naše zdraví, imunitu, ale i na psychickou i fyzickou kondici. Považuje se za jeden ze spouštěčů nepříjemné migrény a někdy může vést až k takzvanému vyhoření.

Magnézium v ​​boji proti stresu

Jak nám může pomoci magnézium? Pozitivní účinky hořčíku v boji se stresem se projevují například normalizováním napětí cévní stěny, snížením svalového napětí, třesu, křečí a vnímání bolesti, snížením výskytu záchvatů migrény či zmírněním jejich průběhu, ale i zmírněním příznaků chronického únavového syndromu a zlepšením fyzického a psychického stavu. Magnézium je účinné i v boji s tenzní bolestí hlavy. Lidé ji nejčastěji popisují jako pocit oboustranného bolestivého difúzního napětí hlavy, často ve formě „stahující čepice či obruče na hlavě“. Při jejím vzniku se uplatňuje několik faktorů. Jsou to jednak periferní mechanismy, zejména bolestivé napětí a centrální mechanismy, především snížený práh pro vnímání bolesti. Magnézium přitom působí na oba mechanismy. Magnézium je kromě období, kdy se musíme vyrovnat se zvýšeným stresem, užitečné i v jiných situacích. Pomáhá lidem se srdečními problémy, sportovcům nebo budoucím maminkám.

Věděli jste, že magnézium pomáhá i při svalových křečích?

Svalová křeč postihne během života téměř každého z nás. Při dostatečné hladině magnézia ve svalu se redukuje riziko vzniku svalových křečí. Podívejte se na video, jak svalové křeče vznikají a jak magnézium pomáhá při prevenci proti těmto nepříjemným projevům.

Magnézium ve stravě

Dobrá zpráva je, že magnézium se nachází například v čokoládě. Pokud jde o stravu – ta by měla být ekologicky vypěstována a šetrně připravena. V potravinách živočišného charakteru se magnézium nachází v mořských rybách a plodech. V zelenině je to pak hlavně špenát a luštěniny. Dále ve zmiňované čokoládě, respektive v kakaových bobech. A magnézium si můžeme dopřát i v ovoci jako meruňky, datle a banány. A samozřejmě vždy můžeme zvážit i doplňkový přísun magnézia.

Jaké magnézium si vybrat?

Při přijímání doplňkového magnézia je však velmi důležité to, jak efektivně ho dokážeme vstřebat. Aby se totiž magnézium do našeho organismu dostalo v co největším množství, potřebuje k tomu správný „nosič“. Jedním z takových nosičů je také kyselina orotová. Kyselina orotová je přirozeně se vyskytující biologická látka, tělu vlastní, obsažená také v mléce a kolostru. Proto je přirozeným nosičem pro hořčík a jiné minerální látky a kovy a zároveň zvyšuje jejich vstřebávání.

Rozhodnete-li se pro doplňování magnézia, zvolte takové magnézium, které díky přirozenému nosiči zvyšuje jeho efektivní vstřebávání.