Jak zavěsit WC?

V interiéru je tak patrná pouze mísa a ovládací tlačítko, jejichž údržba je mnohem snazší. Z čeho se tyto instalační systémy skládají a čím je lze vybavit?

Předstěnový instalační systém tvoří ocelový rám s výsuvnými nohami, který se kotví do podlahy a do zadní (případně boční) stěny. V rámu je umístěna nádržka na splachovací vodu s připojením na vodovodní rozvod, s napouštěcím a vypouštěcím ventilem. Nádrž je opatřena izolací z expandovaného polystyrenu proti rosení a proti přenosu hluku. Pod nádrží je umístěna odpadní trubka a závitové tyče pro instalaci klozetu. Závěsné klozety mohou být klasické (s přiznaným uchycením) či kapotované (se skrytým uchycením).

Vyberte vhodné tlačítko

Každá koupelna je speciální a radost z jejího užívání kromě dobře zvolené mísy znásobí i dobře zvolené ovládací tlačítko. Vybírat lze z téměř nekonečné řady tvarů, tlouštěk a materiálů tlačítek. K dispozici jsou plastová, kovová nebo třeba skleněná v různé škále barev od bílé přes zlatou po černou. Tlačítka mohou být podsvícená nebo bezdotyková. Tlačítka jsou kompatibilní pouze s produkty daného výrobce a nelze je kombinovat.

Tlačítkem se ovládá splachování, nejčastěji bývá dvojčinné, tedy pro malé a velké spláchnutí. Objem splachovací vody se nastavuje na vypouštěcím ventilu. U starších WC byl objem velkého spláchnutí až 9 l, u moderní mísy je to obvykle do 6 l, ale může to být i méně, pokud to tvar klozetu dovoluje. Tímto je možné dosáhnout značné úspory na spotřebě pitné vody.

Napouštěcí ventily umožňují rychlé a tiché napouštění nádržky. Do nádržky lze umístit také zásobník ke vložení čisticí tablety. Tableta se postupně rozpouští a kromě šíření příjemné vůně udržuje nádržku a vypouštěcí ventil bez usazenin a prodlužuje tím jejich životnost. Potrubí pod nádržkou umožňuje připojení větracího potrubí pro odsávání zápachu z mísy. Ventilátor lze zapínat např. stisknutím tlačítka osvětlení a dobu jeho chodu upravit časovačem. Ke klozetům s vestavěnou bidetovou sprškou se ze zadní strany připojuje přívod vody flexibilní hadicí. V případě elektronického bezdotykového tlačítka nebo tlačítka s podsvícením se systém doplní o napájení elektřinou.

Podezdění a obezdění systému je v současnosti na ústupu, protože je pracnější a tím i dražší. Instalační systém je samonosný a stačí jej zaklopit dvěma sádrokartonovými deskami a obložit keramickým obkladem. Mezi obklad a keramickou mísu se vkládá izolační deska nebo vyrovnávací páska. Podle dispozice toalety lze volit systém s různou výškou, pro menší stavební hloubku s užší nádržkou nebo nádržku s ovládáním shora. Pokud jej nelze kotvit do stěny, lze využít samostatně stojící rám kotvený pouze do podlahy.

Vyrovnejte systém do roviny

Při instalaci je nutné předstěnový systém vyrovnat do roviny. Špatné vyrovnání může mít za následek protékání vypouštěcího ventilu. Systém se obvykle umisťuje do takové výšky, aby horní hrana sedátka byla 410 mm od povrchu finální podlahy. Tato hodnota je však individuální a záleží na přání investora, zejména s ohledem na výšku osob, které budou toaletu používat. Rozteč závitových tyčí je obvykle 180 nebo 230 mm.

Záruka na předstěnový instalační systém může být až 15 let. Kompletní vybavení koupelen naleznete ve Stavebninách DEK, kde vám s výběrem rádi poradí.