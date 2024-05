Vytvořte si oázu klidu na terase či na balkóně

Není to nijak složité, stačí myslet na tři hlavní věci. Středobodem takové oázy klidu je pohodlný nábytek ve stylu, který máte rádi. Atmosféru dodá především zeleň a rozličná květena. To vše pak musí stát na pevném základu. Praktickou i estetickou volbou pro tento účel je betonová dlažba.

Pro balkón, bytovou nebo střešní terasu menších rozměrů jsou ideální pravidelné geometrické tvary. Například venkovní dlažba BEST TERASOVÁ se díky tomu, že je k dispozici ve třech různých velikostech přizpůsobí v podstatě každému prostoru. Existuje v mnoha barevných variantách, je nadčasová a hodí se ke klasickým i moderním domům. Její pokládka může být navíc realizována několika způsoby, včetně pokládky na plastové nebo pryžové terče, což je vhodné právě pro lodžie a balkóny.

V případě větších teras je pak výběr dlažby takřka neomezený a tuzemský výrobce BEST, a.s. nabízí na svých stránkách nepřeberné možnosti. Záleží jen na vás a vašem vkusu, který styl si vyberete. Vždy je ale vhodné myslet na to, aby dlažba ladila nejen s domem a okolím, ale i se zahradním nábytkem a nádobami, které na terasu či balkón umísťujeme.

Skvěle vypadají například velké terakotové nádoby na přírodní světlé dlažbě nebo naopak na podkladu antracitové barvy. V takovém případě však počítejte s tím, že tmavý povrch velmi kumuluje teplo a přizpůsobte tomu i výběr rostlin.

Pokud se rádi po takovém místě pohybujete naboso, doporučujeme naopak dlažbu co nejsvětlejší a povrchovou úpravu, která bude příjemná vašim chodidlům. Dlažba BEST TERASOVÁ nabízí čtyři možnosti povrchu: tryskanou, reliéfní, vymývanou a STANDARD.

Na betonovou dlažbu můžete bez obav umístit velké a těžké květináče či vyvýšené záhony. Díky tomu i na relativně malém prostoru vytvoříte rozmanitou zahrádku. Už nepůjde jen o muškáty v truhlících, ale dle libosti můžete pěstovat vše od bylinek přes květiny, drobné ovoce a zeleninu po menší keře a zakrslé stromky. Svoji terasovou zahrádku pak můžete doplnit také uměleckými nebo přírodními prvky, jako jsou např. kamenná pítka nebo fontánky.

Nic se však nemá přehánět, tak při tom nezapomeňte na heslo, že méně je někdy více. Také se vám do tohoto prostoru musí ještě vejít alespoň stolek a pár míst k sezení. S dobře zvoleným zahradním nábytkem, na krásné nové dlažbě, obklopeni voňavými květinami a svěží zelení, si pak budete moci vychutnat to pravé pohodlí. Získáte své vysněné místo, které vás plně pohltí a odvede od každodenního shonu.

Pokud jsme vás právě inspirovali, vyberte si svoji terasovou dlažbu na best.cz.