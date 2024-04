Oživte svůj interiér dekorativní stěrkou!

Náš kolega Martin Augusta vám rád poradí s výběrem té pravé stěrky pro váš interiér.

Martine, jaké typy dekorativních stěrek nabízíme?

Nabízíme širokou škálu stěrek s různými texturami a efekty. Mezi nejoblíbenější patří stěrka Granite, Pitted a Perlata.

To jsou krásné názvy, ale co si pod tím mají lidé představit?

Stěrka Granite je velice dominantní a výrazně strukturovaná. Ideální pro krb, obývací pokoj nebo předsíň.

O stěrce Pitted by se dalo říci, že je to taková hodně jemná varianta stěrky Granite. Tento povrch je stále strukturovaný, ale mnohem jemnější a na dotek překvapivě hladký. Barevná škála je téměř neomezená, což platí u většiny stěrek z naší nabídky.

Poptávka bývá i po odlescích či metalických barvách. Máte v nabídce povrchy, které uspokojí i tato přání?

V případě jemných odlesků se nabízí stěrka Perlata, která má v sobě drobnou perleť a při nasvícení může působit, že lehce září. Co se týká metalických barev, tak potom u všech typů stěrek, které jsme již zmiňovali – jako je Granite, Pitted atd. – se dají použít metalické podnátěry. Tímto lze docílit efektu mědi či olova.

Existují stěrky, které imitují přírodní kámen?

Ano, z naší nabídky se jedná například o stěrku Travertine, která v přírodních barvách vypadá velice podobně jako samotný travertine.

Lze do stěrky zakomponovat i nějaký zajímavý grafický prvek?

Do většiny stěrek z naší nabídky ano. Nejvíce se tento prvek používá u stěrky Imitace betonu®, nebo u Betonepoxu®. Lidé si často tyto grafické prvky volí například do ložnice či do obývacího pokoje. Firmy si pak nechávají vytvářet například název společnosti či své motto. Popravdě jsme schopni přenést do stěrky skoro jakýkoliv motiv, který si klient bude přát.

My jsme teď zmiňovali řadu zajímavých stěrek. Kam se která hodí?

Vesměs se jedná o dekorativní interiérové stěrky na stěny. Lze je použít i v kuchyni, kde je musíme zalakovat pro ochranu před prskajícím olejem a proti mechanickému poškození. Zároveň se díky tomu stěrky i lépe čistí. Do koupelen či do míst, které přijdou do kontaktu s vodou pravidelně, bych tyto stěrky nedoporučil.

Které stěrky se tedy dají použít také v koupelně?

Do koupelen a do namáhaných prostor nabízíme speciální epoxidové stěrky Betonepox®. Tyto povrchy jsou maximálně tvrdé a odolné vůči vodě. Na trhu není znám jiný materiál nebo technologie, která by měla obdobné vlastnosti a zároveň splňovala ty nejvyšší požadavky na moderní design.

A lze tedy stěrku Betonepox® použít i na podlahu?

Určitě ano. Stěrky Betonepox® se dají použít na podlahu, případně i na schodiště. Jednou z výhod použití stěrky na podlaze je fakt, že stěrku jsme schopni natáhnout celoplošně s tím, že až následně řešíme případné proříznutí dilatací, pokud jsou potřeba.

Často lidé chodí s inspiracemi z Pinterestu, kde viděli stěrku použitou na nábytku. To také umíme?

Ano, na nábytek lze použít již zmiňovanou stěrku Betonepox®. Vesměs všechny stěrky pak lze použít i na „ztracené dveře“ tak, aby zmizely v pohledu ve stěně.

Když by tedy klient chtěl mít stěrku na nábytku, musí ho nějak připravit?

Nemusí. Jediné, co je důležité, aby v nábytku nebyl průhyb.

A nějaký tip na závěr?

Doporučuji si domluvit schůzku u nás v showroomu, přijít si stěrky osahat a prohlédnout v ploše. A hlavně se ptejte. Žádný dotaz není špatný a my jsme tu pro vás, abychom vám poradili a vše potřebné vysvětlili.

Mysleli jste si, že stěrka musí být pouze šedá a betonová? Tak teď jsme si potvrdili, že může být různě barevná a mít nádherné struktury. Nyní už je jenom na vás, které dáte přednost, aby oživila váš domov.

