A tak se stalo, že jsem začal podnikat…

Myšlenku zapojit do podnikání děti a mladé lidi zrealizovala Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové jako partner projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Žáci naší školy, hradeckých základních a mateřských škol (ZŠ SNP, ZŠ Sever, ZŠ Úprkova, ZŠ Hučák, MŠ Třebechovická, LMŠ Na Větvi, ZŠ Plotiště) měli možnost být součástí tohoto projektu. Učitelé naší školy se stali metodiky, učitelé ZŠ lektory. Společně připravovali pro žáky kroužky a inovativní výuku, kde mohli nahlédnout pod pokličku podnikání v dětské firmě a v pěti různých oblastech dovedností si i prakticky vyzkoušet práci v ní.

Dětské firmy založili žáci v ZŠ Hučák, ZŠ Sever i děti v MŠ Třebechovická a LMŠ Na Větvi. Každá firma musela vymyslet předmět podnikání, název společnosti, logo, vytvořit funkční organizační strukturu. Stěžejní byla výroba produktu, konkrétně mýdel, sušeného ovoce, záložek, drobných hraček, dřevěných svícnů nebo třeba koláčků. Svou firmu představili na Veletrhu JA firem v Hradci Králové, kde soutěžili v prodeji se středoškoláky.

Ti, co si netroufli na podnikání, mohli získat dílčí dovednosti v několika oblastech. V kroužku Psaní všemi deseti – výuka techniky administrativy se zdokonalili v bezchybném a rychlém psaní na klávesnici. Seznámili se s typy obchodní korespondence a byly jim představeny základy elektronické komunikace. Při výuce a v jazykových kroužcích získali slovní zásobu obchodního jazyka, např. pojmenovali informace o podnikání, zvládli pracovní pohovor nebo aktivně komunikovali ve vztahu prodejce – zákazník v anglickém jazyce. To bylo pro všechny úplně nové. V oblasti přírodovědecké vzdělání si žáci procvičili přírodní zákonitosti a poznali vlastnosti některých materiálů. To jim pomohlo při výrobě různých produktů. Seznámili se se zpracováním dřeva, papíru, bylin, či využití vody a barev ve výrobě. V naší škole jsme do projektu zapojili žáky oboru Sociální činnost a Obchodní akademie, kteří ve svých studijních programech skutečné podnikání ve firmách nemají. Založili 9 studentských společností, 2 společnosti se ve svém obchodním programu soustředili na sociálního aspekty podnikání. Společnost BENICE vytvořila edukační předmět, knížku, pomocí které se žáci snažili upozornit lidi na domácí násilí se všemi jeho důsledky, a firma Sea You vyráběla nahřívací polštářky a další předměty spojené s relaxací, které by mohli vyrábět handikepovaní v chráněných dílnách.

Záměrem projektu bylo sdílení zkušeností učitelů v oblasti výuky finanční a podnikatelské gramotnosti. Přínosem byl pro všechny zapojené, nejen pro učitele v rolích lektorů a metodiků, ale i pro žáky a děti ze zapojených škol. Společným rysem všech aktivit byla veliká kreativita žáků a jejich učitelů, propojovalo se v sobě hodně různých přístupů, každý mohl výsledky ovlivnit a svůj názor uplatnit. Některé věci byly pro všechny nové, vytvářeli jsme je společně. Učili jsme se každý od každého. Mnohdy nás, metodiky a lektory, naši svěřenci příjemně překvapili. A toho si v učitelském povolání velice vážíme.

