Vysloužilá tonerová kazeta si zaslouží renovaci

Vaše společnost Armor působí na českém trhu již od roku 1997, mohl byste ji přesto trochu představit?

Bezprostřední předchůdce Armoru společnost „Galland a Brochard“ byla založena v roce 1922 ve francouzském Nantes. Již tehdy působila ve stejném oboru jako dnes – kancelářský tisk. Tenkrát to byly především tiskařské tuše, razítkové barvy, pásky do psacích strojů a kopíráky. Od roku 1925 nese společnost jméno Armor. V roce 1997 vznikl Armor s.r.o. jako dceřiná společnost francouzského Armoru. Jejím zaměřením byl a stále je prodej, poprodejní servis, propagace a podpora značky zejména v Česku a na Slovensku a také v některých zemích bývalého východního bloku.

Na co se především zaměřujete?

Od svého založení se Armor soustředil především na dodávky spotřebního materiálu pro tisk kvalitou přinejmenším srovnatelným s tzv.“ originály“, při tom však s cenovkou alespoň o třicet procent nižší. Armor group je dnes aktivní ve vícero oblastech, ne jen v kancelářském tisku. Je světovou jedničkou ve vývoji a výrobě pásek pro termotransferový tisk. V této souvislosti stojí za zmínku, že Armor s.r.o. je v rámci celé organizace Armor group jedinou pobočkou oprávněnou obchodovat v obou výše zmíněných oblastech. Nabízíme i řešení pro velkoformátový tisk, inkoustový tisk etiket, pro tisk 3D tiskárnami. Umíme nabídnout i výrobu či vývoj inkoustu podle zákazníkova zadání určený pro tisk na takřka libovolný podklad v takřka libovolném prostředí.

Jste dodavatelem kompletního sortimentu spotřebního materiálu pro kancelářský i domácí tisk. Kdo jsou vaši hlavní zákazníci? Firmy, živnostníci,veřejná správa?

Našimi zákazníky, nebo lépe uživateli, jsou všichni, kdo tisknou. Je jedno, jestli potřebujete kvalitní tisk v kanceláři, ve své dílně, v nemocnici, ve škole, na úřadě nebo doma. Všichni uživatelé jsou pro nás důležití. Přímý prodej na koncového uživatele zatím nemáme, nebo máme velmi nedokonalý, a zboží se k našim zákazníkům dostává prostřednictvím sítě našich velko i maloobchodních partnerů.

Šetrnější přístup k životnímu prostředí je pro vás jednou z priorit. Například vdechujete nový život vysloužilým tonerovým kazetám. Zavedli jste i „bezodpadový“ program OWA v oblasti kancelářského tisku. O co se jedná?

Bezodpadovost programu spočívá v tom, že vypsané kazety OWA na vlastní náklady prostřednictvím sběrných boxů od našich zákazníkům posbíráme a svezeme zpět do našich třídících center. Tam se kazety rozeberou, vyčistí a jejich části, které můžeme bez rizika snížení kvality výsledného výrobku použít, se vrací do výroby. Ostatní části a materiály se po vyčištění, roztřídění a zpracování používají k výrobě dalších předmětů, byť třeba zcela mimo náš obor podnikání. Vyrábí se z nich například okenní profily, kancelářské potřeby, ochranné helmy, zipy, 3D filamenty a další. Zákazník v rámci OWA programu obdrží tzv. materiálový report, z kterého je patrné, kolik vypsaných kazet jsme od něj odvezli, kolik a jakých materiálů pro další použití díky tomu vzniklo. Report vyčísluje i ušetřenou tzv. uhlíkovou stopu a lze ho bez jakékoliv úpravy přiřadit do zákazníkovy CSR zprávy. Tuto službu poskytujeme partnerům zdarma.

A na jaké novinky se mohou vaši zákazníci těšit příští rok?

Michal Med

Kromě neustálého doplňování sortimentu, což je vlastně reakce na nové typy tiskáren a tiskových zařízení přicházejících na trh, na které jsou naši partneři zvyklí, budeme v příštím roce rozšiřovat naší nabídku spotřebních materiálů pro kopírky, kde doposud nemáme tak velké pokrytí trhu. Letos jsme přišli i s nabídkou renovovaných kopírovacích strojů a dá se očekávat, že v tom budeme v příštím roce pokračovat. Nejvíc novinek ale přineseme v oblasti velkoformátového tisku a především v oblasti tzv. „label printu“, což jsou tiskárny etiket vhodné pro malosériové tisky.

Autor: Bohumil Brejžek