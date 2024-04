Dopřejte svým očím pohodlí s biometrickými brýlovými čočkami

Pokud jde o brýle, tedy o jejich skla, nebo, chcete-li, brýlové čočky, jsou mezi nimi značné rozdíly v kvalitě. S brýlovými čočkami značky Rodenstock se můžete spolehnout na vysokou kvalitu tradiční německé značky a především na vaši maximální spokojenost. Jejich povrchové úpravy s novou technologií LayR zlepšují životnost, odolnost proti poškrábání a antireflexní vlastnosti čoček. Zajišťují také vynikající ochranu před nečistotami a prachem, přinášejí maximální úroveň ochrany před UV zářením a také úlevu pro unavené oči díky redukci světla z notebooků a chytrých telefonů. Zeptejte se svého optika na biometrické čočky s technologií LayR od společnosti Rodenstock.

Lepší vidění díky novým technologiím

Špičková technologická úprava Solitaire® LayR doplňuje biometrické čočky Rodenstock o multifunkční vlastnosti inovativní technologie LayR. Výsledkem je výrazně jasnější vidění - vrstvu po vrstvě. Jak to tedy celé funguje?

Základem jsou biometrické čočky, na které se nanášejí multifunkční vrstvy: integrovaná ochrana proti UV záření, která chrání nejen vaše oči, ale i samotnou brýlovou čočku. Vrstva zajišťující vyšší odolnost proti poškrábání, čímž prodlužuje životnost vašich brýlí, antistatická vrstva zajišťující, že na brýlových čočkách neulpívají prachové částice, pokročilá antireflexní vrstva přinášející čisté vidění bez rušivých odlesků nebo vrstva s technologií X-Tra Clean, která zajistí extra hladký povrch a čištění je velmi snadné bez zbývajících šmouh. V neposlední řadě je možnost volby vrstvy, která částečně redukuje modré světlo z umělých zdrojů, jako jsou monitory počítačů nebo telefonů.

Takovéto brýle pak poskytují jasnější vidění, protože viditelné odlesky jsou výrazně zredukovány a tím pádem se do oka dostane mnohem více světla a člověk vidí lépe. Navíc díky redukci nežádoucích odlesků umožňují tyto brýle i krásný a přirozený pohled do očí svého nositele. Vyšší ochrana proti poškrábání zvyšuje životnost brýlí o více než dvě třetiny. A 93 % zákazníků si také pochvaluje snadnější čištění díky X-tra Clean, která je jednou z vrstev povrchové úpravy Solitaire® LayR.**

Co jsou biometrické brýlové čočky?

Lidské oko je jedním z nejsložitějších orgánů našeho těla, a tak ani řešení jeho korekce nemůže být jednoduché. Ani dva lidé se zdánlivě stejnou oční vadou nemohou mít naprosto stejné brýle. Proto společnost Rodenstock vyvinula biometrické brýlové čočky, které mají velké zóny vidění a jsou uzpůsobeny potřebám rychlého zaostřování.

Nejprve je třeba nechat si změřit zrak přístrojem DNEye® Scanner. Ten změří mnoho individuálních parametrů oka, jako je například jeho velikost nebo tvar. Na základě těchto dat Rodenstock vyrobí brýlové čočky přímo na míru konkrétnímu člověku.

S biometrickými brýlovými čočkami má pak člověk ostré vidění v každém směru pohledu a při jakékoli příležitosti. Jeho zorné pole je širší a individuálně přizpůsobené jeho životnímu stylu a nárokům na vidění. Takovým typickým příkladem je řízení automobilu, kdy potřebujete vidět perfektně do dálky, do zpětných zrcátek nebo na palubní desku. Souhrnem se dá říci, že biometrické brýlové čočky poskytují bezpečnější a pohodlnější vidění bez rozmlžení nebo deformace obrazu v periferních oblastech. Největší výhodou biometrických brýlových čoček ale je výrazně vylepšené vidění za zhoršených světelných podmínek, například když prší nebo v noci. Do oka přichází mnohem více světla a rozeznání pozorovaných předmětů, jako je protijedoucí automobil nebo zvíře na krajnici, je mnohem lepší a řidič tak dokáže mnohem dříve a rychleji reagovat. Nespornou výhodou u řidičů je i zlepšení prostorové orientace, kterou ocení zejména při parkování v podzemních garážích.

Povrchové úpravy s technologií LayR tvoří s biometrickými brýlovými čočkami promyšlenou kombinaci, zajišťují ostré a vysoce kontrastní vidění v průběhu celého dne a zároveň přináší celodenní snadnou udržitelnost brýlí zvyšující pohodlí při nošení.