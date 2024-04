5 tipů, jak zútulnit obývací pokoj s minimálními náklady

Sedačka jako srdce obývacího pokoje

Dominantou obývacího pokoje a také místem, kde to žije, bývá sedací souprava. Sledujete na ní oblíbené seriály, čtete knížky a přijímáte návštěvy. Když už to vypadá, že vaše sedačka přestává sloužit, protože její čalounění už je celé prošoupané nebo nevyčistitelné, nevzdávejte to. Sedačku nebo křeslo jednoduše zrenovujete s pomocí napínacích potahů.

Do malého obývacího pokoje, kde je málo světla, si vyberte jemné barvy, jako je smetanová, světle šedá nebo béžová. Pomohou prostor rozjasnit a bude vypadat prostorněji. Protože se napínací potah dá prát v pračce, nemusíte se bát případného ušpinění. Naopak napínací potahy ve výraznější barvě udělají z vaší sedačky nebo křesla výrazný prvek.

Hřejivá a útulná atmosféra s beránkovou dekou

Na sedačce by neměla chybět heboučká deka. Deky s beránkem vám poskytnou příjemné teplo a díky dekoru z druhé strany se mohou stát stálým doplňkem vašeho obývacího pokoje. Beránkové deky jsou vyrobeny z moderního mikrovlákna a velmi snadno se udržují. Bez problémů je můžete prát v pračce.

Malý detail, velký efekt

Velký dojem dělají i zdánlivé detaily jako dekorační polštářky nebo ubrus. Do některého interiéru se hodí bohatě zdobené, někdy je vhodnější geometrický vzor a jindy jen jednobarevné. Polštářky na gauči či podsedáky na kuchyňských židlích prostě dělají divy. Na každou roční sezonu přitom můžete mít jiné, záleží jen na vás. Trendy jsou teď gobelínové potahy i ubrusy nebo prostírání. Dekorační bytový textil, mezi který patří i závěsy a záclony, vnese do interiéru úplně jiný dojem.

Vůně domova

Ta pravá vůně domova je pro každého jiná. Vytvořit si tu vlastní můžete s pomocí vonných svíček, ale také využít éterické oleje nebo aromadifuzéry. Nebo si něco dobrého upéct. To pak totiž domov voní i láskou.

Drobné osobní dekorace

S nimi budete mít pocit, že je váš domov opravdu váš. Nebojte přidat do interiéru poličku, na které si vystavíte drobnosti z cest a oblíbené rodinné fotografie. V domácnosti milovníka vína nesmí chybět hezký držák, květinový stolek nadchne milovníky zeleně. Vytvořte si doma váš osobní koutek, ve kterém vám bude hezky.

Jste plní nadšení vrhnout se na zútulnění svého domova? Navštivte e-shop www.decodoma.cz a nechte se inspirovat.