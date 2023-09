V Brně mají smysl pro papír 70 let, zdejší papírny slaví smělými plány

Ikonickým produktem brněnských papíren je školní sešit – ročně jich tu vyrobí přes 20 milionů. Legendární sešity s linkami či čtverečky a nápisem „Až dosloužím, chci do sběru“ provázely školními léty několik generací žáků a studentů. A nejinak je tomu dnes. „Pořád u nás vzniká na 80 % všech sešitů, které se na českém trhu prodají. Naše zákazníky dobře známe a víme, že pořád dávají přednost našim kvalitním sešitům před jinými, byť levnějšími alternativami. S odkazem na historii a tradici ovšem nevystačíme, musíme se proto především dívat dopředu a trendy nekopírovat, ale spíš je sami určovat,“ popisuje současnost brněnských papíren jejich výkonný ředitel Miroslav Konečný. V loňském roce tak do portfolia přibyla řada sešitů Ecology šetrných k životnímu prostředí s přírodním designem, a to zejména s ohledem na jejich oblibu na zahraničních trzích. V nabídce se objeví také sešit formátu B5 – na pomezí velikostí A5 a A4, který jistě řada zákazníků uvítá. V čase roste také export produkce PAPÍREN BRNO do zahraničí, už tradičními partnery jsou Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Estonsko či Rumunsko, o vstupu na další trhy pobíhají aktuálně jednání. Vývozním artiklem jsou především sešity a záznamní knihy.

S progresivním přístupem k nabídce produktů přitom už v Brně začali: předloni tu představili novou prémiovou značku Paper Factory, charakterizovanou originálním designem, vyšší kvalitou zpracování a limitovanými náklady. K zákazníkům se tak vydaly speciální kolekce zápisníků či bloků s vizuální tematikou vesmíru a ctností. „Prémiový segment a nabídku originálních výrobků chceme i nadále prohlubovat. Český zákazník je čím dál náročnější na kvalitu a vyhledává i v oblasti papírenských produktů stále originálnější provedení. Některé naše výrobky dokonce i voní po ovoci, což umožňuje použití speciálního laku,“ vysvětluje Konečný. Tématu smyslů jde ostatně naproti i aktuální marketingová kampaň, jejímž prostřednictvím si papírny připomínají letošní jubileum. Její hlavní claim zní „Máme smysl pro papír“ a soustředí se na představení papíru prostřednictvím jeho smyslových charakteristik jako originálního společníka i jedinečného prostředku komunikace. Veřejnost se s kampaní setká jak v klasických tištěných médiích, tak i v online prostoru. „Zní to možná paradoxně, ale my nevnímáme online prostor jako konkurenci papíru. Jsou to dvě odlišné kvality, které se mohou dobře doplňovat. Dobrým důkazem toho je zájem stále většího množství lidí mít vedle nástrojů online komunikace i klasický papírový zápisník. Abychom naše produkty uměli nabídnout v atraktivním designu, oslovujeme designéry a umělce působící často na pomezí analogu a digitálu. Vzniká tak svým způsobem unikátní fúze, která obohacuje obě strany,“ uvádí vedoucí marketingu papíren Petra Rohovská.

Od roku 2002 jsou PAPÍRNY BRNO členem papírenské skupiny KRPA Holding, vlastněné výhradně českým kapitálem. V jejích tuzemských závodech pořád funguje výroba papíru, kterou ale v Brně nenajdeme. Tím víc papírenských výrobků však v brněnském provozu vzniká: kromě sešitů, bloků a dalších školních pomůcek to jsou především knihy, obaly pro gastronomii, ale také balicí papíry, nově papírové tašky nebo kalendáře.