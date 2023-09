Srdci domova dodá lesk kuchyňská deska od firmy Soliter

Kuchyně má být srdcem každého domova. Lesk jí ale dodá až správný klenot, kterým je kuchyňská deska. Veškeré vaření, pečení a přípravy oblíbených pokrmů se odehrávají právě na lince. Měla by proto nejen hezky vypadat, ale sloužit co nejdéle, odolat škrábancům i polití, čištění nebo vysokým teplotám, když se na ni položí něco teplého. Takové desky z přírodního či technického kamene nebo keramiky dodává spokojeným zákazníkům již pětadvacet let společnost Soliter K+K. A nejsou to jen desky do kuchyně, ale i koupelnové desky či pracovní desky pro gastroprovozy, kterými firma Soliter vybavila již desítky domácností, barů a hotelů.

Kuchyňské desky od Soliteru splňují nejnáročnější estetické i praktické požadavky

Kuchyně je místem kde se nejen připravují jídla, ale kde se schází členové domácnosti, kde společně jí, baví se, odpočívají i pracují. Každý den zde společně začíná a končí. Proto je důležité, aby bylo místo hezké a útulné. „Kuchyňské desky z přírodního či technického kamene nebo slinuté keramiky povýší kuchyni na příjemnější prostor a nabídnou uživatelům větší kvalitu a praktičnost než běžné pracovní desky, jejichž životnost je navíc podstatně menší. Desky z kamene jsou odolnější, více vydrží, dobře se udržují. To vše je proti laminátovým deskám velká výhoda. Jejich design navíc umocní dojem a zpříjemní celý prostor,“ vysvětluje majitel firmy Zdeněk Suchánek.

Ať již jsou to zákazníci, kteří chtějí dodat nové kuchyni nezaměnitelný vzhled, nebo ti, kteří předělávají starší dům či byt a chtějí exkluzivní design a kvalitu, kuchyňské pracovní desky od společnosti Soliter splňují ty nejnáročnější estetické i praktické požadavky. Stejně jako kuchyňské i koupelnové desky vyrábí Soliter na míru.

Precizní realizace kuchyňských desek i barových pultů na míru

Jejích služeb využívají architekti, interiérová a kuchyňská studia či zákazníci do svých domácností nejen v České republice, ale i v zahraničí. Desky od Soliteru zdobí kuchyně či koupelny novostaveb či zrekonstruovaných vil, firma se podílela i na vybavování moderních interiérů výškové budovy V Tower v Praze. Společnost dodala i řadu prvotřídních recepčních a barových pultů do hotelů a restaurací a jednalo se i o náročné instalace, které musí být naprosto precizní, aby korunovaly výsledný dojem z interiéru a záměru architekta. Vybavovala například i sociální zařízení pražských hotelů Hilton, Pyramida, Opera nebo gastroprovoz ČSOB v Hradci Králové.

Zákazníci si vybírají desky od Soliteru pro jejich kvalitu, dlouhodobost a jedinečnost. Přírodní kamenné žulové desky jsou velmi tvrdé a odolné vůči mechanickému poškození a vůči vysokým teplotám. To je díky tomu, že žuly, ze kterých se desky vyrábějí, jsou vyvřelé horniny s vysokým podílem křemene a jiných minerálů, které vynikají svojí tvrdostí a odolností. Taková deska se nemusí po letech v kuchyni měnit a vydrží po generace.

Vzorník kuchyňských a koupelnových desek najdete na webu firmy Soliter

Zákazníci, kteří si takové desky pořizují, investují nejen do kvality, ale i do elegantní designové záležitostí, u které mají jistotu, že nikdo jiný nemá stejný výrobek. „Přírodní kámen je již po staletí nepostradatelný a vyzkoušený materiál. Každý kus, každá deska vyrobená z něj je originál, má jedinečný a nezaměnitelný dekor. Z takových desek vyzařuje energie a krása, která v interiéru neomrzí a dodá mu nádech výjimečnosti,“ dodává Zdeněk Suchánek.

Kdo nad podobou desky váhá, zda se mu bude hodit do interiéru, může si vybrat z řady vzorů a barev, a dokonce i lesklých nebo matných povrchů, jejichž vzhled podtrhne ať již rustikální nebo moderní styl kuchyně. Vše najde ve vzorníku na webových stránkách firmy Soliter K+K, která používá materiály od předních českých, italských nebo španělských dodavatelů. A kdo si není jist přírodním kamenem, může si do kuchyně vybrat technický kámen nebo slinutou keramiku. „Každý materiál má své přednosti, není jeden lepší než druhý, ale záleží na využití a prioritách zákazníka,“ dodává Zdeněk Suchánek. Vedle kuchyní ušlechtilé materiály, z nichž se desky vyrábějí, dodávají krásu a eleganci také koupelnám jako místům očisty a relaxace. I zde je výhodou životnost, barevná stálost a snadná údržba.

Benefitem je moderní design a přijatelná cena kuchyňských desek

V případě technického kamene může být benefitem moderní design a přijatelná cena. Zákazníci mají bohatý výběr barev a dekorů, v nichž si mohou nechat kuchyňkou desku vyrobit. Soliter využívá produkty dvou světových firem, českého Technistone a španělského Silestone, přičemž obě firmy vyrábějí technický kámen podle patentu italské firmy Bretone, která tuto technologii vyvinula již v šedesátých letech minulého století. Devadesát procent výrobku tvoří přírodní suroviny jako frakce žul, písků a nakonec malé množství pigmentů a polyesterové pryskyřice. Z nich vzniká výsledný produkt, který se snadno udržuje, nenasákne a je rovněž odolný proti škrábancům a vydrží i teploty do 150 stupňů Celsia. Díky stejnému designu je jejich napojování co nejméně viditelné.

Navíc interiér kuchyně lze doplnit nejen o kuchyňskou desku, ale třeba i o obklady stěn nebo vnitřní parapety ze stejného materiálu. To platí i v případě keramických desek. Zatímco keramická výroba provází lidstvo již odnepaměti, až nejmodernější technologie umožňuje vyrábět nejkvalitnější slinutou keramiku z keramických jílů, živců či dalších přírodních přísad v deskách ve velkých formátech a různých tloušťkách. „Jedná se o stoprocentně přírodní materiál, jehož hlavní předností a jedinečností jsou rozměry a výborné vlastnosti materiálu. Digitální tisk navíc umožňuje vytvořit na povrchu neuvěřitelně shodné dekory různých typů přírodních kamenů nerozpoznatelných od originálu,“ vysvětluje Zdeněk Suchánek. Soliter využívá výrobků od italské firmy Laminam a španělských firem Cosentino, pod obchodní značkou Dekton a Neolith, které mají velké zkušenosti a patří k předním na trhu nejen pro výrobu kuchyňských a koupelnových desek, ale i jejich doplnění v podobě obkladů a parapetů. U keramických desek je výhodou odolnost, a to například vůči chemikáliím, dlouhá živostnost a velmi jednoduchá a rychlá údržba.

Cenová kalkulace kuchyňských desek zdarma

Jak si vybrat tu správnou kuchyňskou desku, radí Soliter domácnostem už 25 let. Nabízí jim zpracování cenové kalkulace zdarma a po objednání poskytuje veškerý servis, kdy se zaměří přesné rozměry desky, zajistí se výroba a pak montáž. Konzultace k tomu, jakou desku si vybrat, poskytuje i po telefonu. Od objednání a vytvoření výkresu je deska obvykle připravena do tří týdnů a poté následuje montáž.