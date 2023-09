Služby pro lidi prodávající nemovitost? Zdarma

„Jsme mladá realitní kancelář složená z makléřů s dlouholetými zkušenostmi. Naším cílem není stát se největší realitní společností v České republice, ale být seriózním a vyhledávaným partnerem,“ říká jednatelka společnosti a certifikovaná makléřka Bc. Milada Stáňová.

Na jaké nemovitosti se zaměřujete?

Dominují hlavně byty a domy, kde nabízíme jejich prodej, pronájem, výkup a správu. V našem portfoliu můžete ale najít i zahraniční nemovitosti a komerční objekty.

Působíte v Rokycanech. Jaké území svou činností pokrýváte?

Máme krásnou kancelář kousek od náměstí v ulici Míru, kde nás klienti mohou najít od pondělí do čtvrtka od 9 do 16h. Skutečnost je ale jiná. My jsme v práci podle potřeby, tak není výjimkou, že jsme v práci i mimo otevírací dobu a na telefonu prakticky pořád.

Kromě Rokycan působíme po celých západních Čechách - Šumavou počínaje a Krušnými horami na Karlovarsku konče. Máme ale klienty i v Praze nebo v Příbrami, ale víceméně naše působnost je kdekoliv v České republice, dokonce i v zahraničí.

Co má očekávat klient, který chce prodat nemovitost a obrátí se na vaši kancelář?

Především kvalitu a osobní a lidský přístup. Celou dobu prodeje se o klienta staráme, informujeme ho o všech skutečnostech a společně určujeme postup prodeje. Pro prodávající je jistě zajímavé, že naše služby jsou zcela zdarma a bez skrytých poplatků bez ohledu na výsledek. My tomu říkáme riziko podnikání.

Jaký je další průběh prodeje?

Na začátku připravíme pro klienta tržní odhad, zhodnotíme stav nemovitosti a navrhneme prodejní cenu včetně různých variant prodeje. Pro prodávající nabízíme i doplňkové služby jako například: vymalování objektu, vyklizení, sekání trávy a jiné. Poté nemovitost nafotí náš profesionální fotograf, vytvoříme půdorys a profesionální prezentaci a začneme nemovitost nabízet. Inzerujeme na inzertních serverech, vlastních stránkách, Facebooku a zároveň oslovíme klienty z naší databáze poptávek. Zajistíme prohlídkový den a ihned poskytujeme zpětnou vazbu. Jakmile najdeme vhodného kupce, tak naši advokáti připraví kupní smlouvy a smlouvy o úschově a vše putuje na Katastr nemovitostí. Naše práce končí a ž v momentě, kdy je nemovitost převedena na nového majitele a prodávající dostane své peníze na účet.

Spolupracujeme i s řadou odborníků, takže dokážeme zajistit geodetické služby, legalizaci černých staveb, financování při koupi nemovitosti, pojištění, přepisy energií, prověření zájemců v registrech neplatičů a mnoho dalšího.

Mnozí lidé uskutečňují takový prodej třeba jen jednou za život a ve hře jsou všechny jejich peníze, leckdy úspory několika generací. Jak je ošetřena bezpečnost celé transakce?

U nás se klienti o své peníze bát nemusí. Naši zkušení advokáti připraví potřebné smlouvy s ohledem na financování koupě, zda v hotovosti či hypotečním úvěrem, a nastaví pravidla pro výplatu peněz a předání nemovitosti. Zároveň zajišťují advokátní úschovu, kde má advokát vždy deponovaný jeden účet v bance pro jeden prodej. My po celou dobu hlídáme převod nemovitosti na kupujícího na Katastru nemovitostí, ohlídáme převod peněz, řádné předání nemovitosti, převod energií, a pokud má zákazník zájem, umíme poradit i v tom, jak zhodnotit utržené peníze. Stejně detailně provedeme obchodem i kupujícího, kterému navíc pomůžeme zajistit i financování.

Takže se na vás klienti mohou skutečně ve všem spolehnout?

Jak jsem už naznačila, staráme se o ně po celou dobu prodeje. Předáváme jim jasně, včas a pravidelně informace o stavu prodeje. Zastupujeme je nejen před kupujícím, ale také před úřady, správou domu nebo sousedy, pokud je to třeba.

Pokud vlastním byt nebo dům a hledám slušné nájemníky, co pro mě můžete udělat?

Sedneme si a společně nastavíme cíl pronájmu, tedy to, pro kolik osob je určen, s jakými službami mohou počítat, nebo jaké budou náklady na bydlení a zohledníme další požadavky. Pak se seznámíme s nemovitostí, pořídíme fotodokumentaci, půdorys a profesionální prezentaci. Opět inzerujeme na inzertních serverech, vlastních stránkách a Facebooku. Zajistíme prohlídkový den a ihned poskytujeme zpětnou vazbu. Poté vám předložíme výběr vhodných nájemců, prověříme je v registrech a připravíme nájemní či podnájemní smlouvy. Budeme taky u předání nemovitosti a zajistíme převod energií a předávací protokol.

Na svých webových stránkách inzerujete také rychlý výkup nemovitostí…

Ano, naše společnost se zabývá i výkupem nemovitostí. Naši odborníci přijedou na místo, navrhnou výkupní cenu, zajistí právní servis a převod na Katastru nemovitostí. K výkupu jsou vhodné především domy a byty, ale nebráníme se pozemkům ani nemovitostem zatíženým exekucí.

Našel by u vás práci někdo, koho by práce realitního makléře zajímala?

Určitě ano. Budeme rádi za nového kolegu nebo kolegyni, kteří rozšíří náš tým a budou mít zkušeností s prací realitního makléře nebo s prací ve stavebnictví.

Za firmu vám mohu nabídnout úžasný tým, kde si všichni vzájemně pomáháme a neházíme si klacky pod nohy. Vzájemně spolupracujeme a v době dovolené se na 100 % zastupujeme, aby si každý makléř užil svoji zaslouženou dovolenou.

Pravidelné porady u kávy se snídaní a školení je u nás samozřejmostí.

Bližší informace o nás najedete na www:realitymidals.cz, pro rychlé kontaktování mi určitě volejte na 604 242 494.