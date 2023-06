Praxe si žádá pevné teoretické znalosti

Jak na výše zmíněné reaguje studijní program Bezpečnostně právní studia, jsme se zeptali děkana Fakulty právních a správních studií a garanta Bezpečnostně právních studií doc. JUDr. Eduarda Bruny, Ph.D.

„Máte pravdu, že se jedná o mimořádně závažnou problematiku jak celosvětově, tak také v naší společnosti. Zásadní význam zde mají bezpečnostní politika, kriminální politika a trestní politika státu,“ říká děkan Eduard Bruna. „Vybraným okruhům problémů z těchto oblastí se právě věnuje naše výuka v rámci tohoto studijního programu. Naši absolventi mají nepochybně zajištěno velice dobré a kvalitní uplatnění s kvalifikací, kterou studiem u nás získají.

Co považujete na studijním programu Bezpečnostně právní studia nabízeném Vysokou školou finanční a správní za unikátní?

Náš studijní program je cíleně zaměřen především na právní oblasti, které přímo upravují bezpečnostní problematiku nebo s ní úzce souvisejí. Tento program vybaví studenty a absolventy nejen nadstandardními znalostmi z oblasti dotčených stěžejních právních disciplín, ale i z disciplín, které navíc zkoumají a rozvíjejí bezpečnostní problematiku. Zároveň naši pedagogové – převážně zkušení praktici, vedou studenty k tomu, aby dokázali samostatně příslušné právní úpravy odborně zvládat, vykládat je a samostatně používat takto získané poznatky, dovednosti a přenesené zkušenosti do své budoucí praxe. Toto spojení teorie a praxe je na naší univerzitě na vysoké úrovni, naprosto dobře funguje a je přijímáno ze strany studentů. Také jimi je označováno jako mimořádně cenné.

Co je podle vás ve studiu skutečně důležité pro praxi?

Konkrétní praxe si vyžaduje pevné teoretické znalosti, schopnost tyto znalosti prakticky využívat a dále pracovat s nimi tak, aby dokázali studenti nebo absolventi odborně zvládat úkoly, které před ně staví každodenní praxe. Ale zároveň aby dokázali vlastním kreativním myšlením o problematice uvažovat, reagovat na každodenní podněty z této oblasti, eventuálně kriticky připomínkovat případné nedostatky jak v konkrétní řídicí, tak vykonávací sféře, kde budou působit. V legislativě případně přicházet s návrhy, které problematiku bezpečnosti upravují nebo by ji mohly např. vylepšovat.

A mohl byste to ještě více konkretizovat?

Naučíme studenty nejen jak vykládat zákony a pracovat s nimi, ale zároveň, jak s těmito znalostmi předcházet nebezpečí porušení zákona a vyhnout se tak nepříjemnostem či dopadům, které by v takové nežádoucí situaci mohly následovat. Na základě tohoto budou schopni využít veškeré možnosti variantního řešení nastalých pracovních či osobních situací způsobem, který zákon ještě umožňuje. To znamená umět se i ve velice složitých podmínkách či situacích, do kterých by se eventuálně dostali, pohybovat a orientovat tak, aby využili úplně všech možností, které zákon pro bezpečný postup umožňuje.

Studium v praxi uplatňuji již teď

Když v rozhovoru zazní věta „Myslím si, že nemůže být nic lepšího než prohlubovat své znalosti ze školy a zároveň je uplatňovat v praxi ve svém zaměstnání“, je zřejmé, že hovoříte s někým, pro koho je studium nejen nezbytným žebříčkem ke kariéře, ale především radostí. A pokud takový rozhovor padne v kontextu s konkrétní vysokou školou, je jasné, že má štěstí na studenty. Naše univerzita takové štěstí má. Bc. Dominik Záděra, student 1. ročníku navazujícího magisterského studia Bezpečnostně právních studií, se s námi podělil o svoje zkušenosti.

Na VŠFS jste absolvoval již bakalářské studium. Proč jste se rozhodl právě pro Bezpečnostně právní studia?

Bakalářské studium jsem skutečně absolvoval na Vysoké škole finanční a správní. Pro tento studijní program jsem se rozhodl, protože jsem se na střední škole věnoval tomuto zaměření a chtěl jsem nadále rozvíjet své znalosti.

S jakými očekáváními jste studium zahájil?

Mým cílem bylo spojit studium s prací tak, abych mohl získané znalosti ze studia aplikovat ve svém zaměstnání. Vždy jsem chtěl pracovat v bankovním sektoru. Je to odvětví, které mně nabízelo a nabízí zajímavé pracovní příležitosti.

V předchozím zaměstnání jsem měl možnost pracovat u různých bank. Chtěl jsem ve světě bankovnictví začít úplně od začátku, a proto jsem svou kariéru odstartoval na pozici osobního bankéře. A jsem rád, protože mě to posunulo kupředu. V současné době působím na Compliance útvaru jako AML Investigator (specialista prevence proti praní špinavých peněz).

Proč jste si ke studiu vybral právě Vysokou školu finanční a správní?

Začátek bych vlastně našel už ve třetím ročníku na střední škole. Už tehdy jsem věděl, že se budu chtít věnovat svému oboru – bezpečnostně právním studiím. Věděl jsem, že Vysoká škola finanční a správní poskytuje kvalitní studium, a právě proto jsem se rozhodl právě pro ni.