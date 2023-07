O tom, že my, Češi, jsme národem třídičů, není pochyb

Pojďme si říct, v co všechno, se může tříděný odpad proměnit.

Každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2022 v průměru 78 kg papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Tříděním jsme udělali první, ale velmi zásadní krok pro to, aby mohl být tento odpad dále využit. Z barevných kontejnerů míří odpady nejprve na třídicí linku. Většina třídicích linek v ČR dotříďuje vyseparované odpady ručně. To znamená, že plastový a papírový odpad dotřiďují na lince lidé. Sklo se naopak dotřiďuje jen na automatických linkách. Aktuálně už v ČR fungují první automatické třídicí linky na vytříděné odpady z multikomoditního sběru, na kterých lze zvlášť dotřídit plasty, kovy a nápojové kartony. Na dotřiďovacích linkách se jednotlivé komodity dotřídí, roztřídí na jednotlivé druhy, odstraní nežádoucí příměsi, jednotlivé materiály se slisují do balíků a odesílají k dalšímu zpracování. Zpracovatel námi vytříděný a třídicí linkou upravený odpad reálně promění na nový výrobek – tedy recykluje.

Výrobky lze bezpochyby vyrábět z primárních surovin. Jejich těžba ale představuje vždy zátěž pro přírodu a životní prostředí, navíc tyto zdroje nejsou bezedné. A tak se hledají cesty, jak primární suroviny nahrazovat, šetřit či doplňovat. Jednou z nich je využívání druhotných surovin z vytříděných odpadů.

Recyklované výrobky nebo výrobky s obsahem recyklátu jsou již doslova všude kolem nás. Často si to ani neuvědomujeme. Nejčastěji se můžeme setkat s recyklovaným papírem, denně se s ním setkáváme třeba v podobě novin (ty jsou zpravidla na recyklovaném papíru), školních sešitů, ruliček od toaletního papíru nebo papírových plat od vajíček nebo výrobků z vlnité lepenky. Stejně tak se ale běžně setkáváme s recyklovaným sklem, ať už v podobě skleněných lahví, váz či zavařovacích sklenic. Majitelé rodinných domů jistě znají izolační pěnové sklo jako náhradu štěrku nebo skelnou vatu. A také s recyklovanými plasty se celkem běžně setkáváme např. v interiérech automobilů. Ale najdeme je i v domácnostech - na podlahách, ale i pytle na odpadky většinou jsou nebo obsahují určité procento recyklátu. Z recyklovaných plastů se vyrábí také sportovní oblečení, výplně do spacáků nebo fleecové mikiny a další. Stejně tak se k nám zcela běžně dostávají i recyklované kovy – v podobě nových nápojových plechovek, plechů, železných prutů nebo jako plnidlo v metalických barvách. Vytříděné nápojové kartony pak nejčastěji míří do papíren, mají totiž kvalitní vrstvu papíru (papír tvoří až 75 % nápojového kartonu). Kvalitní celulózová vlákna používají papírny pro výrobu nového papíru. Stejně tak se nápojový karton zpracovává na izolační stavební desky.

V jakém množství se budeme s takovými výrobky setkávat, je hlavně na nás, spotřebitelích. Vše je totiž otázkou nabídky a poptávky, když budeme výrobky z recyklovaných materiálů v dostatečné míře poptávat a používat, budou se i více vyrábět.