Nové THC, a legální? Podle odborníků může mít HHC v Česku budoucnost

Podle předběžných výsledků by totiž mohla být pro některé pacienty přínosná. I proto je právě tento kanabinoid horkým tématem odborníků z mnoha sfér. Měl by být v Česku zakázán, nebo z něj naopak může ekonomika a zdravotnictví těžit? Think Tank Racionální politiky závislostí svolal Mezinárodní online konferenci, kde se situace s HHC nejen na českém trhu probrala z lékařského, ekonomického i společenského hlediska.

Květnová konference byla zasvěcena hledání řešení a upozornění na riziko zákazu HHC i podobných látek. Vystoupili na ní lékaři, výzkumníci, ekonom i advokát, a to nejen z ČR, ale i USA. Na pravou míru uvedli vlastnosti látky, její historii, jaké má účinky, jaká představuje rizika a jak s ní v rovině legislativy a regulace zacházet .

Způsobí HHC převrat ve zdravotnictví?

Přestože se jedná o dosud málo prozkoumanou látku, získává HHC stále větší pozornost jak v rekreačním, tak zdravotnickém prostředí. Potenciál má HHC velký a zdá se, že oproti psychoaktivnímu THC přináší i několik benefitů. „Je to látka, která si rozhodně zaslouží další výzkum. Z medicinálního hlediska má do budoucnosti zajímavý potenciál,“ uvádí Martin Kuchař, vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek na VŠCHT.

Už v roce 2011 byla HHC například experimentální součástí léčby nádorových onemocnění a pravděpodobně může pomáhat zejména u chronických onemocnění. Ve studiích na zvířatech byly zjištěny účinky na tlumení bolesti, které nezpůsobují narušení zpracování senzorických informací. Zároveň se zdá, že nemá mutagenní ani toxické účinky na srdce, netrpí-li člověk zdravotními predispozicemi, a nepoškozuje jaterní buňky.

„Užití HHC není spojeno s akutními ani střednědobými nežádoucími účinky, které by pramenily z toxicity,“ dodal lékař a předseda správní rady pacientského sdružení Kopac Pavel Kubů. To potvrzuje i Christopher Ware, ředitel americké společnosti KCA Laboratories, která za poslední dva roky analyzovala 20 tisíc vzorků s HHC.

„V porovnání s THC je psychoaktivita HHC nižší, intoxikace po užití je slabší a účinek pravděpodobně delší,“ shrnuje Viktor Mravčík, lékař a ředitel výzkumu Think Tanku Racionální politiky závislostí, který konferenci svolal.

Látka podobná THC, která není regulována

„Sem s tím, než to zakážou!“ říkají si firmy vyrábějící a distribuující produkty obsahující HHC. Například na květnových Majálesech v českých městech se objevovaly stánky s hořkými gumovými medvídky s dávkou HHC. Prodejci žádný zákon neporušovali, žádný totiž zatím neexistuje. „Na rozdíl od THC není HHC kontrolováno na mezinárodní úrovni, a legislativně tak vzniká prostor pro regulaci, která nemusí být tak přísná jako u THC,“ uvádí dále Viktor Mravčík.

Může to znamenat problém? Povede případná mírnější regulace HHC ke snadnějšímu přístupu mladistvých k jiným, psychoaktivním kanabinoidům? V USA, kde trh s HHC prochází poměrně dynamickým vývojem, kanabinoidy podrobují výzkumům a odborníci tuto domněnku nepotvrzují, naopak poukazují na pokles užívání.

Soudě dle USA může české ekonomice HHC výrazně pomoci

„Na Floridě, kde jsou psychoaktivní kanabinoidy legální, dosahuje hodnota obchodů 6,9 miliardy dolarů,“ konstatoval Beau Whitney, zakladatel a hlavní ekonom firmy zabývající se ekonomickým výzkumem konopí v USA. I v ČR tedy může být potenciál tohoto trhu významný. Firmy, které se výrobou a distribucí kanabinoidů zabývají, se navíc vyznačují investováním obrovských prostředků do vývoje a výzkumu. Produkují tak další přidanou hodnotu a vytvářejí nové pracovní pozice.

Prohibice je slepou cestou

Tým Národního koordinátora pro protidrogovou politiku již představil návrh předpisů regulující psychomodulační látky v ČR. Tento zákon by umožnil dohled, regulaci i ekonomický přínos této látky. Podle odborníků z Think Tanku je tak šance, že brzy přijmeme vysoce kvalitní a propracovanou právní úpravu regulace látek, jako je HHC, kratom či CBD.

„Zákazem HHC jeho šíření nezmizí, ale přestane být kontrolovatelné, přijdou nové a horší látky, dostanou se k dětem, kvalita a toxicita se zhorší a stát nebude mít prostředky na řešení závažných drogových problémů, které aktuálně HHC rozhodně nepředstavuje,“ varuje advokát Vojtěch Sucharda. Podle něj by v ČR regulace namísto prohibice znamenala racionální krok. „Potenciál je obrovský. To, jak ho v ČR dokážeme využít, závisí na tom, jaké si u nás určíme mantinely,“ uzavírá Kuchař.

Celá online konference „Mýty a fakta o HHC“ je v plném znění zdarma ke zhlédnutí zde, na YouTube kanálu Think Tanku Racionální politiky závislostí. Jde o hodinu a půl zajímavých informací o HHC, které nyní jinde nenajdete a které rozšíří rozhled o tomto tématu.