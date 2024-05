Vyrazte na nejlepší muziku na nejhezčí památky. Zažijte HRADY CZ

CENY VSTUPENEK Předprodej do 31. 5. 2024 Permanentka (pátek + sobota) 1 700 Kč



Jednodenní - pátek 900 Kč



Jednodenní - sobota 1 000 Kč



Family Ticket (2 dospělí + 2 děti do 12 let) - permanentka - 4 750 Kč Předprodej do 28. 6. 2024 Permanentka (pátek + sobota) 1 800 Kč

Jednodenní - pátek 1 000 Kč

Jednodenní - sobota 1 100 Kč

Family Ticket (2 dospělí + 2 děti do 12 let) - permanentka - 4 950 Kč Předprodej do dne před akcí Permanentka (pátek + sobota) 1 900 Kč





Jednodenní - pátek 1 100 Kč





Jednodenní - sobota 1 200 Kč





Family Ticket (2 dospělí + 2 děti do 12 let) - permanentka - 5 150 Kč PRODEJ NA MÍSTĚ Permanentka (pátek + sobota) 2 100 Kč

Jednodenní - pátek 1 200 Kč

Jednodenní - sobota 1 300 Kč

Děti do 1 metru výšky zdarma. Poslední levné lístky jen do 31. května s prolinkem na prodej https://www.hradycz.cz/vstupenky/