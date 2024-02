Největší akce v historii halového veslování bude v Praze

Ke sportovcům, kteří se budou účastnit přímo v hale O 2 universum, se navíc připojí 400 dalších virtuálně, z různých destinací světa, kteří nemohou do Prahy přijet. Závodního programu mistrovství, naplánovaného na dva dny, se budou účastnit závodníci různých věkových kategorií v několika disciplínách. MS proběhne v pražské hale O 2 universum od 23. do 24. února 2024.

V loňském roce Česká republika získala tři tituly mistrů světa díky výkonům Miroslava Vraštila a Jiřího Šimánka, kteří jsou nominováni na OH do Paříže, a mladého Tadeáše Muka. Letos se na domácí půdě představí řada úspěšných závodníků, a to jak členů národního týmu, tak i klubových veslařů.

Mistrovství světa pořádá Český veslařský svaz ve spolupráci se světovými organizacemi World Rowing a European Rowing a celá akce slibuje vzrušující podívanou nejen při klasické trati 2000 m, ale i na 500 m a v kombinovaných štafetách. Diváci uvidí výkony nejlepších veslařů světa a mohou očekávat útoky na nové světové rekordy.

Do Prahy přijede hvězdný Oliver Zeidler, loňský mistr světa na trenažéru v nejprestižnější kategorii 2000 m a trojnásobný mistr světa na skifu ve veslování na vodě. Přijede i další hvězda trenažérového veslování, loni druhý Belgičan Ward Lemmelijn.

Z českých závodnic se představí univerzitní mistryně světa Anna Šantrůčková, kterou doplní zkušenější mistryně Evropy na vodě z roku 2017 Lenka Lukšová. Těšit se můžeme i na stříbrné z posledního Mistrovství světa do 23 let Alžbětu Zavadilovou a Elišku Podrazilovou. Zúčastní se i Tereza Horejsová, která aktuálně drží světový rekord na 4 minuty v kategorii žen 40-49 let.

Lehkovážný dvojskif Vraštil-Šimánek kvalifikovaný v klasickém veslování na OH do Paříže a mistři světa na trenažéru z posledního halového Mistrovství světa v Kanadě budou útočit na světové rekordy. Právě Miroslav Vraštil si aktuálně otestoval svoji formu a podařilo se mu časem 6:11,8 vytvořit neoficiální světový rekord ve své kategorii. Jejich kolega z tréninkové skupiny Jakub Podrazil má již ve sbírce titul halového mistra světa z roku 2018, který v loňském roce doplnil o bronzovou medaili.

Jakub Podrazil, na fotce, má již ve sbírce titul halového mistra světa z roku 2018, který v loňském roce doplnil o bronzovou medaili.

Seniorské reprezentanty doplní junioři a kategorie U23. Tadeáš Muk, loňský mistr světa U17, bude určitě útočit na další osobní rekord a velmi zajímavé to bude i v kategorii juniorek a dorostenek.

České paraveslování bude reprezentovat Tomáš Nevěčný, držitel českého rekordu.

Závodníci i diváci se mohou těšit na nově zavedený unikátní závod „Versa challange“ složený z pěti disciplín, ve kterém startuje nejlepších 12 žen a 12 mužů po kvalifikaci pořádané světovou veslařskou federací World Rowing. Tento závod se stal inspirací i pro soutěž členů Integrovaného záchranného systému České republiky, kteří nastoupí do zkráceného závodu po jeho vzoru. Štafety IZS nastoupí ke svým závodům již ve čtvrtek 22. února v zahajovací den šampionátu, společně s žáky a studenty základních a středních škol, kteří pojedou štafety na 4× 1 minutu. Studentům tak vyvrcholí dlouhodobá soutěž projektu Česko vesluje, ze které se ti nejlepší na zahajovací den MS nominovali.

Projekt Česko vesluje, založený v roce 2016, podporuje veslařský sport mezi mládeží a školami a získal velkou podporu od Ústeckého kraje.

Přijďte podpořit české i zahraniční závodníky, kteří společně vytvoří nezapomenutelnou atmosféru této velkolepé sportovní události!

Více informací o MS se dozvíte na webových stránkách mistrovství www.wrichprague2024.cz, kde si také můžete zakoupit vstupenky přes Ticketportal nebo Ticketmaster.