Nejčastější předsevzetí Čechů? Změna práce. Co takhle pilot dronu?

Je s novým rokem čas na rekvalifikaci?

Lidé si na začátku roku stanovují cíle, jako je získání lepší práce, vyjednání vyššího platu nebo rozšíření příležitostí k vedlejším příjmům, například pomocí freelancingu nebo vedlejšího podnikání. Splnit takové předsevzetí vám mohou pomoci právě rekvalifikační kurzy, a to i na netradiční profese budoucnosti, jako je třeba pilot dronu. Jak takový kurz využít a začít nový rok s prací snů?

Krok za krokem k dream jobu a větší nezávislosti

Aby byla novoroční předsevzetí úspěšná, je důležité si stanovit konkrétní a reálné cíle, sdílet je s okolím a motivovat se za dosažené kroky. Rekvalifikační kurz právě takovým konkrétním krokem, oproti zbožným přáním, je. Většinu rekvalifikačních kurzů navíc nemusíte platit z vlastní kapsy.

Pro výše zmíněnou rekvalifikace na pilota dronu a 100% dotaci od Úřadu práce ČR musíte být akorát evidováni na ÚP jako zájemci nebo uchazeči o zaměstnání, kterým se nedaří najít práci ve své původní profesi. Pak můžete požádat o rekvalifikaci, která rozšíří vaše možnosti při hledání nové práce. 85% dotaci mohou získat také živnostníci (OSVČ) evidováni na ÚP při splnění podmínek rekvalifikace. I přes drobnou byrokracii je to opravdu jednoduché. Letecká škola DronPro, která jako jediná nabízí akreditovaný kurz na pilota dronu, vám dokonce veškeré podklady připraví a vše s ÚP vykomunikuje.

Jak probíhá rekvalifikační kurz na pilota dronu

Kurz pro vás bude komplexní průpravou světem dronů – teoretickou i praktickou a lektoři se vám budou věnovat neuvěřitelných 80 hodin. Zjistíte, jaký dron používat pro vybraný účel (pro film, pro průmysl, pro zemědělství...), a osaháte si, kterým směrem se budete chtít dále specializovat. Školení probíhá v Praze ve skupině 20 účastníků a trvá 2 týdny: přesně 2 x 5 dní a každý den má 8 vyučovacích hodin.

V teoretické části začneme poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s dronem a první pomocí. Poté se zaměříme na výběr vhodné bezpilotní technologie a senzoru. Pokračujeme novou bezpilotní legislativou. Pro vzlet samozřejmě nesmíme zapomenout na předletovou přípravu a práci s leteckou mapou. Dalším tématem bude metodika sběru dat a pravidelná údržba a vedení pilotních deníků.

A poté je čas na praktické létání – nejdříve si vyzkoušíme pilotáž dronu v manuálním režimu, pak létání v režimech semiautonomních funkcí. Dále si procvičíte létání se zaměřením na foto a videodokumentaci a nakonec létání pro účely sběru dat pomocí specializovaného software a optických a infra senzorů. Kompletní harmonogram najdete na stránkách DronPro, kde si můžete zarezervovat i svoje místo.

Noční vidění díky termovizi

Pojistěte si svou budoucnost a rekvalifikujte se na práci budoucnosti

Podle studie společnosti PwC z roku 2022 by mělo být v Evropě do roku 2030 v oblasti komerčních dronů vytvořeno až 100 000 nových pracovních míst. Největší poptávka po pracovnících s drony bude v oblastech průzkumu a mapování (drony se používají k pořizování leteckých snímků a videí pro různé účely, jako je mapování území, tvorba 2D a 3D modelů, monitoring infrastruktury nebo sledování přírodních katastrof) a v dopravě a logistice (drony se už dnes používají k přepravě zboží a osob, zejména v oblastech s obtížnou dostupností.)

Obecně stále více firem raději pošle na výškovou inspekci dron, než aby riskovala zdraví svých zaměstnanců, nehledě na to, že dron tento typ úkolů zvládne rychleji a za méně peněz. Pilot dronu se tak stává nedílnou součástí průmyslových a zemědělských podniků, lesníkům pomáhá odhalit kůrovce a bezpečnostním a zdravotnickým složkám pomáhá pátrat po osobách nebo zdrojích požárů. Očekává se, že trh s drony v České republice bude i nadále růst. Do roku 2025 by měl dosáhnout hodnoty 2,5 miliardy korun a do roku 2030 5 miliard korun. Byla by proto škoda do nového odvětví nenaskočit a ještě větší škoda by byla zapomenout na své sny o lepší práci, která vás bude naplňovat.