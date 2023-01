Může funkční prádlo snížit nemocnost zaměstnanců a náklady na energie?

Snížení nemocnosti zaměstnanců

Zdraví a spokojenost zaměstnanců by mělo být prioritou každého zaměstnavatele, a to v neposlední řadě i z ekonomických důvodů. Posuďte sami: podle odhadu poradenské společnosti PwC dosahují náklady na absenci zaměstnance až dvojnásobku nákladů jeho odměny. Průzkum téže společnosti z roku 2019 říká, že nejčastěji nemocní jsou zaměstnanci v sektoru automotive a manuální pracovníci ve stavebnictví. Absence jsou také výrazně častější ve větších firmách nad 600 zaměstnanců.

Stále více zaměstnavatelů si tak uvědomuje, že investovat do prevence nemocnosti se vyplácí. Vedle dalších opatření může ke snížení nemocnosti přispět i jednorázová investice do vhodného oblečení pro zaměstnance.

Do výroby, za volant i do kanceláře

Funkční oblečení zajišťuje lepší odvod vlhkosti (potu), takže zaměstnanec, který se v práci potí, ve vlhkém oblečení neprochladne. „Často si u nás funkční trička nebo spodní prádlo kupují řidiči autobusů či kamionů, kteří trpí na potíže s bedry. Pot, který jim v běžném oblečení stékal po zádech, nasákl do bederní části kalhot a záda tak byla náchylná k prochladnutí. Díky našemu prádlu pracují v suchu a v teple,“ vysvětluje ředitelka společnosti Moira Marcela Vlčková jen jeden z mnoha profesních příkladů.

Funkční oblečení se hodí pro všechny profese, které pracují v chladnějším prostředí, například ve výrobních linkách nebo venku. Kromě odvodu vlhkosti totiž také zabraňuje úniku tělesného tepla a pomocí vzduchových kanálků umí zahřát přesně v těch místech, která na prochladnutí trpí - ať už jsou to zmíněná bedra nebo třeba ramena.

Jako základní vrstvu pod své běžné oblečení ale ocení funkční prádlo v chladnějších měsících i lidé se sedavým zaměstnáním včetně kancelářských profesí. Vedle zvýšení svého tepelného komfortu také ušetří vlastní oblečení od nevzhledných skvrn od potu, které se rády tvoří na košilích či šatech. V létě zase funkční prádlo rádi využívají lidé, kterým nedělá dobře studený vzduch z klimatizace.

Tepelný komfort i při nižší teplotě

Minimální teplota na pracovišti je stanovená nařízením vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu ovšem vzhledem k aktuální situaci s dodávkami plynu navrhuje její snížení. Kromě toho firmy stejně jako domácnosti musí řešit zvyšující se ceny energií, přičemž snížení teploty o 1°C uspoří 5 až 6 % energie. Je tedy možné, že se na pracovištích bude topit méně.

Absolutní hodnota na teploměru je ovšem jen jedním z faktorů, které tvoří pocitovou teplotu člověka a jeho tepelný komfort. Ten můžete ovlivnit například správnou vlhkostí vzduchu (doporučuje se 40 - 60 %) a v neposlední řadě oblečením, díky kterému si každý zaměstnanec může „regulovat“ své pohodlí podle vlastních potřeb.

Jaké kolekce zaměstnancům vybrat?

Pro sedavé profese

Dostatečnou tepelnou izolaci a rychlý odvod vlhkosti zajistí řada Duo. Konstrukce úpletu zaručuje dobrou ventilaci a nelepí se na kůži, hodí se proto především jako základní vrstva.

Do práce i na lyže unosíte kolekci Duo Design. Rychle schne, má zajímavý design a díky příměsi elastanu neztrácí tvar a je dokonale pohodlné.

Do chladnějších prostor a pro fyzickou práci

Kolekce Thermon je vyrobena z funkčního vlákna moira. Dokáže odvést velké množství potu od těla a udržet ho tak v suchu a teple i při fyzické zátěži.

Řada Thermon+Merino se od předchozí liší kombinací vlákna moira s jemnou merino vlnou, která je antibakteriální, hřejivá a odolává zápachu. Zahřeje jak v klidu, tak při fyzické zátěži.

Na ven

Jako spodní vrstva pro práci venku je optimální řada Trio New. Skládá se ze tří vrstev úpletu, které mezi sebou „komunikují“, aby zajistily pocit sucha a tepla i v náročných teplotních podmínkách. Díky plyšovým smyčkám z mikrovlákna moira je oblečení neskutečně příjemné na pokožce.

Skvělou tepelnou izolací se vyznačují vesty a bundy z řady Moira Stretch. Tento materiál je velice odolný vůči opotřebení a některé výrobky jsou doplněny prošívanou textilií, která chrání před větrem a částečně odpuzuje vodu.

Do náročných tepelných podmínek by neměly chybět ani kvalitní ponožky. V Moiře věnujeme velkou pozornost jejich konstrukci, aby udržely nohy v optimálním komfortu bez otlaků, odřenin a puchýřů. Ponožky Thermo obsahují vlnu merino i funkční vlákno moira a hodí se i do náročných podmínek. Podobně jako ponožky Arktida je využijete jak na zimní sporty, tak do práce i pro chvíle odpočinku.

Vašim zaměstnancům může správné oblečení ušetřit jejich zdraví a vám jako zaměstnavatelům zase náklady spojené s vytápěním a nemocností. Výhodou funkčního oblečení Moira je to, že díky jemným, ale vysoce pevným polypropylenovým vláknům vydrží prakticky napořád.