Lorcana v Česku: Fanoušci Disney dostanou sběratelskou karetní hru

Proniknout do často komplikovaných světů karetních her, jejich postav a pravidel občas nové hráče dokáže odradit. Disney Lorcana jde naproti i nováčkům, kteří s hraním her typu TCG (trading card games) nemají dosud žádné zkušenosti.

Hru si užijí i naprostí začátečníci

V Česku se koncem února objeví už třetí série Disney Lorcany, která si od svého uvedení na trh získala přízeň milionů hráčů po celém světě.

Novinkou třetí série s názvem Into the Inklands jsou karty lokací, které vás zavedou do oblíbených prostředí Disney světa a hráči díky nim dostanou také nové schopnosti.

Podíváte se třeba na pirátskou loď z příběhů o Peteru Panovi. Karty lokací vám ve hře dodají různé bonusy a umožní vyzkoušet si nové strategie.

Sestavte si unikátní balíček a začněte hrát

Disney Lorcana funguje na stejném principu jako další oblíbené sběratelské karetní hry. Sestavujete si unikátní herní balíček tak, abyste měli největší šanci porazit svého soupeře.

V příběhu hrajete za Illumineery, kteří se ocitli v říši Lorcana, a pomocí magického inkoustu přivoláváte na pomoc známé Disney postavy.

Ve hře kombinujete nejen karty postav, ale také akcí a předmětů. Mezi nimi najdete také ikonické písničky z Disney filmů.

Hrací karty jsou rozdělené do šesti barev. Každá barva představuje unikátní herní styl. Například červené karty jsou zaměřené na agresivní a přímý útok. Zatímco zelené karty se snaží boji spíše vyhnout.

V herním balíčku musíte mít alespoň 60 karet a kombinovat můžete maximálně dvě různé barvy inkoustu.

Na začátku je ideální sáhnout po některém z předpřipravených startovacích balíčků. Najdete tam karty, se kterými se můžete rovnou pustit do hry.

Disney postavy jak je (ne)znáte

Unikátní na hře Disney Lorcana jsou také samotné karty postav. Mohou se totiž ve vašem balíčku objevit v několika různých podobách.

Buď ve své běžné verzi (Storyborn), jakou známe z jejich příběhů. Nebo ve více snové podobě (Dreamborn), která rozšiřuje jejich schopnosti. Případně se vám v balíčku objeví karta, která původní postavě dává úplně nové schopnosti (Floodborn).

Z Mickey Mouse se tak například stane šikovný zloděj. Drobná víla Zvonilka se promění v obryni a Popelka v odvážnou bojovnici.

Třetí sérii karetní hry Disney Lorcana Into the Inklands zakoupíte ve specializovaných obchodech od 23. února a od 8. března pak v běžné prodejní síti.