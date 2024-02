Loketská Dvorana - už jste ji navštívili?

Nově zrekonstruované, téměř zázrakem zachráněné budově Dvorany, která od 90. let více jak 30 let chátrala, přestože byla později vyhlášena památkově chráněnou stavbou (v r. 2015), se podařilo téměř neskutečné. Objekt z druhé poloviny 19. století nyní funguje již přes dva roky pro obyvatele Lokte i veřejnost jako kulturní dům. Z části slouží také pro učitele a žáky základní umělecké školy. V současnosti nabízí kulturu mnoha žánrů a vábí návštěvníky na jedinečné kulturní zážitky.

„Chceme nabízet pestrý program, aby si pokud možno každý přišel na své. Snažíme se dávat příležitost tomu, co v kraji lidé jen tak nenaleznou a co odpovídá naší kapacitě a charakteru prostor. Přáli bychom si, aby se naše akce líbily, aby byly svou atmosférou jedinečné a aby si našly vždy své posluchače a návštěvníky,“ říká Michaela Matuchová, ředitelka Kulturního domu Dvorana.

Hlavní sál má kapacitu cca 250 až 300 osob

I před svojí rekonstrukcí sloužila Dvorana zábavě a kultuře. Ještě v osmdesátých letech byla vyhlášeným místem pro společenské akce. Pamětníci dodnes vzpomínají na taneční zábavy a plesy. „I proto jsme sem chtěli navrátit tradici Loketského jazzového jara, dlouholeté vyhlášené hudební akce, která své začátky datuje k jaru 1981. Ale plánujeme také vybudovat nové tradice, příkladem by mohl být hromadný folkový koncert s názvem Folková Dvorana, který se letos uskuteční 13. dubna podruhé. Ale jsme nakloněni i jiným nápadům, za každý podnět budeme rádi,“ doplňuje Michaela Matuchová.Kromě akcí organizovaných Dvoranou tu našly zázemí také akce jiných organizací, například různé konference a přednášky, filmový minifestiválek LookAt FILM, představení pro školy a školky, maturitní plesy, firemní setkání….

„Prostor je nádherný a jedinečný, má své kouzlo s historickým nádechem, a proto určitě stojí za to za námi na některou z akcí zavítat a přesvědčit se osobně,“ zve Michaela Matuchová.

Milovníci divadla se v současné době mohou těšit na 22. února, kdy je na programu „onemanshow“ s názvem EVEREST v podání Západočeského divadla Cheb. Ve Dvoraně vystoupí také karlovarský herecký ansábl D3 s komedií NÁMĚSTÍČKO, a to 14. března, nebo je možné zavítat 18. dubna na hru ANI O DEN DÝL! v podání Míši Maurerové, Lukáše Langmajera a Libora Jeníka.

Ve Dvoraně se nabízí kulturní akce různých žánrů.

Pokud jste ve Dvoraně sami ještě nebyli, určitě stojí zato, navštívit některou z připravovaných hudebních akcí. Zahrají zde loketští Roháči se svým hostem, výjimečným kytaristou, Štěpánem Rakem, a to už 23. února. Večer plný rockové hudby v podání kapel HLAVOLAMY a Martin Čarný Band s podtitulem Rocková Dvorana je nachystaný na MDŽ, tedy 8. března. Pro dámy je zlevněné vstupné a čeká je i malý dárek. Jistě jedinečný bude koncert 16. března Kateřiny Marie Tiché a kapely Bandjeez v rámci jejího turné k novému albu Plamen. Lákavý pak je určitě další ročník již zmíněného Loketského jazzového jara, který se odehraje 23. března, jedná se o obnovenou přehlídku jazzových bandů a tentokrát zahrají plzeňští The Dixie Hot Licks a Pražská dixielandová společnost.

Vstupenky je možné zakoupit osobně na vybraných prodejních místech (Infocentrum Krajské knihovny Karlovy Vary, Infocentrum MDK Sokolov, Infocentrum Chodov, Městská knihovna Loket nebo přímo v kanceláři KD Dvorna) nebo on-line na portále SMSticket: Kulturní dům Dvorana – vstupenky | smsticket. Bližší informace na info@dvoranaloket.cz a www.dvoranaloket.cz.

Dvorana – online vstupenky

Na začátku listopadu se konala ve Dvoraně první výstava fotografií s názvem Vážky Sokolovska, následovala výstava Fotoklubu Sokolov a jeho „Výběr z fotoklubu“. V březnu se můžete těšit na výtvarná díla Báry Tomkové, která budou vystavena v prostorách malého sálu a salonku od 4. března, kdy se uskuteční vernisáž.

Po loňské premiéře městského plesu ve Dvoraně je na seznamu akcí další, velmi očekávaný, reprezentační ples města. Uskuteční se 6. dubna a vystoupí na něm skvělá zpěvačka Dasha a večerem provede kapela Červení panteři.

Přehled dalších akcí zájemci naleznou na webu Kulturního domu Dvorana (www.dvoranaloket.cz).

Kulturní dům Dvorana, který sídlí v Lokti v Radniční ulici, disponuje hlavním sálem s malým balkonem o celkové kapacitě cca 250 až 300 osob a dvěma menšími prostory – Malý konferenční sál a salonek o celkové kapacitě cca 80 osob. Více informací a náhledy fotografií získáte na webu www.dvoranaloket.cz.

Program v loketské Dvoraně je opravdu nabitý a je těžké vybrat tu nejpovedenější akci. Úchvatný byl jazzový koncert The Blues Brothers při kterém zazněly písně ze stejnojmenného amerického filmu a za doprovodu pražského The Loop Jazz Orchestra, skládajícího se z předních osobností českého jazzu, se představili sólisté z amerického sboru Jeremy Winston Chorale. Báječný byl také večer Loketského jazzového jara, kdy ve Dvoraně zahráli Petr Kroutil & Pink Swing Praha společně s Daliborem Gondíkem a dalšími dvěma bandy z Rakovníka a Českých Budějovic (viz foto).

The Blues Brothers

Jazzové jaro 2023

Příspěvková organizace Kulturní dům Dvorana vznikla 1. 1. 2022, jejím zřizovatelem je město Loket. Prostor kulturního domu, především velký sál a malý konferenční sál včetně salonku, je možné si také pronajmout k pořádání či spolupořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

Něco málo z historie památkově chráněné budovy Dvorana:

Rok 1895, rok, kdy byla postavena budova Dvorany jako internát místní reálné školy a kulturní zařízení se společenským sálem. Autorem projektu byl pravděpodobně Friedrich Dörfler.

Stavba v historizujícím slohu vyrostla na místě několika měšťanských domů a tvořily ji dvě části: Pětipodlažní s ubytovacími, stravovacími a provozními prostorami a s ní propojená nižší se sálem pro kulturní a sportovní činnost.

Po 2. světové válce zde sídlil národní výbor.

V letech 1978 – 1979, v době rekonstrukce druhého stupně loketské základní školy, byla Dvorana útočištěm pro výuku žáků.

Na začátku devadesátých byla budova prodána do soukromých rukou a vystřídala několik majitelů.

Od roku 2002 je zpět v majetku města.

V roce 2015 byla Dvorana prohlášena za kulturní památku.

V letech 2016 – 2021 probíhala rozsáhlá rekonstrukce v několika etapách. V září 2021 se do budovy Dvorany stěhuje ZUŠ Loket.

K 1. 1. 2022 došlo ke zprovoznění zbývající části objektu a zahájení činnosti příspěvkové organizace Kulturní dům Dvorana. Slavnostní Galavečer k otevření se koná 25. února.

7. 5. 2022 se konalo znovuobnovené Loketské jazzové jaro, trojkoncert na kterém vystoupili Revival Swing Praha, Bigband Červení panteři a Vocal Band Quartet & Henry Volf Trio Karlovy Vary a navázalo se tak na jazzové přehlídky, které měly tradici již od roku 1981.

Budova získala za provedenou rekonstrukci 1. místo odborné poroty v soutěži Stavba Karlovarského kraje 2022 a cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.