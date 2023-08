Klíčem k budoucnosti jsou znalosti a sebevědomí

Akreditace nových studijních programů je doslova během na dlouhou trať a není žádnou výjimkou, že studijní program, který reagoval na zvýšenou poptávku společnosti, se stal po celém procesu neaktuálním a tím i neatraktivním. Vysoká škola finanční a správní každoročně evaluje svoje studijní programy a snaží se dohlédnout dál i v jejich vývoji. Výsledkem je mezi jinými nová podoba navazujícího magisterského studia pod názvem Nová média a marketingová komunikace, kterou univerzita podala v dubnu k akreditaci. Na podrobnosti se ptáme garanta doc. dott. Giuseppe Maiella, Ph.D. et Ph.D.

Čím se nový studijní program liší od toho dosavadního?

Odpověď je velmi jednoduchá. Nabízí méně teoretického studia ekonomie, tj. studenti již nejsou povinni skládat zkoušky z makroekonomie a mikroekonomie, a naopak se více věnujeme novým médiím. Program je inovativní a již název sám o sobě poukazuje na určitou diskontinuitu s minulostí. Je pravda, že moderní marketing nemůže existovat bez hlubokých znalostí struktury fungování a významu nových médií, my jsme ovšem chtěli zdůraznit, že nová média se stala významným prvkem studia a nejsou pouze vedlejší nebo doplňkovou záležitostí.

NEJČASTĚJŠÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ • Práce v marketingové agentuře • Tiskový mluvčí • Media planner • Brand manager • Influencer • Specialista na social media

Proč by si měl zájemce tento obor vybrat právě na VŠFS?

Studijní plány zaměřené na nová média najdeme v ČR pouze na pěti univerzitách – dvou veřejných, tj. Akademii výtvarných umění v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a dalších třech soukromých, které však nenabízejí magisterské studium nových médií. Když půjdeme ještě do většího detailu, jsme jediná ekonomická fakulta (Fakulta ekonomických studií), která nabízí studijní program zaměřený na nová média a marketingovou komunikaci. Program bude realizován významnými a pečlivě ověřenými pedagogy. Další plus je i to, že jsme vybaveni špičkovým audiovizuálním centrem pro tvorbu podcastů, reklamních klipů a vodcastů. Jednoduše kombinujeme to nejlepší jak z teoretického, tak kreativního a profesionálního pohledu.

Našel byste konkrétní příklady budoucího uplatnění absolventů?

Například pozice jako community manager, digital strategist, event manager, social media manager, webový analytik, odborník na vztahy s veřejností a mnoho dalších. Tyto pozice vyžadují kreativní a specializované odborníky, a proto chceme nabízet náš nový studijní program Nová média a marketingová komunikace jak pro denní, tak i pro kombinované studium.