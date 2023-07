Kdo má se splácením půjček největší problém? V Česku lidé do 35 let

Půjčky na bydlení momentálně vedou

Přestože se poslední roky říká, že poptávka po hypotékách zamrzla, z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací vyplývá, že hypotéky a úvěry na bydlení tvoří až 80 % půjček, které momentálně Češi splácejí.

Nová čísla České bankovní asociace zase ukazují, že existuje velký počet lidí, kteří nad hypotékou více přemýšlejí. Do budoucna si ji totiž plánuje vzít pětina Čechů. Ti, kteří se pro hypotéku rozhodnou, porovnávají několik kritérií, kterými se při výběru nabídky řídí:

Úroková sazba – je nejdůležitějším faktorem pro 46 % lidí

– je nejdůležitějším faktorem pro 46 % lidí RPSN – je nejdůležitějším faktorem pro 33 % lidí

– je nejdůležitějším faktorem pro 33 % lidí Výše měsíční splátky – je nejdůležitějším faktorem pro 31 %

Od čeho pak Češi během sjednávaní hypotéky spíše upouští, je podle dat ČBA doporučení finančního poradce.

Obrácený trend

Že Češi dávají přednost dlouhodobějším půjčkám, jako jsou hypotéky a úvěry na bydlení, je trend již několik let. Co se ale změnilo, je skutečnost, kdo má se splácením půjček největší problémy. Podle čísel Bankovního a Nebankovního registru klientských informací to dosud byly dvě generace – lidé do 30 let a lidé nad 55 let.

Situace se ale změnila a z hlediska splácení se nyní s potížemi potýkají především lidé od 30 do 35 let, kteří mívají hypotečních úvěrů nejvíce. Důvody, proč půjčky nezvládají splácet, jsou různé. Roli hrají například vyšší náklady na energie nebo to, že u některých hypoték končí fixace úroků, a zvyšují se tak jejich měsíční splátky.

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací zároveň upozorňuje na to, že vysoká míra nesplacených dluhů se mladší generace týká i u krátkodobějších půjček. Jsou to právě rodiny s dětmi, kterým výdaje na domácnost brání v tom, aby své závazky splácely tak, jak plánovaly. Čísla také ukazují, že nejvíc klientů, u kterých hrozí neschopnost splácet, se objevuje v Moravskoslezském, Karlovarském nebo Ústeckém kraji.

Jak se ujistit, že nespadnete do dluhové pasti?

Bankovní i nebankovní půjčka s sebou nese několik rizik, na které se vyplatí myslet ještě předtím, než podepíšete smlouvu. Pokud si sjednáváte úvěr, zkuste si položit několik otázek, které vám pomůžou zmapovat, jak výhodná či nevýhodná pro vás půjčka je a jak dobře ji zvládnete splácet.

Je půjčka fér?

Férová půjčka je taková, která má transparentní a srozumitelné podmínky. Zároveň počítá s tím, že existují situace, kdy člověk přijde o část svého příjmu, a není tedy schopen splácet. S férovými bankovními i nebankovními společnostmi se dá vše vyřešit, dodržují principy odpovědného úvěrování, některé nabízejí např. pojištění schopnosti splácet, neféroví poskytovatelé půjček na vás naopak uvalí vysoké sankce.

Je společnost, od které si chci půjčit, ověřená?

Tato otázka je obzvlášť důležitá, pokud plánujete nebankovní půjčku. Pouze důvěryhodní poskytovatelé mají licenci od České národní banky – dívejte se proto hlavně po ní.

Jak moc je půjčka výhodná?

Zde sledujte více faktorů. Jedním z důležitých je výše úroku (úroková sazba), mnohem důležitější je ale výše RPSN (roční procentní sazba nákladů), která ukazuje, kolik procent z dlužné částky zaplatíte za rok včetně všech nákladů na danou půjčku. Půjčky totiž obsahují i administrativní poplatky, poplatky za správu úvěru apod., které se promítají do RPSN, a úroková sazba tím pádem není sama o sobě dostačující informací. Pokud však budete brát v potaz RPSN, nepřekvapí vás žádné neočekávané výdaje.

Skutečně danou věc potřebuji?

Půjčka na auto, kterým denně jezdíte do práce, je úplně něco jiného než půjčka na nový mobil, i když ho nepotřebujete, vánoční dárky nebo třeba dovolenou. Nic z toho nepatří mezi věci, kvůli nimž byste se měli zadlužit. Přemýšlejte proto i nad tím, jak moc danou věc opravdu potřebujete. Pro usnadnění rozhodování, zda si na danou věc půjčit, funguje poučka, že by vám věc měla sloužit déle než dobu, po kterou ji budete splácet.