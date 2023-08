Jsme restaurace Šupina, Šupinka a Apartmány Šupina

Velice si vážíme vaší zachovávané přízně, jež nám pomáhá budovat rodinné dědictví více než 30 let.

Původní receptura na kapří hranolky pochází ze Šupiny

Naše restaurace si získaly srdce mnoha zákazníků díky nezapomenutelným chutím čerstvých ryb našeho regionu, rodinným receptům, pohostinnosti a skvělým pokrmům připravených s náležitou láskou, péčí a respektem k surovinám. Krátce po zahájení provozu restaurace Šupina u nás vznikla receptura na vyhlášený prokrm „Kapří hranolky“. Jsme také držiteli ochranné známky a pokrm se stal regionální specialitou. Vzhledem k velké oblibě se Kapří hranolky rychle rozšířily do všech koutů České republiky, ale jen u nás najdete nezaměnitelný originál díky tajné a chráněné receptuře. Rybí polévku připravujeme tak, aby chutnala nejenom na Vánoce, a nutno podotknout, že se těší veliké oblibě po celý rok. A co ostatní zážitky? No, přijeďte se přesvědčit sami!

Stylové ubytování v třeboňských apartmánech

Restaurace Šupina a Šupinka ale není jen o gastronomii. Již 12 let provozujeme Apartmány Šupina a nyní disponujeme dohromady 9 apartmány pojmenovanými po třeboňských rybnících, které nabízejí vysoký standard všem našim hostům. V návaznosti na dlouholetou úspěšnou historii ubytování jsme se rozhodli uspokojit rostoucí poptávku po odpočinku a relaxaci v krásném historickém prostředí centra Třeboně, a tak jsme v loňském roce započali rozsáhlou rekonstrukci, kdy jsme si nadělili dárek v podobě nové střechy. V rámci rekonstrukce byl poodkryt i kus historie, díky tomu se apartmány Láska, Víra a Peřinka mohou nyní pyšnit novými trámovými stropy, které se datují na začátek 18. století.

Podzim a zima se ponese v duchu dokončovacích prací v podkrovních prostorech tak, abychom mohli již na jaře roku 2024 otevřít 7 nových apartmánů, které by měly nabídnout ještě vyšší standard. Vzhledem k navýšení počtu apartmánů a historické povaze objektu dostane naše ubytovací zařízení nový název, a to „Boutique hotel Šupina“.

I přes rozšíření ubytovacích možností si zachováme naše tradiční hodnoty a lásku k naší profesi. Nové apartmány budou moderně vybaveny, avšak interiér bude, díky citlivému zpracování ze strany profesionálů, ctít dobovost a historii budovy, čímž jim chceme vdechnout tzv. genius loci. Věříme, že nové prostory budou pro naše hosty nejen komfortním útočištěm, ale také místem, ze kterého budou odjíždět s nezapomenutelnými vzpomínkami.

Závěrem bychom rádi poděkovali za přízeň a podporu všem našim hostům, zaměstnancům, sourozencům a rodičům, kteří nám umožnili dosáhnout tohoto významného jubilea. Bez podpory všech zmíněných bychom nemohli dosáhnout toho, co jsme dnes. Věříme, že naše rybí restaurace Šupina, Šupinka a Boutique hotel Šupina bude i nadále místem, kde si vychutnáte lahodné ryby, necháte se hýčkat a dáte tak vzniknout mnoha zážitkům s rodinou, partnery, přáteli či obchodními partnery.

Těšíme se na vás u nás v Třeboni.

Rodina Müllerova & Team Šupina