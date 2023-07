Česká přírodní kosmetika Natava – nejlepší partner na cesty

Cestovní přírodní kosmetika

A aby to cestování bylo co nejpohodlnější, najdete v portfoliu značky praktické cestovní mýdlenky. Do kulatých skvěle padnou šampony a balzámy na vlasy či tuhá tělová másla. Do hranatých se zas vejde kterékoli z nabízených tuhých mýdel. Ta jsou vyráběna tradiční metodou zmýdelňování tuků, jsou ručně krájená a než se dostanou k vám, procházejí dlouhou dobou zrání. Do ruky se vám tak dostává opravdu opečovávaný skvost.

Přirozené pocení bez zápachu?

Nezbytnými bojovníky proti nepříjemnému zápachu z pocení se vám nejen v létě stanou tuhé deodoranty Natava. Hmota je přímo vlévána do papírových tub, které se po vypotřebování snadno recyklují. Receptura je postavena na bázi marantového prášku, přírodních vosků a jílů a neobsahuje dráždivou sodu. Deodoranty Natava jsou tak šetrné k pokožce i životnímu prostředí.

Proč si máte vybrat právě deodorant Natava?

HAND-MADE výroba

Maximální účinnost

Dlouhodobá výdrž

Šetří přírodní prostředí

Velmi dobrá vstřebatelnost

Originální receptura

Kosmetika šetrná k přírodě

Celou řadou přírodní kosmetiky Natava se nese hlavní myšlenka - šetřit životní prostředí.

Proto výrobce používá výhradně snadno recyklovatelné obaly, při výrobě volí převážně ingredience z obnovitelných zdrojů, při balení produktů na cestu k vám vyplňuje krabice recyklovaným kartonem.

Proto myslí i na udržitelné varianty kosmetických doplňků.

Proto pracuje na dalších výrobcích, aby do budoucna dokázal nahradit přírodními variantami kosmetiku pro celou domácnost.

Buďte u toho a vydejte se s Natavou na cestu přírodě vstříc.