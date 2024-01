Betonová dlažba, základ moderního designu

Celkový dojem externího prostoru v urbanizovaném prostředí dokresluje mimo jiné dlažba a další funkční či designové prvky. V dřívějších dobách se jako materiál používal především kámen, dnes jej však ve většině případů nahrazuje beton. A je to naprosto logické. Jedná se o materiál snadno dostupný, s vynikající odolností a dlouhou životností. Jeho výrobci nabízejí takřka nekonečné množství designů a povrchových úprav. Betonové prvky proto nepůsobí rušivě a velmi vhodně doplňují stavby všeho druhu od rustikálních chalup přes historická centra měst po futuristické objekty.





Jedním z jejich nejznámějších tuzemských výrobců je společnost BEST. Má velice zajímavou historii sahající do počátku devadesátých let minulého století. V roce 1990 vznikl takřka na zelené louce malý podnik na výrobu betonu. Nikoho tenkrát asi nenapadlo, že se z něj během tří desítek let stane největší český výrobce betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. Za tu dobu rozšířil sortiment z pouhých pěti výrobků na tisíce variant dlažeb, plotů, obrubníků, palisád a dalších prvků rozličných tvarů, barev a velikostí.

BEST vsadil na produkty, se kterými se setkáváme doslova denně: po jejich dlažbě šlapou obyvatelé snad všech měst i obcí a jejich betonové prvky se využívají při realizacích veřejných zakázek. Hlavně je však znají majitelé rodinných domů, v jejichž zahradách najdeme nádherné terasy, záhony s praktickými palisádami, pohodlné cesty a odolné ploty. Získaly si velkou oblibu i řadu ocenění, např. Česká kvalita.

Pojďme se zaměřit na dlažbu, která se z laického pohledu pojí s firmou BEST nejvíce. Pokud chceme dokonalou terasu, musíme začít právě u ní. Při jejím výběru je třeba myslet hlavně na to, že po ní budeme chodit desítky let a naši potomci možná i déle.

Terasa by měla být nadčasová, s tím souvisí rozměr a barva dlaždic. Zatímco ke starším venkovským chalupám se hodí hlavně menší kameny, u moderních domů hrají prim dlažby velkoformátové. Barvu je třeba vybrat tak, aby především ladila s domem. Vzhled terasy zdůrazníme také správnou volbou povrchu. Kromě klasických dlaždic je možné zvolit například reliéfní, tryskaný nebo vymývaný povrch. Společnost BEST vyrábí všechny dlaždice tak, aby splňovaly požadavky nejvyšší protiskluzové třídy. Samozřejmostí u venkovní dlažby je také mrazuvzdornost a nezapomínejme ani na snadnou údržbu. Pro tento případ je ideální kombinace ošetření lakem a UV zářením. Ve vzorkovnách BEST vám rádi poradí.

V BESTU neustále pracují na rozvoji technologií a designu, je tedy skutečně z čeho vybírat. Velkým pomocníkem v rozhodování, který typ dlažby zvolit, je virtuální projektování. V chytré aplikaci BEST VISIO je možné propojit vybrané vzorky dlažby s fotkami zahrady či terasy, a vytvořit tak názorné vizualizace.

Další inspiraci nabízí bohatá fotogalerie a řada rad a tipů na stránkách BEST. A pokud chcete vidět některou ze zdařilých realizací, podívejte se na spoty nejnovější reklamní kampaně, která co nevidět odstartuje. Kromě dlažby BEST se v ní objeví i tváře známé z českých filmů a seriálů Barbora Mudrová a Filip Jáša.

A co říci závěrem? S dovolením si půjčíme slogan, který celou zmíněnou kampaň provází a zároveň vystihuje hlavní myšlenku. DLAŽBA, TO JE BEST.