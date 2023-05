15 % obyvatel ČR má jen ZŠ. Jak dokončit vzdělání i při práci?

Vzdělání je odnepaměti jednou z nejdůležitějších součástí života člověka, a to nejen z pohledu větší šance získání dobře placeného zaměstnání, ale také pozitivního rozvoje celé společnosti. Faktem je, že skupina české populace, která ukončila vzdělání jenom „základkou“, je skutečně veliká. Aktuálně navíc kolabuje kapacita středních škol a reálně hrozí, že se tato skupina bude ještě zvětšovat. Navíc drtivá většina těch, kdo po základní škole ve vzdělání dále nepokračovali, začne ihned vydělávat peníze, takže se do školních lavic pro vyšší kvalifikace vrátí jen stěží.

Blýská se na lepší časy, aneb světlo na konci tunelu

Ačkoli výše popsané vypadá skutečně dramaticky, existuje elegantní řešení, jak si vzdělání dokončit nebo navýšit, a to díky zákonu č. 179/2006 Sb.. Tento zákon umožňuje studovat různé učební a středoškolské obory online, například z domova, což dává každému obyvateli České republiky staršímu 18 let možnost dostudovat, aniž by musel docházet několik roků fyzicky do školy. Zvýšení vzdělání se tak dá zvládnout i při zaměstnání nebo rodinných povinnostech.

Možnost nahradit tří nebo čtyřletou docházku studiem z domova a konzultacemi s vyučujícími jednoduše po internetu je skutečně jedinečné a velmi pokrokové. Samozřejmě, že pro učení z pohodlí domova je nutné disponovat určitou dávkou sebekontroly, koneckonců ať už jde o získání úplné profesní kvalifikace, výučního listu nebo maturitního vysvědčení, vždy se jedná o státní zkoušku, nicméně ta úspora času jinak stráveného ve školní lavici je prostě k nezaplacení. V českém školství jde o velký pokrok v oblasti vzdělávání a je to v tuto chvíli jedinečná možnost, jak si vlastní kvalifikaci dokončit nebo navýšit.

Student-centric, škola je tu pro studenta, ne naopak

S možností vzdělávat se v online prostředí jde ruku v ruce revoluční metoda výuky, totiž student-centric. Existuje určitě mnoho důvodů, proč někdo ukončil svoje vzdělání jenom „základkou“. Jedním z nich může být například přístup vyučujícího ke studentovi. Vzpomínáte na dobu, kdy jste nepobírali látku například z matematiky, protože učitel nevysvětloval látku dostatečně tak, abyste ji pochopili, zatímco vysvětlení od kamaráda vám objasnilo problematiku během hodiny? Nejspíše se tato nemilá záležitost dotkla každého a ne jednou. Zatímco někdo má buňky na pochopení látky, která s reálným životem nemá nic společného, někdo další si za problematikou potřebuje představit jablka a hrušky. Problém spočívá v tom, že každý jedinec chápe nové informace různým způsobem a možná potřebuje jinak volená slova nebo jinou cestu, zatímco vyučující používají jeden a ten samý způsob předání informací, což logicky vede ke komplikacím. Přitom to vůbec neznamená, že jeden student je génius chápající úplně všechno a jiný student ve stejné třídě by měl zvažovat přestup do školy pro ne tak bystré žáky.

Tato problematika ukazuje na fakt, jak důležitý je individuální přístup ke studentům. To vše může ovlivnit psychologický i profesní život každého jedince. Tím se dostáváme k velkému tématu a totiž, že škola by tu měla být pro studenty, nikoli studenti pro školu.

Právě tuto problematiku řeší Student-centric přístup k vzdělávání, který v kombinaci s online výukou láme rekordy v úspěšnosti. Student-centric se zaměřuje na potřeby jednotlivých studentů a jejich individuální způsoby učení. To znamená, že se vyučující snaží přizpůsobit výuku tak, aby odpovídala potřebám jednotlivých studentů a také aby podporovala jejich aktivní účast na procesu učení. Student-centric vzdělávání také podporuje kritické myšlení a řešení problémů.

Metoda student-centric v praxi znamená, že vyučování je co nejvíce personalizované, aby se studenti mohli učit vlastním tempem a v souladu se svými individuálními potřebami. To může zahrnovat využití různých metod výuky, jako jsou projektové a interaktivní metody a využití moderních technologií. Student-centric také klade důraz na spolupráci a komunikaci mezi studenty a učiteli. To znamená, že učitelé by měli být schopni poskytnout studentům zpětnou vazbu na jejich práci a podporovat jejich rozvoj. Studenti mají také příležitost pracovat ve skupinách a sdílet své nápady a myšlenky s ostatními.

Která online škola tohle všechno dělá aneb kam se můžu přihlásit?

Průkopníkem v metodě Student-centric vzdělávání v kombinaci s online výukou je Evropská akademie vzdělávání SE, která umožňuje online výuku nejen vysokoškolských oborů, ale také na učňovské a středoškolské úrovni.

www.europeanacademy.cz

Evropská akademie vzdělávání je autorizovanou institucí v jednotlivých oborech ministerstva školství, obchodu a průmyslu, ministerstva pro místní rozvoj a také je držitelem mezinárodní akreditace QAHE. Studium na této škole je pro všechny, kteří z nejrůznějších důvodů ukončili vzdělání jen základní školou, a také pro všechny, kteří mají ukončené vzdělání a zároveň mají zájem o navýšení kvalifikace, což jim nabídne nejenom možnost pracovního povýšení v jejich současném zaměstnání, ale zároveň tím všichni absolventi Evropské akademie vzdělávání získají konkurenční výhodu na trhu práce.

Obrovskou výhodou online výuky na Evropské akademii vzdělávání je to, že během studia nemusíte nikam chodit, protože celá výuka probíhá online formou. Výjimkou jsou závěrečné zkoušky, u nichž je požadována osobní přítomnost. Studovat tak lze odkudkoliv, tedy během přestávky v práci nebo na dovolené na pláži. Maximální flexibilita je podpořena i tím, že přihlášku do školy lze podat kdykoliv v průběhu roku, nemusíte tedy čekat na zahájení školního roku, ale začít studovat můžete klidně už zítra. Konkrétně lze studovat například učňovský obor elektrikář, na středoškolské úrovni maturitní obor logistik a samozřejmě je tu možné absolvovat i vysokoškolské vzdělání. Zkrátka každý člověk, ať ten „jenom se základkou“, nebo ten, kdo si chce zvýšit kvalifikaci, si najde obor, v němž by si rád rozšířil znalosti a získal tak větší možnosti pracovního uplatnění.

Žijeme ve velmi náročné a rychlé době. Vzdělávání je proto čím dál potřebnější, a tak je nutné hledat cesty vedoucí k vysoké vzdělanosti české populace i přes všemožné životní úděly a překážky. Díky moderním technologiím a online výuce je to dnes naštěstí možné a to koneckonců přispívá nejen k rozvoji lidského myšlení, ale také k budování kvalitnější společnosti.