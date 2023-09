Z automatizace skladů těží velké firmy i menší podniky

Element Logic Czech Republic s.r.o. navrhuje a dodává v ČR i na Slovensku automatizovaná řešení skladů pro výrobu, maloobchod i e-commerce.

Automatizace se vyplatí i malým firmám

Kontrola řízení zásob a efektivní využití prostoru jsou jednou z mnoha výhod, které firma získá automatizací skladu. Ideální je investovat do automatizace dříve, než dojde k potížím, které budou mít zásadní dopad na fungování celého byznysu. Přestože je implementace automatizovaných řešení velkou investicí, náklady spojené s rozšiřováním skladu, řízením chyb při vyskladňování a nedostatkem kontroly se mohou vyšplhat do astronomických výšin a nesou s sebou mnohé komplikace.

Jindřich Kadeřávek

„Majitelé společností se někdy domnívají, že jsou jejich podniky příliš malé na to, aby se jim investice do automatizace vyplatila. To se z naší zkušenosti změní v okamžiku, když uvidí, jak rychle se jim investice vrátí. Od vstupu Element Logic na český trh v roce 2021 byla nejkratší doba návratnosti investice do automatizace skladu necelý rok. Obecně v intralogistice platí, že návratnost by neměla přesáhnout 5 let. Vždy záleží na počtu zaměstnanců, nákladech na pronájem a celkovém růstu dané společnosti,“ uvádí Jindřich Kadeřávek, CEO Element Logic Czech Republic.

Malý automatizovaný sklad poskytuje značné výhody: vynikající kontrolu nad uskladněnými výrobky, vyšší efektivitu vychystávání a perfektní využití prostoru.

Tři ale klidně i tisíce robotů

Jedno z nejmenších řešení, které Element Logic implementoval, se skládá z 1500 plastových boxů (binů), tří robotů a dvou portů. Jde o automatizovaný sklad pro norskou společnost Jotron, která vyvíjí a vyrábí produkty a komunikační systémy pro profesionální využití. Protože se jedná o cenné a drahé výrobky, je velice důležité mít nad nimi neustále kontrolu. Toto extra zabezpečení systém AutoStore® perfektně zajišťuje.

Naproti tomu Element Logic dodal řešení se statisíci binů, stovkami robotů i portů. Největší světové řešení AutoStore® bylo realizováno ve společnosti Boozt, největším internetovém obchodě v severských zemích. Skládá se z 1150 robotů, více než 1 milionu binů a 300 portů.

Největší realizací v Česku je automatizace logistického centra pro internetového giganta Alza.cz v Praze Chrášťanech. Pokrývá přibližně 8 000 m2 plochy a obsluhuje jej přes 400 robotů. Systém je dále vybaven více než 40 příjmovými a 30 pickovacími stanicemi. Pohyb zboží mezi pracovišti zajišťují dopravníkové technologie o délce 2,5 km.

Přizpůsobení se jakémukoliv prostoru

AutoStore® řešení je možné vytvořit pro jakýkoliv skladovací prostor, a to především díky 3D hliníkové konstrukci, která je nastavitelná jak do šířky, tak do výšky. Konstrukce se skládá z jednotlivých modulů souřadnicové mříže, která zároveň slouží jako kolejnice pro roboty. V jednotlivých sekcích mříže jsou uskladněny zásobníky pro skladování zboží. „Systém lze postavit v podstatě v jakémkoliv skladu, přesně na míru klientovi. Nemusíte přemýšlet, kde bude váš business za 10 let, protože můžete automatizovanou část kdykoliv zvětšit prostorově i výkonnostně,“ uzavírá Kadeřávek.