Přístupem k životu mě pacienti učí něco nového každý den, říká sestra

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, která letos slaví 20. výročí své existence, je pracovištěm, které se specializuje na léčbu kolorektálního karcinomu, tedy nádoru tlustého střeva a konečníku. U části pacientů vede tato diagnóza a následné chirurgické odstranění nádoru k vytvoření stomie, tedy umělého vývodu. Průvodkyní životem s tímto onemocněním a případně i se stomií je pro mnohé pacienty Pardubické nemocnice, ale i jejich blízké sestra-specialistka Michaela Jesenská. K té, jak sama říká, přišla práce ve zdravotnictví i samotná specializace na stomie tak trochu osudově.

Péče a pomoc jako přirozená součást života

„Od malička jsem vyrůstala v domě s prarodiči, kteří byli hodně nemocní, takže péče o ně a pomoc pro mě byla každodenní a přirozená součást života. Proto jsem nikdy ani neuvažovala, že bych šla studovat něco jiného než zdravotnickou školu. Navíc se cestou zdravotnictví vydala i moje starší sestra, se kterou jsme si hodně blízké, a naším životním vzorem pro nás obě je naše maminka,“ říká Michaela Jesenská, která hned po dokončení střední zdravotnické školy nastoupila na Chirurgickou kliniku Pardubické nemocnice. „V tu dobu mě ani nenapadlo, že bych pokračovala ve studiu, protože jsem se už těšila do práce,“ doplňuje.

Vysokoškolské vzdělání však nakonec absolvovala. „Dodělat si vysokou školu pro mě byla osobní výzva a snaha se někam posunout,“ upřesňuje Michaela, která na Fakultě zdravotnických studií pardubické univerzity vystudovala bakalářský obor všeobecná sestra, následovaný magisterským oborem perioperační péče. Oboje už v plném pracovním procesu.

Problematiku stomií přinesl osud

„Po střední škole jsem nastoupila na lůžkové oddělení Chirurgické kliniky, kde jsem pracovala devět let. Po té době jsem ale cítila, že potřebuju změnu. Ta změna přišla v podobě realizovat vznik ambulance pro kolorektální chirurgii,“ vypráví sestřička, která již na lůžkovém oddělení téměř od začátku pečovala o pacienty se stomií. „Vnímám, že péče o stomie není mezi ošetřovatelským personálem úplně tou nejpopulárnější, ale mě osobně tato specializace naplňuje. A vzhledem k tomu, že ještě v době, než jsem se tomuto zaměření začala více věnovat, jsme i v blízké rodině měli diagnózu karcinomu tlustého střeva, mám pocit, že mi osud tuhle problematiku sám ‚přihrává‘ do životní cesty,“ podotýká Michaela. Ta proto v průběhu dalších let absolvovala řadu workshopů a kurzů stomické péče a péče o pacienty s kolorektální karcinomem. Vedle toho byla v roce 2015 vybrána do celorepublikového projektu zaměřeného na péči o pacienty s kolorektálním karcinomem, kterého se účastnilo 12 sester, každá z jednoho kraje, a byla také na několika zahraničních stážích, mimo jiné například ve Slovinsku, Švédsku, JAR nebo v USA.

„Při každé zahraniční stáži jsem si uvědomila, na jak dobré úrovni naše zdravotnictví je a jakou v něm má pacient podporu. Třeba v Kapském městě jsem měla možnost podívat se přímo do nemocnic, hodně jsme se tam setkávali se střelnými poraněními nebo s břišními katastrofami, a podmínky, ve kterých se tam medicína odehrává, se s těmi našimi nedají srovnat. A Arizona? Tam zase záleželo na tom, jakou péči si pacient mohl finančně dovolit,“ vzpomíná na cesty stomická sestra.

Od diagnostiky po rehabilitaci

Všechny své zkušenosti nyní Michela využívá při práci v ambulanci kolorektální chirurgie. Ta zajišťuje péči o pacienty od samotné diagnostiky přes vyšetření, péči během hospitalizace až po následné kontroly. Do poradny pacienti obvykle docházejí pět let. „V rámci poradny se snažíme pacientům s nádorem rekta zajistit opravdu komplexní péči. S pacienty se poprvé setkáme ještě před hospitalizací, abychom se seznámili, navázali vzájemnou důvěru, která je základem úspěšné spolupráce, a vše si vysvětlili, pak jsem jim k dispozici i během hospitalizace a následně po výkonu, kdy se potkáváme pravidelně v poradně. Zde nejen pacientům, ale i jejich blízkým pomáháme učit se pečovat o stomii a žít s ní, pokud ji mají, a také rehabilitovat,“ vysvětluje stomická sestra.

„Přestože jsem v poradně v roli toho, kdo by měl být pacientům rádcem a učitelem, mám někdy pocit, že je to naopak – svým přístupem k životu, k onemocnění, které je potkalo, a tím, jak se s ním vyrovnávají, mě oni sami učí něco nového každý den,“ svěřuje se Michaela Jesenská.

Vlastní inovativní metoda

Protože pacientů se závažnou diagnózou stále přibývá, a to i mezi mladými lidmi, a Chirurgická klinika se onemocnění intenzivně věnuje, snaží se pracoviště, kde Michaela Jesenská působí, nabídnout pacientům specifickou péči. „Jako jediné pracoviště v republice praktikujeme vlastní metodu rehabilitace kontinence, která vychází z našich zkušeností, praxe a potřeb pacientů a která je podle dosavadních výsledků pro pacienty přínosná,“ popisuje inovativní přístup sestra-specialistka a rovnou dodává, že bez dobré spolupráce s kolegy v rámci kliniky a podpoře by nic takového nebylo možné.

I díky svému zápalu a zájmu o pacienty se stomií se Michaela snaží předávat své zkušenosti a spolupracovat, a to nejen na odděleních Pardubické nemocnice a dalšími zařízeními Nemocnice Pardubického kraje, ale třeba i s domácí péčí. „Takovou mou nynější vizí je edukovat a vzdělávat další kolegy a kolegyně a v neposlední řadě posouvat dál své osobní hranice a učit se všemu, co život nabízí,“ uzavírá Michaela Jesenská.

Je pro vás péče o druhé také přirozená? Rádi byste se připojili k týmu našich zdravotníků? Podívejte se, jak to chodí u nás v nemocnici.