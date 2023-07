Finanční plánování je základem pro spokojený a klidný život

Celý život je vlastně o plánování, i když si to mnoho z nás nepřipouští. Už jako děti a dospívající plánujeme, kam pojedeme na prázdniny, co tam budeme dělat, jak si našetříme na nové kolo, na jakou školu půjdeme. Jak roky plynou, následují plány o něco vážnější. Kdy se sestěhujeme s partnerem? Kde budeme bydlet? Kam se bude ubírat naše kariéra? Už je čas na rodinu? A jak pak zajistit děti? A vlastně sebe na období důchodu? Abychom tyto důležité životní plány a cíle mohli naplnit a prožít vše v klidu, je nutné k tomu mít skvěle vymyšlený a sestavený ještě jeden plán, a to ten finanční.

Mít své finance pod kontrolou a umět s nimi efektivně hospodařit je jedním z předpokladů pro finanční zdraví jedince i celé jeho rodiny. Vedle úhrad každodenních režijních nákladů je dobré myslet také do budoucna - na dlouhodobější cíle, rentu i vytvoření rezervy pro případ nenadálé situace. Můžete přijít třeba o práci, postihnou vás zdravotní komplikace nebo vám vyhoří dům.

Základní veličinou je čas

V případě finančního plánování a budování finanční nezávislosti je zcela zásadní čas a dobrá orientace ve světě financí. „Možná to bude znít jako klišé, ale čím dříve začne člověk řešit svou finanční nezávislost, tím méně ho bude stát. Čím déle totiž odkládáte nebo opomíjíte finanční plánování, tím těžší je dosáhnout výsledku,“ upozorňuje Michal Cibulka, metodik finančního plánování společnosti Broker Consulting a dodává, že neexistuje žádný univerzální model finančního plánu, který by fungoval pro všechny.

Co je finanční nezávislost? Finanční nezávislost je stav, kdy člověk nepotřebuje aktivně pracovat, protože své výdaje na živobytí a na spokojený život pokryje díky rentě či pasivním příjmům.

Sestavení má svá pravidla

Finanční plán je dostupný naprosto pro každého. Ten základní je možné si sestavit sám. Ale stejně jako své fyzické a duševní zdraví svěřujeme do rukou lékařů, stojí za to popřemýšlet nad pomocí odborníka i v případě zdraví finančního. Pomůže vám totiž nastavit řešení tak, aby bylo účinné, efektivní a odpovídalo přesně vašim možnostem a cílům. Na odborníky z Broker Consulting, lídra v oblasti finančních a realitních služeb na českém i slovenském trhu, se před dvěma lety obrátil také pár muzikálových herců, který potřeboval pomoci správně nastavit rodinné finance.

„Na schůzku do OK POINTU na Pankráci v Praze, který vede Darina Stehlíková, jsem nejprve přišel jen vložit peníze do vkladomatu. Když už jsem tam byl, rozhodl jsem se vejít dovnitř a zeptat se na věci, co mě zajímají,“ popisuje mladý umělec a dodává, že na první schůzce proběhla analýza rodinných příjmů a výdajů, nastavení cílů a očekávání.

JAK NA FINANČNÍ PLÁN Sepište si příjmy a výdaje domácnosti. Výdaje rozdělte na nutné a zbytné. Vybudujte provozní finanční rezervu (3–6měsíčních mandatorních výdajů). Myslete na zabezpečení sebe a všech členů rodiny (životní pojištění). Pojistěte váš majetek (neživotní pojištění je pomyslnou střechou celého finančního plánu). Stanovte si životní cíle a čas, kdy jich chcete dosáhnout. Vyberte vhodné finanční produkty pro dosažení cílů (spoření a investice).

„Vše nám bylo vysvětleno naprosto srozumitelně. V následujících krocích nám pak byly doporučeny nástroje, které zoptimalizovaly naše rodinné finance, a především nám v Broker Consulting pomohli s nastavením pojištění, které jsme do té doby vůbec neřešili. Předtím nás nenapadlo pojistit si zdraví, což je s ohledem na povahu naší práce zásadní. Budu nemocná, nedostavím se na představení a kdo mi pak nahradí výpadek výdělku? A to nemluvím o tom, že to může být dlouhodobé,“ říká muzikálová herečka.

Největším překvapením pro herecký pár bylo, jak je důležité mít vše precizně naplánované tak, aby do sebe vše zapadalo a fungovalo, jak má. „Díky krokům, které jsme udělali nám na konci měsíce zbývají peníze, které plánujeme investovat. Výhledově bychom si rádi koupili vlastní bydlení. Samozřejmě s pomocí Broker Consulting,“ uzavírá herec.

Nástroje finanční stability

Ve světě financí existuje řada nástrojů pro dosažení finanční stability, pohody a nezávislosti. Ale jen jejich správnou volbou a nastavením bude výsledek efektivní. „Mezi vhodné nástroje bych zařadil doplňkové penzijní spoření, pravidelné či jednorázové investice a termínované vklady. Vhodné, efektivní řešení nenajdete na internetu, ale je nutná důkladná analýza všech proměnných. Pokud se spolehnete na sebe a neporadíte se s odborníkem, tak se ve většině případů stane jedna zásadní věc. Přijdete o čas, a to je velká a nenahraditelná škoda,“ upozorňuje Michal Cibulka.

Právě čas a jeho nedostatek řešil také mladý podnikatel a majitel e-shopu s drahými kameny. „Do rukou odborníka jsme naše rodinné finance svěřili v době, kdy se nám narodilo miminko. Člověku se najednou změní priority. Čas jsme chtěli věnovat dítěti a našemu podnikání a nikoli papírování, zařizování hypotéky a hledání nejvhodnějších produktů. Cítili jsme, že vedle sebe potřebujeme člověka, který ví, co dělá a má dokonalý přehled o možnostech a produktech na trhu,“ vysvětluje a dodává, že právě rozhodnutí obrátit se na obchodního ředitele Broker Consulting Radima Štantejského jeho rodině ušetřilo nejen čas, ale také peníze.

Správně nastavený finanční plán totiž bere v potaz všechny proměnné a je sestavován individuálně dle aktuální situace, plánů a cílů jednotlivce. Je tedy vždy optimálním řešením pouze pro jediného klienta a jeho rodinu. Díky tomu, že jsou finanční specialisté se svými klienty v pravidelném kontaktu, mohou reagovat i na nenadále situace a finanční plán podle toho upravit tak, aby nebyl ohrožen jeho cíl. „S naším konzultantem jsme v intenzivním kontaktu i díky tomu průběžně vidíme, co se děje s našimi penězi a víme, že jsou v dobrých rukách. Sami bychom se o ně takto dobře nepostarali,“ říká podnikatel.

Investovat může každý

Vedle analýzy výdajů a příjmů, se finanční plán zaměřuje i na vytváření rezerv, a to těch provozních krátkodobých i dlouhodobých s konkrétním cílem. Třeba na rentu, přilepšení ke starobnímu důchodu nebo na pomoc dětem při jejich startu do dospělého života. Mnoho lidí má ale pocit, že investice nejsou pro ně, protože je potřeba větší obnos volných peněz, který prostě nemají, jelikož jim na konci měsíce zbyde jen pár set korun.

Oblast investic je ale pro mnoho lidí nepřehledná, a proto se do toho sami nepouští. Stejně tak to měla i mladá koučka z Prahy. „Na nějaké plánování moc nejsem. Snažím se žít přítomností, ale v poslední době se okolo pořád mluví o důchodové reformě a různých nejistotách, tak jsem si říkala, že jestli se chci mít v důchodu dobře a zachovat si standard jako do teď, měla bych pro to něco sama udělat. Ale vzhledem k tomu, že finance nejsou mojí silnou parketou, rozhodla jsme se svěřit do rukou odborníka, který mi poradil, vytvořil finanční plán a nastavil investice s dlouhodobým cílem i ty krátkodobější pro případ nenadálých situací. Já sama bych si takový plán ani jednotlivé kroky nedokázala správně poskládat.“

Investovat a postupně vytvářet finanční rezervu může rozhodně každý, pokud tedy ví, jak na to. Například do podílových fondů můžete investovat už od pár stokorun měsíčně. Stačí jen najít vhodný investiční nástroj. S tím mohou pomoci i odborníci, kteří se investicím a celkově i finančnímu plánování věnují.

Myslet na zadní vrátka a vytvořit si finanční polštář, je totiž v aktuální ekonomicky turbulentní situaci důležitější než kdy dříve. A na důchod by už měli myslet nejen lidé středního věku, ale i podstatně mladší.