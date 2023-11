Česko jako outdoorová velmoc: firma Patizon to potvrzuje

Česká firma Patizon vznikla před asi pěti lety a celou dobu své existence se zabývá primárně výrobou péřových spacích pytlů a bund. „Historie Patizonu sahá ještě trochu dál…,“ dodává Jan Haráč, jeden ze spolumajitelů firmy, „ale pojďme se spíš bavit o té modernější části naší historie, kdy se nám opravdu povedlo prorazit.“

Na úplném začátku podnikání stáli dva kamarádi z Ostravy, kteří si sami vymysleli, že chtějí vyrábět špičkové spacáky. Když se k nim v roce 2018 přidali další tři, outdoorovým byznysem protřelí společníci, povedlo se konečně firmu posunout dál ve všech ohledech. Jednou z nejzásadnějších věcí, které dělají Patizon unikátní, je výroba v Česku. Textilní průmysl má v naší domovině poměrně dlouhou historii, ta ovšem po revoluci začala výrazně upadat. „I tak se nám ale povedlo najít výrobní kapacity a naučit místní dílny pracovat nejen s ultralehkými látkami, které používáme, ale hlavně pracovat s peřím.“

Výroba v Česku ovšem není jediným aspektem, kterým se mladá česká firma vymyká. Její produkty, ať už spacáky nebo bundy, jsou z velké části vyrobené z recyklovaných nebo přírodních (obnovitelných) materiálů, které ale svými parametry patří k naprosté špičce v oboru. „Vyrábíme spacáky a bundy pro ty, kteří mají přírodu rádi. A sami na její úkor pracovat nechceme. Proto se snažíme využívat maximum recyklovaných materiálů a vyrábíme v Česku, abychom minimalizovali naši uhlíkovou stopu. Navíc peří je ten nejlepší izolační materiál, který je obnovitelný. My používáme výhradně prémiové evropské peří, které pochází z certifikovaných chovů.“ Certifikace R.D.S. zaštiťuje chovy, které fungují humánně a zvířata v nich žijí standardní život ve volných výbězích. Jen tak může vzniknout opravdu kvalitní peří.

V Česku tak vznikají produkty, které nejen že jsou na vysoké kvalitativní úrovni, ale jsou také ohleduplné k přírodě. A za poslední tři roky se firmě povedlo prorazit na českém i na zahraničních trzích.

„Naše spacáky i bundy jsou propracované a hlavně extrémně lehké.“ To je v souladu s trendy poslední doby a i proto si nás všimli nejen v Česku, ale i v zahraničí,“ dodává Jan Haráč, který má zahraniční obchod firmy na starost. Obchodní styky máme kromě Česka momentálně v deseti dalších zemích v Evropě i mimo ni. Nejexotičtější je asi Jižní Korea, v očekávání je také Japonsko. Český trh je ale samozřejmě zatím tím nejzásadnějším, proto se firma Patizon snaží ve svém portfoliu vybalancovat špičkovou kvalitu srovnatelnou se zahraniční konkurencí, s adekvátní cenou. „Náklady na výrobu v Česku jsou sice vyšší než v Asii, ale je to cesta, ze které nechceme sejít. Dává nám to smysl ekologický i socio-eklonomický,“ dodává Ondřej Vacek, společník a marketér Patizonu.

V asijských zemích patří české outdoorové produkty k velmi populárním, což dokazuje například šumperský Tilak. Výroba v Evropě, potažmo v Česku, je velkým argumentem a velkým plus.