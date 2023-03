Kam létají Češi na prodloužené víkendy? Top citybreaky od 1000 Kč

Řím, Itálie

Hlavní město Itálie je místem, které je třeba vidět alespoň jednou v životě. Asi není nutné připomínat, jaké nádhery tento velikán ukrývá, od Pantheonu přes Koloseum, Španělské schody, Fontánu di Trevi, Forum Romanum až po Vatikán. Celkový zážitek dotvoří návštěva kavárny nebo tradiční italské restaurace. Ideální čas na výlet do Říma je prakticky kdykoli, v letní sezoně se dá navíc zkombinovat s mořem – do Lido di Ostia se odtud dostanete vlakem za zhruba půl hodiny.

Zájem o letenky se v období od ledna do února 2023 oproti minulému roku zvýšil o 20 procent. Nárůst vyhledávání za období od ledna do března 2023 byl v porovnání s 2022 40procentní. Letenky z Prahy do Říma lze sehnat od cca 1 800 Kč, nejlevněji vychází spojení z Vídně.

Barcelona, Španělsko

Do města, kde zanechal svůj výrazný otisk architekt Antoni Gaudí, se pravidelně vydávají turisté z celého světa. Kromě prohlídky jeho staveb v čele s fascinující katedrálou Sagrada Família je třeba zavítat na ulici La Rambla. Ta je hlavní tepnou metropole. Stejně tak se vyplatí zajít na místní tržnici a ochutnat španělské speciality. Barcelona je celoroční destinací – od podzimu do jara poskytuje ideální podmínky na poznávání města a v létě zase láká na koupání v moři.

Její oblíbenost dokazuje nárůst ve vyhledávání. Jen od začátku roku 2023 se zvýšila čísla v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o 27 procent. Prodej letenek za první dva měsíce roku 2023 vzrostl dokonce o 55 procent oproti roku předcházejícímu. V současné době dávají čeští cestovatelé přednost jarním termínům a nákup uskutečňují dva až tři měsíce před samotným odletem. Nejoblíbenější jsou spojení z Prahy, nicméně loni svoji cestu začínalo 26 procent z nás na vídeňském letišti (letos je to zatím 36 procent). Cena letenek z Prahy do Barcelony nyní začíná na zhruba 1 750 Kč.

Malta

Malta je mezi citybreaky největším skokanem ve vyhledávání, za období od ledna do března 2023 rostla oproti 2022 o víc než 160 procent. Podle letenkových specialistů z Pelikána se tam vydáváme i mimo hlavní letní sezonu. Souostroví skládající se z ostrovů Malta, Comino a Gozo láká na množství historických památek, slunné počasí, moře a klid, ale rovněž na bohatý noční život, který přitahuje zejména mladší ročníky. Je zkrátka destinací, jež se dá pojmout jako poznávačka, tip na prodloužený víkend i jako letní dovolená.

Malta je již delší dobu trvajícím trendem. Za první dva měsíce rostla ve srovnání se stejným, tehdy ještě předpandemickým, obdobím roku 2020 o 60 procent, a to bylo v cestovním ruchu rekordní. Za rostoucí poptávkou stojí také nasazení přímých letů z Prahy s Air Malta. Ty byly během zimy přerušeny, ovšem od chvíle, co jsou opět dostupné letenky na léto, zájem se zvedl. Vedle linek z Prahy vsadilo 20 procent cestujících na odlety z Bratislavy a přibližně 30 procent si rezervovalo lety z Vídně. Letenky na Maltu jsme v lednu kupovali čtyři měsíce předem, v únoru to byly už pouze tři měsíce. Nejčastěji volíme termíny na konec jara a léto. Co se týče cen, letenky z Prahy jsou dostupné od 2 590 Kč.

Benátky, Itálie

Benátky jsou ztělesněním romantiky. Město na vodě protkané kanály, úzkými uličkami, gondolami a mosty patří v posledním období mezi oblíbené volby Čechů. Jen v minulém roce vzrostl zájem o letenky v porovnání s rokem 2019 o 330 procent. Hlavním důvodem je, že pražské letiště přivítalo nízkonákladové přímé spojení provozované aerolinkami Wizz Air, které míří přímo na letiště Marco Polo. Dříve museli turisté létající z Prahy využívat spojení do nedalekého Trevisa. Za vyšší poptávkou rovněž stojí fakt, že město ještě stále nezavedlo plánované vstupné. Podle všeho by měl být systém využíván zhruba od léta 2023.

Obliba tohoto italského skvostu je zřejmá také z výsledků vyhledávání, neboť za období od ledna do března 2023 se zvýšilo oproti stejnému období roku 2022 o 71 procent. Letenky do Benátek je aktuálně možné sehnat z Prahy od přibližně 1 700 Kč, levněji vycházejí například alternativy z Vídně.

Málaga, Španělsko

Hlavní město slavného pobřeží Costa del Sol, nacházející se na jihu Španělska, proslulo jako rodiště Pabla Picassa i jako oblíbená dovolenková destinace. Za koupáním se lze vydat na městskou pláž Malagueta, ale určitě nezůstávejte pouze zde. V Málaze totiž najdete například impozantní katedrálu známou jako La Manguita, trhy a skvělé tapas bary. Dobrodružnější turisté ji spojují také s návštěvou nedalekého Gibraltaru nebo historických měst Granada či Ronda.

Španělská metropole patří mezi oblíbené citybreaky, již několik let si drží svůj rostoucí trend. Lákavá je díky své poloze u moře a celoročně příjemnému podnebí, i když nejčastěji tam vyrážíme ke konci jara. V lednu odpovídalo booking window, doba od nákupu letenky po odlet, třem měsícům, nyní je na úrovni dvou měsíců. Nejvýhodnější letenky do Málagy jsou dostupné z Vídně, z Prahy lze letět od cca 3 800 Kč.

Londýn, Velká Británie

Sídlo britských panovníků, místo, kde tvořili velcí umělci, ale rovněž destinace, kam můžete vycestovat za dobrým jídlem, čajem, zelenými parky i bohatým nočním životem. Atrakce snad ani nemusíme zmiňovat – někdo chce vidět Buckinghamský palác, jiný Tower Bridge a další červené telefonní budky. Je toho zkrátka spousta.

Pokud nepočítáme turistiku, tak do Londýna často létáme za prací nebo rodinou či přáteli. I to má vliv na nárůst vyhledávání, který za období od ledna do března 2023 odpovídá 85 procentům oproti stejnému období roku 2022. Zájem o letenky je mezi lety 2021 a 2022 dokonce spojen s 450procentním nárůstem. Aktuálně roste jen za první dva měsíce o 85 procent, takže se předpokládá, že mnohé citybreaky budou letos trhat předpandemické rekordy. Co se týče délky pobytu, vychází v průměru na tři až čtyři dny, což je podobné jako v roce 2019. To se od pandemie změnilo, neboť během ní jsme si pobyt plánovali na více dní. Do Londýna se dá letět hned ze tří českých měst – z Brna, Ostravy a Prahy. Cena takových letenek začíná na zhruba 1000 Kč.

Paříž, Francie

Paříž je jedním z evropských velikánů, do kterých se dá velice snadno zamilovat. První návštěva tak většinou nebývá tou poslední. Jen vyhledávání vzrostla za období od ledna do března 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku předcházejícího o 50 procent. Mohou za to samozřejmě místa jako Montmartre, pohled na Eiffelovu věž či Vítězný oblouk, Louvre, ale i jedinečná atmosféra, která v tomto městě panuje.

Prodej letenek do Paříže se za první dva měsíce zvýšil o 30 procent oproti roku 2022. V současné době nakupujeme nejlevnější letenky z Vídně. V případě odletu z Prahy začíná cena na přibližně 2 100 Kč. Francouzská metropole je podobně jako Řím či Londýn celoroční destinací, kterou si užijeme v každém období.