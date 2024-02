Jak fungují moderní plynové kotle a jak se v nich vyznat?

Jak k vytápění menších či větších prostor, tak k ohřevu vody vám může posloužit plynový kotel, který dnes už na trhu neobjevíte v jiné variantě než plynový kondenzační kotel. Nevíte, zda je pro vás tím pravým řešením? Pak čtěte dál, pokusíme se odpovědět na všechny vaše otázky.

Co je kondenzační kotel

V dnešní době se ve všech oblastech dbá na to, aby používaná řešení byla nejen moderní, ale také ekologická. Platí to i u plynových kotlů. Svůj podíl na tom má také vyhláška z roku 2015, která zpřísnila podmínky a požadavky na plynové kotle, které musí být účinnější, přitom ale musí produkovat méně emisí.

A přesně takové plynové kondenzační kotle jsou. Pořád slouží k ohřevu vody na potřebnou teplotu tak, aby se dala využít pro vytápění nebo k užitkovým účelům. Oproti běžnému kotli ale ten kondenzační navíc využívá vodní páru, která je přirozenou součástí zplodin ze spalování plynu. Ta by jinak odešla nevyužitá pryč komínem, kondenzační kotel z ní ale dokáže dostat dodatečné teplo.

V otopné soustavě obíhá voda, kterou kotel průběžně ohřívá. Ta dál proudí například do radiátorů nebo do podlahového topení, kde své teplo vydá. Zchlazená voda se vrací zpátky do kotle. V jeho výměníku se setká s horkou vodní párou. Tím se voda ohřeje a pára přitom zkapalní neboli zkondenzuje. Předehřátou vodu kotel dál už jen dohřeje na požadovanou teplotu. Dochází tak k úspoře plynu.

Jaká je účinnost kondenzačního kotle

Kondenzační plynový kotel umí zpracovat teplo z odpadních spalin tím, že je zkondenzuje. Spaliny proudí do sekundárního výměníku tepla, kde zkondenzují a předají další část tepla do topné vody. Tento proces umožní získat až 11 % účinnosti plynového kotle navíc, což ve výsledku znamená, že kondenzační plynové kotle slibují účinnost až 110 %.

Přednosti kondenzačního kotle

Energeticky úsporný provoz.

Při správném používání je návratnost investice do kondenzačního kotle zhruba 4-5 let.

Kotel se dá instalovat i bez zděného komínu.

Máte široké možnosti regulace výkonu.

Nemusíte řešit a zajišťovat palivo.

Jaké typy kondenzačních kotlů se dají pořídit

Kondenzační kotel si můžete pořídit jak do novostavby, tak do stávajícího bydlení, které rekonstruujete, nebo do něj jen potřebujete nový plynový kotel. Je na vás, který typ si vyberete. K pověšení na zeď jsou určeny závěsné kondenzační kotle s minimálními prostorovými nároky.

Pro rodinné domy jsou ideální naopak kompaktní kondenzační kotle, jejichž součástí je integrovaný zásobník na ohřev teplé vody. Zapotřebí je ale dostatečný prostor, protože kotel bude stát na zemi.

Velkým vodním objemem se vyznačují stacionární kondenzační kotle, které se hodí k vytápění větších objektů. Pořídit si můžete také kaskádovou kotelnu. Jde o celou soustavu do sebe zapojených kotlů, které mají různou kapacitu. Vy tak můžete reagovat na momentální situaci. Místo, abyste měli jeden velký kotel, jehož kapacitu většinu času nevyužijete naplno, máte víc menších kotlů, které se zapínají postupně podle potřeby.

Víte, že díky modernímu kondenzačnímu kotli můžete ušetřit až 30 % vašich nákladů na plyn? To se v dnešní době rozhodně vyplatí.