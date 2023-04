Čistá okna nejsou věda

Nejprve připomeňme, že čistá okna nevydrží navěky. Jeden déšť s větrem dokáže zhatit během mžiku naše celodenní úsilí. Proto k mytí oken přistupujte s klidem a spíše, než abyste je důkladné omývali jednou za dva roky, tuto činnost zintenzivněte a okna myjte např. dvakrát ročně. Jednak budete muset vynaložit menší úsilí, než když okna ponecháte osudu po dlouhou dobu, a celoroční dojem z čistých oken bude rovněž na mnohem vyšší úrovni. A nezapomeňte, že dlouhodobě sedlá špína se z oken a jejich rámů odstraňuje hůře a zdlouhavěji.

V zimě, na jaře nebo v létě?

Pokud venku panují teploty pod bodem mrazu, mytí oken se vyhněte. Budou vám mrznout nejenom ruce, ale i voda v kbelíku a špína půjde dolů jen stěží. Také si budete koledovat o nachlazení. Navíc slunce není na obloze dostatečně vysoko, aby vás upozornilo na případné nedostatky vašeho umývání. Mnohdy totiž pouze jasné sluneční světlo odhalí skryté šmouhy a nedokonale umytá místa, kterých jste si doteď vůbec nevšimli. Jinak okna může mýt vlastně celoročně a podle vašich časových možností.

Co si připravit?

Správné náčiní a předem promyšlený mycí postup je zárukou čistých oken. Nejzásadnějším pomocníkem při mytí oken je stěrka. Sehnat ji můžete ve větších prodejnách s drogistickým zbožím, případně v hobby marketech. O úroveň lepší výsledky se postará profi gumová stěrka s výměnnou lamelou. Je sice o kousek dražší, ale vydrží déle a přinese lepší výsledek. Výtečnou práci odvede i okenní vysavač. Dále budete potřebovat kbelík s horkou vodou a tzv. rozmývák. Jde o specifickou chlupatou násadu připomínající malířský váleček, kterou se roztírá saponát a odstraňují nečistoty z oken. Rozmývák je často součástí balení lepších gumových stěrek. Podobnou službu udělá houba na mytí aut. Pak už budete potřebovat pouze saponát a minimálně 3 čisté a chlupy nepouštějící hadříky. Hodit se mohou i papírové kuchyňské utěrky. A samozřejmě podle potřeby židle, schůdky nebo štafle. Při používání těchto pomocníků dbejte na svou bezpečnost!

Správný postup

Nejdříve odstraňte vše, co by vám mohlo při mytí oken překážet (závěsy, garnýže, lapače snů nebo další dekorace z parapetů včetně květin). Pokud máte žaluzie, které jste s předstihem neumyli, tak je s pomocí prachovky alespoň zbavte prachu a vytáhněte je. Jelikož nejšpinavější bývají rámy oken a balkonových dveří, začnete s mytím u nich. Postupujte vždy z vrchu směrem dolů. Použijte k tomu navlhčený hadřík s trochou saponátu. Rámy po umytí suchým hadříkem vysušte. Poté vyměňte v kbelíku vodu a pokračujte samotnými skly. Rozmývákem nebo houbou vytvořte na okně bohatou pěnu a sklo důkladně umyjte. Jakmile odstraníte všechny usazeniny a nečistoty, stěrkou nebo okenním vysavačem stírejte okna do sucha. Táhněte plynule po co největší ploše okna, tahy opakujte s jemným překrytím, a to nejenom seshora dolů, ale i vodorovně. Stěrku po každém tahu otírejte čistým hadříkem nebo papírovou kuchyňskou utěrkou. Pokud v rohu anebo na hranách oken a rámů zůstanou tenké vodní čáry, stěrku již nepoužívejte a vezměte raději papírovou utěrku k jejich vysušení. Jestliže jste dodržovali tento jednoduchý postup, nebudete muset okna po umytí leštit. Stejný princip použijte jak u plastových, dřevěných, dřevohliníkových či hliníkových oken, ale i vchodových a posuvných dveří.

Pár tipů na závěr:

Stěrku pokládejte vždy gumovou lamelou nahoru, jinak si budete okna zpětně špinit!

Špinavé hadříky včas vyměňte za čisté, papírové utěrky nepoužívejte dvakrát!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jinak si okna, zejména jejich skla, nenávratně poškrábete!

Žaluzie a parapety myjte před samotným mytím oken! Parapety po umytí oken ještě jednou omyjte.

Po každém umytí oken proveďte kontrolu funkčnosti otevírání, kontrolu těsnění a odtokových drážek, a proveďte jejich údržbu (ošetřete těsnění, promažte případně i seřiďte kování apod.).

