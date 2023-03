Zelená už nestačí, připravte se na éru modrozelené

Dopady globálního oteplování jsou v posledních letech vidět všude kolem nás. Na jedné straně svět trápí rostoucí letní teploty a s nimi spojené sucho, na druhé straně se stále častěji objevují silné přívalové deště, které způsobují mnoho škod, zejména ve městech a zastavěných oblastech. Města byla až dosud navrhována tak, aby dokázala co nejrychleji odvést veškerou dešťovou vodu do kanalizace a zlikvidovat ji. Protože však v důsledku klimatických změn hrozí, že do roku 2050 bude celosvětově ve městech vody nedostatek, hledají se způsoby, jak s dešťovou vodou hospodárně nakládat. Jednu z cest by mohly v budoucnu představovat modrozelené střechy, které snoubí výhody retenčních nádrží a zelených střech.

Voda patří zpět do přírody

Úkolem retenčních nádrží je zachycovat srážkovou vodu a v ideálním případě umožnit její návrat do přírody – zasakováním do okolní půdy nebo využitím pro zalévání zahrad či parků. Zelené střechy pak pomáhají bojovat s klimatickými změnami hned několika způsoby. Kromě toho, že dokáží absorbovat 40-99 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší, mohou v letních měsících působit i jako izolace a regulátor teploty, a navíc slouží jako místo k odpočinku, protože nahradí zahrádku nebo dvorek i v husté městské zástavbě.

Modrozelené střechy chrání vodu a přináší do měst více zeleně

Modrozelené střechy jdou o krok dál a do stavebnictví přinášejí stěžejní inovaci. Nejen, že dokáží zachytit dešťové vody a opětovně je využít pro chlazení budov nebo zavlažování, ale zároveň uprostřed měst vytváří zelené oázy, které pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší, zejména snížit množství oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek v ovzduší. Nádrže, které tvoří základ modrozelených střech, mohou být osazeny senzory a dešťovými radary, dle nichž se řídí hladina vody a její využití v reálném čase, jde tedy o bezpečné a maximálně efektivní řešení budoucnosti.

Jak modrozelenou střechu navrhnout a zkonstruovat? Jaký je současný stav na českém trhu, jaká je poptávka a jaký lze předpokládat její vývoj v dalších letech?

