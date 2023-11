Za 30 let téměř 300 milionů korun na pomoc dětem

Na dárcovské platformě Donio.cz je aktuálně vypsaná sbírka pro 100 dětí s handicapem, které by Nadace Naše dítě s pomocí veřejnosti chtěla podpořit v příštím roce. Do sbírky můžete přispět i vy: https://www.donio.cz/pomoc-pro-deti-nadace-nase-dite

Představte si, že se vám narodí vaše vysněné miminko, ale záhy zjistíte, že vše nebude tak růžové, jak jste si mysleli. Lékaři vám sdělí diagnózu, o které jste třeba někdy slyšeli, ale nikdy by vás nenapadlo, že by se vás to mohlo týkat. Navíc vůbec netušíte, co všechno vás čeká. V tom okamžiku se rodičům zhroutí svět. Je to nečekané, nespravedlivé, srdcervoucí a samozřejmě extrémně náročné. Psychicky i finančně. Do toho vás může opustit partner, který takovou realitu zkrátka neustojí. Nikdo si nic takového nepřeje, nechce to zažít, přesto se to stává. Každý den však do Nadace Naše dítě přijde alespoň jeden takový příběh, ale spíš víc a za celý rok jich je mnoho.

Kompenzační pomůcky nebo rehabilitační pobyty často nehradí zdravotní pojišťovny, anebo jen částečně. V situaci, kdy zůstane maminka na dítě (děti) sama a nemůže kvůli náročné péči do zaměstnání, je samozřejmě nemyslitelné, že by si mohla dovolit všechny tyto náklady hradit z vlastního rodinného rozpočtu. I pro úplnou rodinu to bývá někdy dost složité. Pak nezbývá nic jiného než se obrátit o pomoc do nadací. Například speciální ortézy stojí až 160 tisíc korun, sluchadlo stojí více než 30 tisíc korun, mechanický vozíček 20-50 tisíc korun, speciální zdravotní židličky, kočárky, chodítka, lehátka, zvedací systémy atd. Kompenzační pomůcky je také třeba měnit a nakupovat znovu podle toho, jak dítě roste. Náklady se tedy rodině neustále opakují. Výcvik asistenčního psa přijde na čtvrt milionu korun, třítýdenní rehabilitační cyklus, který by dítě mělo v ideálním případě absolvovat až čtyřikrát ročně, vyjde na přibližně 80 tisíc korun, tedy 320 tisíc za 1 rok...

Nadace Naše dítě pomáhá dětem s handicapem už 30 let. Pomáhat můžete i Vy.

A jak konkrétně nadace pomáhá?

„Daníkovi je letos 13 let, známe ho ale v nadaci už pár let. Každý rok Danovi přispíváme na různá cvičení a terapie. Při jeho diagnóze mozkové obrny je pravidelnost a intenzita cvičení nesmírně důležitá, ale pro rodinu také značně nákladná. Co je ovšem takový malý zázrak, je efekt delfinoterapie, kterou Daník v loňském roce absolvoval poprvé. Představte si, že nám Danova maminka napsala, že po 12 letech je po delfinoterapii Dan bez plenek a zvládne cumlat bonbon. To jsou pokroky, které jsou největším štěstím pro rodiče, ale samozřejmě hřejí u srdce i nás. Někomu se mohou zdát nepatrné či nepodstatné, ale věřte, že je to opravdu malý zázrak,“ říká Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

I pro Dana má Nadace Naše dítě aktuálně vypsanou sbírku:

https://www.donio.cz/terapie-pro-danika

Delfinoterapie má na děti s handicapem úžasný efekt. Podpořte Dana na cestě k větší soběstačnosti.

Dále v současné době nadace podporuje sociálně znevýhoděné děti, a to úhradou například kroužků, škol v přírodě nebo letních táborů. Nadace Naše dítě nadále podporuje také organizace, které o děti s handicapem pečují, děti z dětských domovů, ale i pěstounské rodiny.